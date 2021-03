Jak sprawdzić stan i status baterii w laptopie? [PORADNIK]

Każdy akumulator zużywa się po pewnym czasie. Chcesz sprawdzić, jak wygląda stan baterii w Twoim laptopie? W systemach operacyjnych Windows 10 oraz macOS znajdziesz wbudowane narzędzia, które pozwolą Ci zapoznać się z kondycją akumulatora. Zobacz, jak samodzielnie sprawdzić stan baterii w laptopie.

Spis treści

Komputery przenośne wyposażone są w akumulatory, które pozwalają na pracę urządzenia z dala od prądu. Niestety wraz z upływem czasu ogniwa znajdujące się w naszym laptopie ulegają degradacji. Zużycie objawia się krótszymi czasami pracy na baterii oraz problemami z ładowaniem. W niektórych przypadkach bateria może "spuchnąć". Jest to szczególnie niebezpieczne w nowoczesnych modelach z wbudowanym akumulatorem. Nagłe zwiększenie objętości zużytych ogniw może spowodować uszkodzenie płyty głównej, klawiatury lub gładzika.

Akumulatory w laptopie zużywają się szybciej niż nam się wydaje

Większość akumulatorów została zaprojektowana tak, aby zachować swoje właściwości przez określoną ilość cykli ładowania. Po ich przekroczeniu najczęściej szybko tracą pojemność i nadają się do wymiany. Wybrani producenci umieszczają informacje o żywotności akumulatora w instrukcji obsługi urządzenia.

Zastanawiasz się kiedy powinieneś myśleć o wymianie akumulatora w swoim laptopie? Na szczęście nowoczesne systemy operacyjne posiada wbudowane narzędzia, które pozwalają dokładnie sprawdzić stan baterii. Niestety prawdopodobnie nawet nie wiedziałeś o ich istnieniu, ponieważ są one głęboko ukryte w systemie. Na próżno szukać ich w Ustawieniach, Panelu Sterowania czy Preferencjach systemowych.

W dzisiejszym materiale pokazujemy jak sprawdzić stan i status baterii w komputerach przenośnych z systemem operacyjnym Windows 10 oraz macOS.

Sprawdzenie statusu i stanu baterii w Windows 10

W przypadku komputerów z Windows 10 musisz upewnić się, że posiadasz uprawnienia administracyjne (konto Administratora).

Kolejnym krokiem jest wyszukanie Wiersza poleceń (najłatwiej odnaleźć go w Menu Start).

Wyszukiwanie Wiersza polecenia

Po uruchomieniu Wiersza poleceń warto przejść do pulpitu, aby nie szukać później raportu o stanie baterii. W tym celu należy wpisać następujący ciąg znaków "cd Desktop".

Wiersz polecenia

Gdy jesteśmy już na pulpicie możemy wywołać tworzenie raportu o stanie baterii. W tym celu należy wpisać "powercfg/batteryreport" i kliknąć Enter.

Wiersz polecenia poinformuje nas o wykonaniu raportu i ścieżce dostępu.

Wygenerowany raport baterii

Przechodzimy na pulpit i szukamy pliku o nazwie "bartery-report". Jest on zapisany w formacie HTML i powinien uruchomić się w przeglądarce.

Raport o stanie baterii w systemie operacyjnym Windows 10 posiada mnóstwo informacji. Ich dostępność zależy od posiadanego modelu laptopa.

Raport o stanie baterii wygenerowany w Windows 10

Z pliku dowiemy się informacji na temat pojemności fabrycznej, aktualnej pojemności po naładowaniu do 100%, ilości cykli ładowania, historii wykorzystania, historii ładowania i wielu innych.

Historia użycia baterii

Czasy pracy na baterii

Jak odczytać informacje z raportu?

Warto zobaczyć okres Battery capacity history. Pokazuje on, jak kształtuje się maksymalna pojemność po naładowaniu. Parametr ten spada wraz z wzrostem ilości cykli. Jeżeli Twój akumulator ładuje się do znacznie mniejszej pojemności, niż na początku, może to wskazywać na konieczność wymiany baterii.

Historia pojemności baterii

Na samym dole raportu możesz zobaczyć również, jak długo laptop pracował na baterii gdy był nowy oraz aktualnie.

Czas pracy na baterii

Sprawdzenie statusu i stanu baterii w macOS

System operacyjny macOS nie przekazuje aż takiej ilości informacji o baterii, ale posiada wbudowane narzędzie diagnozujące stan akumulatora.

Aby sprawdzić status i stan baterii w macOS należy kliknąć logo Apple w lewym górtym rogu i wybrać Ten Mac...

Uruchamianie Raportu systemowego

W kolejnym kroku klikamy Raport systemowy.

Informacje o komputerze Mac

Po otwarciu raportu systemowego przechodzimy do sekcji Zasilanie.

Raport systemowy

Znajdziemy w niej informacje na temat stanu naładowania, liczbie cykli oraz stanie baterii. W przypadku awarii lub po przekroczeniu liczby cykli określonej przez producenta komputer poinformuje nas o konieczności wymiany akumulatora.