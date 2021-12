Jak sprawdzić temperaturę GPU karty graficznej?

Znajomość temperatury GPU karty graficznej jest niezbędna, gdy podejrzewasz, że komputer się przegrzewa lub gdy chcesz ją podkręcić. Prezentujemy przydatne narzędzia, które mogą Wam w tym pomóc.

Spis treści

Jak wysoka jest temperatura karty graficznej (GPU) twojego komputera? Podczas normalnych operacji i w klasycznym scenariuszu użytkowania jej temperatura nie ma większego znaczenia. Układ ma napędzać gry bez przegrzewania się i wyłączania. Jeśli jednak masz starszy komputer lub chcesz spróbować swoich sił w podkręcaniu karty graficznej, możliwość monitorowania temperatury GPU jest niezbędna. Sprawdzanie temperatury karty graficznej komputera jest bardzo proste. Zwłaszcza teraz, gdy system Windows w końcu zawiera natywny sposób na jej odczytanie. Dostępne są również bezpłatne narzędzia do monitorowania GPU, a wiele z nich może również pomóc w sprawdzeniu temperatury pozostałych komponentów naszego komputera.

Jak sprawdzić temperaturę karty graficznej?

Microsoft w końcu odpowiedział na prośby użytkowników. Udostępniając aktualizacją systemu Windows 10 maja 2020, dodał narzędzie do monitorowania temperatury karty graficznej w Menedżerze zadań. Jasne, zajęło to 24 lata, ale już jest! Aby zobaczyć, jak gorąca jest twoja karta graficzna, otwórz Menedżera zadań, naciskając np. Ctrl + Shift + Esc, bądź skorzystaj z skrótu Crtl + Alt + Delete i po prostu wybierz Menedżera zadań. Jeżeli wciąż korzystasz z Windows 10 możesz też wybierać go z list po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pasek Start. Gdy już go uruchomiłeś, po prostu przejdź do zakładki Wydajność i poszukaj aktualnej temperatury karty graficznej, jak pokazano na poniższym obrazku.

Menedżer zadań informuje o temperaturze karty graficznej

Pamiętaj, że działa to tylko wtedy, gdy masz zainstalowaną aktualizację systemu Windows 10 z maja 2020 r. lub nowszą wersję systemu. Starsze wersje nie mają takiej możliwości. Jest to funkcja szkieletowa, pokazująca tylko aktualną temperaturę, ale nie śledząca jej w czasie. Utrzymywanie otwartego okna Menedżera zadań podczas grania lub dostrajania podkręcania może być jednak denerwujące i niepraktyczne. Chociaż bardzo cieszymy się, że ta opcja została ostatecznie zawarta w samym systemie Windows, narzędzia innych firm oferują bardziej niezawodne opcje śledzenia temperatury. Czytaj dalej, aby uzyskać alternatywy, jeśli ich potrzebujesz.

Inne narzędzia do monitorowania temperatury GPU – AMD RADEON

Jeśli używasz karty graficznej AMD Radeon to z aktualną wersją aplikacji Radeon Settings, śledzenie temperatury karty graficznej jest proste. Nakładka Radeon zapewnia przydatne, łatwe w użyciu narzędzia do dostosowywania ustawień wizualnych gier. Zawiera również narzędzie do monitorowania wydajności, które wyświetla temperaturę GPU i inne ważne informacje podczas rozgrywki. Do aktywowania nakładki Radeon wystarczy nacisnąć Alt + R i wybrać w zakładce wydajność, które dane chcesz monitorować. Po skonfigurowaniu możesz wyświetlić samo narzędzie do monitorowania wydajności, naciskając Crtl + Shift + 0.

podgląd nakładki dostępnej w sterownikach AMD

Co zrobić, jeśli nie grasz w danym momencie? Nadal możesz sprawdzić temperaturę swojego Radeon’a, wchodząc do narzędzia do przetaktowywania Wattmana. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, wybierz Ustawienia Radeon, a następnie przejdź do opcji Gry> Ustawienia globalne> Globalny Wattman. Musisz w tym miejscu potwierdzić, że masz świadomość z ryzyka uszkodzenia karty w przypadku jej podkręcenia. Dzięki temu uzyskasz dostęp do Wattmana, który śledzi temperaturę GPU i inne kluczowe statystyki i prezentuje je w formie wykresu. Bez obaw - jeśli nie planujesz podkręcać komputera, a narzędzie uruchamiasz wyłącznie w celu sprawdzenia temperatury, nie zachodzi żadne ryzyko uszkodzeń.

Inne narzędzia do monitorowania temperatury GPU – NVIDIA GEFORCE

Jednak nie wszyscy użytkownicy posiadają układy Radeon w swoim komputerze. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy po uwagę, że według statystyk udostępnionych przez Steam, aż 75 procent wszystkich procesorów graficznych w komputerach do gier, to układy produkcji Nvidii. Jest zatem wielce prawdopodobne że posiadasz w swoim komputerze układ GeForce. Po latach ignorowania nakładek wydajnościowych, oprogramowanie GeForce Experience w końcu umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów w tym i temperatury GPU.

Do poprawnego działania upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację GeForce Experience (instaluje się domyślnie ze sterownikami). Po jej uruchomieniu i zalogowaniu się, wejdź w opcje (ikona koła zębatego obok twojego imienia). Tutaj musisz włączyć opcję „Nakładka w grze”. Teraz została Ci już konfiguracja nakładki. W tym celu Kliknij przycisk Ustawienia i w wyświetlonym menu wybierz Układ interfejsu > Wydajność > Zaawansowane, a następnie wskaż miejsce, w którym narożniku overlay ma się pojawiać na ekranie. Zobaczysz, że nakładka pojawi się w wybranym przez Ciebie miejscu z widocznymi parametrami, w tym temperaturą GPU. Naciśnij Alt + R, aby włączyć lub wyłączyć panel.

W ustawieniach GeForce Experience możemy ustawić miejsce wyświetlania nakładki

Inne narzędzia do monitorowania temperatury GPU - UNIWERSALNE

Główne okno programu MSI Afterburner wskazuje podstawowe parametry naszej karty graficznej

Wielu producentów kart graficznych oferuje również specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające podkręcanie karty graficznej. Narzędzia te zwykle zawierają opcje trwałego wyświetlania na ekranie panelu (OSD), pokazującego najbardziej krytyczne pomiary karty graficznej, podobnie jak nakładka Radeon firmy AMD. Najczęściej polecanym i używanym narzędziem MSI Afterburner. Swoją popularność zawdzięcza wszechstronności i mimo, że wypuszczany jest przez MSI, to obsługuje większość kart graficznych na rynku niezależnie od producenta. To popularne narzędzie działa zarówno z kartami graficznymi Nvidia GeForce, jak i AMD Radeon i zapewnia kilka dodatkowych funkcji, które wśród graczy będą mile widziane. Poza możliwością przetaktowawnia GPU, pozwala ustawić niestandardowe profile wentylatorów, przeprowadzać testy porównawcze w grach, a nawet nagrywać wideo z gry lub zrobić zrzuty ekranu. W połączeniu z RivaTuner Statistics Server (domyślnie instalowanym w pakiecie) możemy wykorzystać Afterburnera do wyświetlania parametrów pracy naszej karty graficznej w specjalnym OSD podczas naszej gry. Wystarczy w ustawieniach programu zaznaczyć, który odczyt sensora chcemy monitorować z opcja wyświetlania na ekranie (OSD).

Wyświetlany Overlay z RTSS można dopasować do swoich potrzeb

Co zrobić, jeśli nie jesteś graczem lub nie zależy Ci na sprawdzaniu temperatury GPU w grze? Być może będziesz chciał skorzystać z oprogramowania do monitorowania całego Twojego sprzętu. Tutaj polecamy HWInfo, który pozwala sprawdzić praktycznie każdy aspekt pracy komputera (w celu wyświetlenie temperatur wystarczy kliknąć w ikonę Sensor). Kolejnymi programami, które możemy polecić jest SpeedFan i Open Hardware Monitor, który działa również gdy korzystamy w naszym komputerze z systemu Linux.

HWInfo umożliwia bardziej podgląd parametrów pracy karty graficznej

