Jak sprawdzić, w którą stronę wieje wentylator w komputerze? [PORADNIK]

Przedstawiamy sposoby na to, jak sprawdzić, w którą stronę wieje wentylator w naszym komputerze. Obie te metody są proste, ale jedna z nich może być znacznie szybsza od drugiej.

Fot. Alaina Yee / IDG

Spędzając wystarczająco dużo czasu wśród konstruktorów PC i na forach o tematyce komputerowej, szybko nauczysz się, że kierunek wentylatora obudowy lub chłodzenia procesora ma znaczenie. Kiedy wentylator jest ustawiony jako wlotowy, jego celem jest zasysanie chłodnego powietrza. Natomiast kiedy wentylator jest ustawiony jako wyciągowy, jego zadaniem jest wydalanie ciepłego powietrza z obudowy lub chłodzenia. Obie opcje są przydatne w zależności od tego, gdzie wentylator znajduje się w konstrukcji.

Jak więc rozpoznać na pierwszy rzut oka, w którą stronę wieje wentylator, zwłaszcza, że nawet doświadczeni konstruktorzy komputerów muszą się czasem chwilę zastanowić? Jest to całkiem proste, nawet jeśli producent wentylatora nie określił tego jednoznacznie.

Szukaj strzałki

Niektóre wentylatory posiadają na obudowie małą strzałkę, która wskazuje kierunek przepływu powietrza. W którąkolwiek stronę wskazuje strzałka, to właśnie z tej strony będzie wydmuchiwane powietrze.

Fot. Alaina Yee / IDG

Patrz na łopatki wentylatora

Nie wszystkie wentylatory mają strzałkę - być może próbujesz ocenić wentylator, który jest zainstalowany w obudowie lub na schładzaczu CPU i nie chcesz go demontować, aby poszukać strzałki. Na szczęście strzałka nie jest potrzebna, aby określić kierunek przepływu powietrza. Zamiast tego, wystarczy spojrzeć na łopatki wentylatora.

Fot. Alaina Yee / IDG

Jeśli łopatki wentylatora wyglądają na zaokrąglone - to znaczy, że są zakrzywione od Ciebie - to jest to strona wlotowa. (Dla tych bardziej technicznych: Wypukła strona łopatek wentylatora to strona wlotowa).

Fot. Alaina Yee / IDG

Jeśli łopatki wentylatora wyglądają jak wnętrze talerza lub miski - czyli są zakrzywione w naszą stronę - to jest to strona wylotowa. (Innymi słowy, wklęsła strona to ta, z której wydostaje się powietrze.) Często po stronie wylotowej znajduje się również szachownica podtrzymująca ramę wentylatora, z okrągłą naklejką w środku, która zawiera informacje o marce i modelu.

Jeśli to możliwe, zapamiętanie kształtu łopatek wentylatora jest najlepszą metodą na określenie kierunku wentylatora - od razu wiadomo, w którą stronę wieje wentylator.

Dlaczego to ma znaczenie?

Jak wspomniano powyżej, kierunek wentylatora ma znaczenie dla przepływu powietrza. Wiedząc w którą stronę jest skierowany, określimy najlepsze miejsca do jego zamontowania, szczególnie w przypadku obudowy. Pomaga to również upewnić się, że faktycznie ustawiłeś właściwą konfigurację przepływu powietrza dla swoich celów.

Większość komputerów PC wykorzystuje nadciśnienie, aby uzyskać wystarczającą ilość chłodnego powietrza przepływającego przez system, co oznacza, że potrzebujesz więcej wentylatorów ustawionych jako wlotowe niż jako wylotowe. W niektórych sytuacjach konstruktor może wybrać konfigurację z podciśnieniem, gdzie potrzeba więcej wentylatorów wyrzucających powietrze z obudowy niż je wciągających. Obydwa rozwiązania gwarantują, że komputer nie będzie się gotował w gorącym powietrzu generowanym przez jego komponenty.