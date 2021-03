Jak sprawdzić wydajność komputera. Pomogą darmowe benchmarki [PORANDIK]

Zastanawiasz się jaką wydajność tak naprawdę oferuje Twój komputer. W sieci znajdziesz kilka darmowych testów syntetycznych (benchmarków), które pozwolą Ci dokładnie przeanalizować wydajność Twojego komputera. Dodatkowo dowiesz się jaki podzespół jest "wąskim gardłem", które ogranicza wydajność reszty komputera.

Spis treści

Jeżeli chociaż trochę interesujesz się sprzętem to zapewne wiesz jakie podzespoły znajdują się w Twoim komputerze stacjonarnym lub laptopie. Jeżeli mimo wszystko nie jesteś pewien możesz to łatwo sprawdzić. Zapoznaj się z naszym poradnikiem, który pozwoli Ci szybko odczytać specyfikację techniczną Twojego komputera.

Laptop z najnowszym procesorem Intel 11 generacji zgodnym z Intel Evo

Zastanawiasz się czy Twój komputer jest odpowiednio wydajny, aby uruchomić nowe gry? A może przygotowujesz się do aktualizacji podzespołów i chcesz sprawdzić, jak wzrośnie wydajność Twojego komputera?

Istnieje mnóstwo powodów, aby sprawdzić wydajność komputera. Przeprowadzenie testów syntetycznych jest dobrym sposobem, aby dowiedzieć się o wydajności Twojego komputera oraz zlokalizować ewentualne "wąskie gardła". Dodatkowo benchmarki (angielska nazwa testu syntetycznego, która przyjęła się w branży komputerowej) pozwolą zidentyfikować problemy ze sprzętem, oprogramowaniem i sterownikami. Gdy Twój komputer jest znacznie wolniejszy od innych modeli wyposażonych w takie same podzespoły powinieneś poszukać usterki. Może to być stary sterownik lub niedostateczne chłodzenie, które obniża wydajność podzespołów.

Benchmarki poddają podzespoły komputerowe stałym z góry określonym testom, a następnie podają wyniki. Dzięki identycznej procedurze testowej możesz łatwo porównać wydajność swojego komputera z innymi jednostkami. To również świetny sposób na sprawdzenie wzrostu wydajności np. po wymianie karty graficznej lub pamięci operacyjnej.

Porównanie jest bardzo ważne, ponieważ suche otrzymane pod koniec testu niewiele mówią. Dopiero zestawienie wyniku z rezultatami osiągniętymi przez inne komputery pozwala zbadać wydajność naszej jednostki. Z tego względu warto wybierać benchmarki z dużą bazą danych porównawczych.

Jakie testy syntetyczne warto wykonać?

W idealnym scenariuszu istniałoby jedno, zaawansowane oprogramowanie pozwalające sprawdzić wydajność każdego podzespołu w komputerze. Niestety to zadanie niewykonalne. Na rynku znajdziemy mnóstwo testów syntetycznych, a na dodatek niektóre z nich preferują procesory AMD/Intel i karty graficzne Nvidia/AMD. Z tego właśnie względu warto wykonać kilka testów i uśrednić wynik.

Poniżej znajdziesz listę benchmarków, które pozwolą Ci zbadać wydajność Twojego komputera. Pamiętaj - im większy wynik, tym lepiej.

Do poradnika wybraliśmy najpopularniejsze testy syntetyczne które są darmowe i łatwo dostępne do pobrania. Wyniki z tych programów łatwo porównasz z rezultatami osiągniętymi przez inne komputery.

Pamiętaj - w przypadku komputera przenośnego lepsze rezultaty otrzymasz po podłączeniu do zasilacza. Dobrym pomysłem jest jeszcze wyłączenie Wi-Fi, Bluetooth i internetu przewodowego.

Jak sprawdzić wydajność procesora?

Do sprawdzenia procesora polecamy dwa testy syntetyczne - Geekbench 5 oraz Cinebench R23. Oba rozwiązania są znane na rynku od lat i stale aktualizowane, aby obsługiwać najnowsze standardy.

Zarówno Geekbench, jak i Cinebench R23 to testy syntetyczne, które badają jedynie wydajność procesora.

Test Cinebench R23 trwa około 10 minut, ale wszystko zależy od zastosowanego procesora. Po prawej stronie znajdziesz ranking pozwalający na szybkie porównanie. Dokładne wyniki z Cinebench R23 znajdziesz na stronach CG Director lub CPU Monkey.

Cinebench R23 pobierzesz ze strony producenta.

Cinebench R23 podczas testu

Geekbench 5 to nieco krótszy test, który trwa około 2 minut. Wynik wyświetlany jest na stronie Geekbench. Do przeprowadzenia tego testu potrzebujemy zatem połączenia z internetem. Wszystkie wyniki są automatycznie zapisywane na serwerach Geekbench. To właśnie dlatego w tym teście wyciekają niezaprezentowane jeszcze procesory.

Wynik Geekbench 5

Geekbench posiada wbudowaną bazę testów syntetycznych. Możemy nawet sprawdzić jak zachowuje się taki sam procesor w różnych komputerach.

Geekbench 5 pobierzesz ze strony producenta.

Jak sprawdzić realną wydajność podczas codziennej pracy?

Zastanawiasz się jak wygląda wydajność Twojego komputera podczas normalnej pracy biurowej? W takim razie powinieneś pobrać program PCMark 10. Sprawdza on wydajność komputera podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, przeglądania internetu, edycji zdjęć czy rozmowami wideo.

PCMark 10

PCMark 10 to najpopularniejszy benchmark do sprawdzenia ogólnej wydajności komputera. Na wynik znacząco wpływa ilość pamięci operacyjnej oraz rodzaj nośnika systemowego.

Program PCMark 10 pobierzesz za darmo ze Steama. Wyniki do porównania znajdziesz w internecie.

Jak sprawdzić wydajność dysku?

Do sprawdzenia wydajności wbudowanego dysku HDD/SSD polecamy program CrystalDiskMark. Pozwala on sprawdzić maksymalne prędkości odczytu i zapisu danych oraz prędkości podczas zapisu i odczytu danych sekwencyjnych.

Wynik CrystalDiskMark

W realnym teście może okazać się, że Twój dysk nie jest tak szybki, jak obiecywał producent.

Wyniki z testu CrystalDiskMark łatwo znajdziesz w internecie.

CrystalDiskMark pobierzesz ze strony producenta.

Jak sprawdzić wydajność karty graficznej?

Do przetestowania wydajności karty graficznej polecamy niezwykle popularny program 3DMark Time Spy. To test syntetyczny przeznaczony dla komputerów z systemem operacyjnym Windows 10.

3DMark

3DMark Time Spy pozwoli porównać Ci wydajność Twojego układu graficznego. Referencyjne wyniki łatwo znajdziesz w sieci.

Darmową wersję 3DMark z benchmarkami Time Spy, Night Ride oraz Fire Strike pobierzesz ze Steama.