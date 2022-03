Jak sprzedać używanego Maca? [PORADNIK]

Komputery Mac nawet po kilku latach mają wysoką wartość, a na dodatek są bardzo popularnym sprzętem wśród kupujących. Sprawdź jak przygotować komputer Mac do sprzedaży i co zrobić, aby zwiększyć jego wartość.

Komputery Mac to drogi sprzęt. Najtańsze modele kosztują według cennika minimum 3599 zł (podstawowa konfiguracja Maca mini). Zdecydowana większość laptopów wyceniona jest na minimum 5000-6000 zł, a nietrudno znaleźć modele za kilkanaście tysięcy złotych. Jednocześnie komputery od Apple bardzo dobrze znoszą upływ czasu i nawet po kilku latach nadal są niesamowicie wydajne i atrakcyjne wizualnie. Dobre wsparcie oraz spore zainteresowanie ze strony kupujących z mniejszym budżetem sprawia, że na rynku wtórnym komputery Mac są bardzo dobrze wycenione. Po dobrym pryzygoowaniu ogłoszenia i sensownej wycenie nie powinniśmy mieć najmniejszych problemów ze sprzedażą używanego Maca.

Starsze komputery Mac Źródło: macworld.com

Krok 1. Przygotuj komputer do sprzedaży

Jeżeli zamierzasz sprzedać komputer Mac z pewnością zakupiłeś nowy model. Upewnij się, że przeniosłeś wszystkie dane i wykonałeś kopię zapasową Time Machine. Zapewni Ci ona dodatkowe poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że w razie potrzeby uda Ci się odtworzyć niezbędne pliki.

Przed przywróceniem urządzenia do ustawień fabrycznych warto wykonać kilka czynności. Na początku wyloguj się z Apple ID z poziomu Preferencji systemowych (wystarczy kliknąć w ikonę konta i wybrać opcję wyloguj). W przypadku komputerów przenośnych przejść do Ten Mac > Raport systemowy > Zasilanie. Wykonaj zrzut ekranu tej sekcji - znajdziesz tam informacje o ilości cykli naładowania baterii. Jest to niezwykle istotna wiadomość dla konsumentów. Bateria stanowi bowiem jeden z najczęściej psujących się, a jednocześnie drogich w wymianie elementów.

Informacje o zasilaniu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W kolejnym kroku przejdź do sekcji Ten Mac > Raport systemowy i wykonaj zrzut ekranu zakładki przegląd - znajdziesz tam najważniejsze elementy ze specyfikacji technizacje komputera oraz jego identyfikator. Ważne - wykasuj z rzutu ekranu numer seryjny urządzenia. Znając identyfikator urządzenia i podstawową specyfikację techniczną możesz udać się na stronę everymac.com, aby pobrać dokładną specyfikację techniczną urządzenia. Dowiesz się z niej o rodzaju procesora, ilości pamięci operacyjnej i innych ważnych dla kupujących kwestiach.

Informacje o komputerze Mac fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po uzyskaniu wyżej wymienionych informacji dobrze jest wyczyścić komputer i wykonać jego zdjęcia. Zaprezentuj urządzenie z każdej strony i wykonaj zdjęcia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Zadbaj o odpowiednią widoczność portów, matrycy oraz klawiatury.

Przykładowe zdjęcie do ogłoszenia fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pamiętaj - jeżeli komputer Mac ma klawiaturę motylkową i byłą ona wymieniania zaznacz to w treści ogłoszenia. Co istotne klawiaturę można wymienić przez okres 4 lat od daty zakupu urządzenia, ale potrzebna jest do tego pierwotna faktura zakupu (paragon z komisu lub faktura marża nie wystarczy).

Krok 2. Ile pieniędzy warty jest mój Mac?

Wiesz że chcesz sprzedać swój komputer Mac, ale nie wiesz ile jest warty? Zweryfikuje to rynek. Wystarczy, że przejrzysz kilka portali aukcyjnych wpisując nazwę komputera i rok modelowy np. MacBook Pro 13 2019 Touch Bar. Po chwili poszukiwań znajdziemy zakres kwot. Np. opisany wyżej MacBook Pro 13 2019 z Touch Barem w podstawowej konfiguracji wyceniany jest obecnie (marzec 2022) na od 2800 do 3600 zł. Patrząc na stan techniczny, ilość cykli baterii oraz wygląd wybierz cenę z zakresu. Pamiętaj - nie wybieraj skrajnych wartości. Pozwoli uniknąć Ci to sprzedania komputera poniżej ceny rynkowej oraz unikniesz problemów ze sprzedażą.

Przykładowe zdjęcie do ogłoszenia fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jeżeli posiadasz komputer, który pozostaje nadal w sprzedaży (jest aktualnym modelem) sprawdź, ile kosztuje aktualnie w największych sklepach z elektroniką.

Poniżej podajemy aktualne wyceny (marzec 2022) dla popularnych komputerów Apple (w bazowych konfiguracjach):

MacBook Air 2015-2017 (bez ekranu Retina) - 1500-1800 zł

MacBook Air 2018 - 2000-2500 zł

MacBook Air 2019 - 2000-2500 zł

MacBook Air 2020 - 2500-3500 zł

MacBook Air 2020 (Apple M1) - 3000-4000 zł

MacBook 2016 - 1500-1700 zł

MacBook 2017 - 1700-2000 zł

MacBook Pro 13 2017 (bez TouchBar) - 2000-2500 zł

MacBook Pro 13 2017 - 2000-3000 zł

MacBook Pro 13 2018 - 2500-4000 zł

MacBook Pro 13 2019 - 2800-4500 zł

MacBook Pro 13 2020 - 3000-5000 zł

MacBook Pro 15 2017 - 4000-4500 zł

MacBook Pro 15 2018 - 4500-5000 zł

MacBook Pro 16 2019 - 6000-7000 zł

Mac mini 2018 - 1500-2500 zł

Mac mini 2020 - 2500-4000 zł

iMac 21,5 2017 - 3000-4000 zł

iMac 21,5 2019 - 3500-5000 zł

iMac 27 2017 - 4000-5500 zł

iMac 27 2019 - 5000-6000 zł

Krok 3. Przywróć komputer do ustawień fabrycznych

Przed wystawieniem urządzenia musisz przywrócić je do ustawień fabrycznych. W przypadku najnowszych komputerów z Apple Silicon możesz zrobić to z poziomu preferencji systemowych. Starsze komputery z układami Intel wymagają klasycznego przeinstalowania systemu z wykorzystaniem wbudowanego narzędzia diagnostycznego. Wystarczy, że uruchomisz komputer przytrzymując jednocześnie przyciski Command oraz R.

Szczegółową instrukcję przywracania komputerów z procesorami Apple Silicon znajdziesz tutaj.

Szczegółową instrukcję przywracania komputerów z procesorami Intel x86 znajdziesz tutaj.

Przykładowe zdjęcie do ogłoszenia fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Krok 4. Przygotuj ogłoszenie

Aby szybko sprzedać komputer Mac należy dobrze go zaprezentować w ogłoszeniu. Istotne są wysokiej jakości zdjęcia obrazujące wygląd urządzenia, ale nie mniej ważny jest opis. Pamiętaj, aby uwzględnić w nim datę zakupu komputera, jego specyfikację techniczną, ilość cykli baterii (w komputerach przenośnych) oraz zawartość zestawu sprzedażowego. Jeżeli komputer ma jakieś wady opisz je. Pamiętaj, aby uwzględnić informacje ewentualnych naprawach. Jeżeli masz komputer z klawiaturą motylkową, który podlega darmowemu programowi naprawczemu poinformuj o tym kupujących.

Klawiatura motylkowa i Magic Keyboard fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zachęć do odbioru osobistego z możliwością obejrzenia sprzętu. Podczas oględzin możesz uruchomić diagnostykę Apple, która przetestuje podzespoły zastosowane w komputerze. Szczegółowe informacje o tym narzędziu znajdziesz na stronie producenta.

Krok 5. Zabezpiecz komputer przed wysyłką

Jeżeli zdecydujesz się na sprzedaż urządzenia z wysyłką odpowiednio zabezpiecz go na podróż. Pamiętaj, że oryginalny karton Apple nie gwarantuje bezpieczeństwa. Najlepiej umieścić pudełko w dodatkowym opakowaniu i wypełnić je miękkimi gazetami lub folią bąbelkową. Dobrym pomysłem może być użycie folii stretch.

Krok 6. Ciesz się z odzyskanych pieniędzy

Proces sprzedaży komputera Mac nie jest trudny. W praktyce trwa zaledwie kilka godzin. Sama sprzedaż również nie powinna być trudna. Jeżeli posiadamy zadbany i w miarę nowoczesny (maksymalnie 4-5 letni) komputer Mac, nie będziemy mieli najmniejszych problemów z jego sprzedażą. Wystarczy wybrać odpowiednią cenę, a za kilka dni nie będziemy już posiadać starego komputera.