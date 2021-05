Jak student przyczynił się do ataku hakerskiego na instytut badawczy?

Specjaliści od bezpieczeństwa dostarczyli informacje o tym, jak pojedynczy student nieświadomie stał się powodem infekcji złośliwego oprogramowania ransomware, która kosztowała instytut biomolekularny tygodniowe ważne badania.

Niebezpieczne oprogramowanie ransomware

W raporcie, który ma zostać opublikowany w czwartek, Sophos opisał przypadek, w którym zespół został powołany do zneutralizowania aktywnego cyberataku na obiekt biomolekularny w Europie.

Sophos odkrył, że oprogramowanie ransomware Ryuk przedostało się do sieci placówki i postanowił ustalić, w jaki sposób doszło do infekcji.

Ryuk to stale rozwijająca się i powielająca forma złośliwego oprogramowania. Rodzina Ryuk, w tym nowe szczepy wyposażone w funkcje podobne do robaków i zdolność do samodzielnego rozprzestrzeniania się w sieciach, szyfruje sieci i pliki, blokując ofiarom dostęp do swoich systemów do czasu zapłacenia okupu.

Według AdvIntel i HYAS, szacuje się, że operatorzy stojący za Ryukiem wygenerowali ponad 150 milionów dolarów zysku od swoich ofiar, a płatności często dokonywane są w kryptowalucie Bitcoin (BTC).

Piractwo komputerowe

Jak się okazało, niestety, to uczeń był nieświadomym kanałem infekcji Ryuk. Szukał bezpłatnej wersji oprogramowania do wizualizacji danych. Po wysłaniu posta na forum z prośbą o darmową alternatywę, student ostatecznie zdecydował się znaleźć zamiast tego wersję piracką.

Ponieważ pirackie oprogramowanie jest uważane za podejrzane, antywirus zwykle oznacza i blokuje jego wykonanie. W tym przypadku uruchomiono program Windows Defender, a więc student wyłączył oprogramowanie oraz zaporę.

Jednak zamiast uruchamiać żądane oprogramowanie, plik wykonywalny ładował trojana, który był w stanie zebrać dane uwierzytelniające studenta do sieci instytutu biomolekularnego.

Po trzynastu dnia, instytut zarejestrował połączenie z protokołem zdalnego pulpitu (RDP), używając danych uwierzytelniających ucznia, pod nazwą „Totoro” - postać z filmu anime z 1988 roku.

Po 10 dniach od nawiązania tego połączenia Ryuk został wdrożony do sieci, co kosztowało instytut tygodniowy dostęp do danych badawczych, ponieważ kopie zapasowe nie były w pełni aktualne. Ponadto, zdaniem naukowców, pliki systemowe i serwerowe musiały zostać „odbudowane od podstaw”, zanim instytut mógł wznowić normalną działalność.

Pamiętaj, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje urządzenia przed atakiem złośliwego oprogramowania. Sprawdź nasz ranking TOP 10 antywirusów w 2021.