Jak tanio drukować w domu i jaką drukarkę kupić?

Jaka drukarka do domu sprawdzi się najlepiej i który model kupić, by móc tanio drukować w domu? Sprawdzamy, jakie drukarki kupimy w Media Markt.

Spis treści

Dziś drukarka w domu to już niemal standard. Wydruki bywają często potrzebne zarówno w pracy, jak i w szkole. Drukujemy ważne dokumenty, listy przewozowe, ulubione przepisy, kolorowanki dla dzieci… Nie sposób za każdym razem odwiedzać w tym celu punkt ksero. Jednak oferta producentów jest naprawdę szeroka i łatwo się w niej pogubić. Sprawdzamy, jakie urządzenie do drukowania warto mieć i na co zwrócić uwagę podczas zakupu.

Rodzaje drukarek

Drukarki laserowe – zwykle są droższe od atramentowych na kartridże, a standardowe modele nie drukują w kolorze. Jednak ich plusem jest wydajność i szybkość działania. Koszt wydruku jednej strony A4 może oscylować w okolicach nawet 8 gr . Mechanizm działania tych urządzeń opiera się na przyciąganiu cząsteczek tonera przez światłoczułą powierzchnię wałka. Drobinki tuszu są wówczas przyklejane w nieoświetlonych laserem miejscach . Utrwalanie tego wydruku potrzebuje też dość wysokiej temperatury – to dlatego zadrukowane laserowo arkusze otrzymujemy „jeszcze ciepłe”. Cały proces przebiega bardzo szybko , co jest pomocne, jeśli zwykle jednorazowo drukujemy duże ilości dokumentów .

Na co zwrócić uwagę, kupując drukarkę?

Koszt wydruku – ważna jest nie tylko cena samego urządzenia, ale też koszty eksploatacji. Przed zakupem warto porównać, jak kształtują się stawki za wydruk 1 strony A4.

– ważna jest nie tylko cena samego urządzenia, ale też koszty eksploatacji. Przed zakupem warto porównać, jak kształtują się stawki za wydruk 1 strony A4. Funkcje takie, jak Wi-Fi – ważne z punktu widzenia wygody użytkowania. Połączenie bezprzewodowe sprawia, że z urządzenia mogą wygodnie korzystać wszyscy domownicy.

– ważne z punktu widzenia wygody użytkowania. Połączenie bezprzewodowe sprawia, że z urządzenia mogą wygodnie korzystać wszyscy domownicy. Prędkość wydruku – istotna, jeśli w planach mamy drukowanie bardzo dużych ilości dokumentów.

– istotna, jeśli w planach mamy drukowanie bardzo dużych ilości dokumentów. Obsługiwane formaty i rodzaje papieru – możliwość wyboru spośród różnych formatów i typów papieru sprawia, że bez wychodzenia z domu możemy wydrukować nawet zdjęcia (i to na specjalnym, błyszczącym papierze fotograficznym.

Fot. Pexels/Fernando Arcos

Drukarka laserowa czy drukarka atramentowa?

Kupując drukarkę do domu, warto zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy. Jeśli priorytetem jest drukowanie dużych ilości monochromatycznych dokumentów w krótkim czasie, warto rozważyć urządzenie laserowe. Jednak jeśli zależy nam też na precyzji, a do tego planujemy czasem drukować kolorowe materiały – drukarka atramentowa to coś dla nas.

Najtańszym rozwiązaniem pod względem kosztów wydruku będzie drukarka z systemem stałego zasilania atramentem. To znakomita alternatywa dla drukarek laserowych. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tym urządzeniom.

Drukarka z systemem stałego zasilania atramentem – jak działa?

Miała być odpowiedzią na wysokie koszty eksploatacji drukarek atramentowych na kartridże. Najpierw opracowano gotowe zewnętrzne systemy tego typu. Jednak przerabiane tanie drukarki były dla producentów nieopłacalne. Zdecydowano się więc na stałe poszerzyć ofertę o drukarki z systemem stałego zasilania właśnie.

Tym, co wyróżnia ten typ urządzenia, jest zewnętrzny pojemnik na tusze. Atrament można uzupełnić – kupuje się go w butelkach, a następnie dolewa się do odpowiedniego pojemnika. Jest to o wiele łatwiejsze niż napełnianie kartridży domowym sposobem – kto robił to choć raz wie, że nie obejdzie się bez ubrudzenia rąk i wszystkiego wokół.

Taki system ma też jeszcze jedną, bardzo ważną przewagę nad drukarkami kartridżowymi – wydajność na poziomie kilku tysięcy stron bez konieczności uzupełniania tuszu. Można więc wydrukować nieprzerwanie wiele stron, również w kolorze. Co ważne, atrament nie zasycha w pojemnikach nawet wtedy, gdy przez pewien czas nie korzystamy z urządzenia.

Drukarka z systemem CISS – czy warto?

Drukarki z systemem stałego zasilania są co prawda droższe niż zwykłe atramentowe, a tusze również kosztują nieco więcej, jednak biorąc pod uwagę niski koszt eksploatacji, jest to bardzo opłacalna inwestycja – przy dość częstym używaniu drukarki może zwrócić się nawet w ciągu roku.

Tusze służące do napełnienia zbiornika sprzedawane są w funkcjonalnych butelkach z precyzyjnymi aplikatorami – ryzyko pobudzenia rąk czy otoczenia jest naprawdę niewielkie.

Niezaprzeczalnym atutem drukarek z takim systemem jest natomiast koszt wydrukowania jednej strony A4 – oscyluje on w okolicach nawet 0,4 gr! Niektóre urządzenia po jednym napełnieniu zbiornika są w stanie wydrukować nawet kilkanaście tysięcy stron – trzeba przyznać, że to imponujący wynik. Szczególnie, jeśli porównamy je do drukarek obsługujących kartridże, których możliwości kończą się na ok. tysiącu arkuszy.

Urządzenie wielofunkcyjne HP Ink Tank Wireless 415 Kolor Atrament WiFi

Ten model to wielofunkcyjne urządzenie, które łączy w sobie kolorową drukarkę atramentową, kopiarkę i skaner. Mamy tu system stałego zasilania atramentem. Producent zapewnia, że urządzenie pozwala na wydruk do 8000 stron z zestawem kolorowych atramentów HP i do 15000 stron z atramentem czarnym. Koszt wydrukowania pojedynczej strony A4 wynosi zaledwie 0,48 gr. Drukarka może łączyć się z innymi urządzeniami za pośrednictwem Wi-Fi.

Parametry:

Technologia druku: Atramentowa kolorowa

Atramentowa kolorowa Prędkość druku – czerń [str/min]: 8

8 Prędkość druku – kolor [str/min]: 5

5 Rozdzielczość druku: 4800 x 1200

4800 x 1200 Rozdzielczość druku – czerń [dpi]: 1200 x 1200

1200 x 1200 Rozdzielczość druku – kolor [dpi]: 4800 x 1200

4800 x 1200 Czas wydruku pierwszej strony – czerń [s]: 14

14 Czas wydruku pierwszej strony – kolor [s]: 18

18 Druk bez marginesów: TAK

TAK Maksymalny rozmiar nośnika: A4

A4 Obsługiwane formaty: A4, A6, B5, DL

A4, A6, B5, DL Rodzaje nośników: Papier błyszczący, Papier broszurowy, Papier do drukarek atramentowych, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier zwykły

Papier błyszczący, Papier broszurowy, Papier do drukarek atramentowych, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier zwykły Gramatura papieru [g/m2]: do 200 (karty), do 300 (papier fotograficzny) 60-90

Cena: 899 zł Kupisz tutaj

Urządzenie wielofunkcyjne CANON Pixma G3411

To wielofunkcyjne urządzenie pozwala na łączność za pośrednictwem Wi-Fi, skanowanie, kserowanie, a także umożliwia korzystanie z usług w chmurze. Co ważne, zbiorniki z atramentem umieszczono z przodu urządzenia, co zapewnia łatwy dostęp i uzupełnienie poziomu tuszu. Urządzenie pozwala na wydruk do 6 000 stron w czerni oraz aż do 7000 w kolorze. Koszt wydrukowania pojedynczej strony A4 wynosi zaledwie 0,5 gr.

Parametry:

Technologia druku: Atramentowa kolorowa

Atramentowa kolorowa Prędkość druku – czerń [str/min]: 8.8

8.8 Prędkość druku – kolor [str/min]: 5

5 Rozdzielczość druku: 4800 x 1200

4800 x 1200 Druk bez marginesów: TAK

TAK Szybkość drukowania fotograficznego (zdjęcie 10 x 15 cm: bez obramowania): około 60 s

około 60 s Maksymalny rozmiar nośnika: A4

A4 Obsługiwane formaty: A4, A5, B5, Com10, DL, Legal Letter

A4, A5, B5, Com10, DL, Legal Letter Rodzaje nośników: Koperty, Papier fotograficzny, Papier zwykły

Koperty, Papier fotograficzny, Papier zwykły Gramatura papieru [g/m2]: do 275 (papier fotograficzny) 64-105

Cena: 829 zł – 799 zł Kupisz tutaj

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 516 Kolor Wi-Fi Bluetooth

To wielofunkcyjne urządzenie pozwala na wydruk do nawet 18 000 stron w czerni lub do 8 000 stron w kolorze z szybkością do 11 str./min w czerni i 5 str./min w kolorze (z jednego zestawu tuszu). Koszt wydrukowania pojedynczej strony A4 wynosi zaledwie 0,48 gr. Dzięki funkcji Wi-Fi oraz specjalnej aplikacji, z urządzenia wygodnie mogą korzystać wszyscy domownicy. Pojemniki umieszczono w przedniej części urządzenia w estetyczny sposób.

Parametry:

Technologia druku: Atramentowa kolorowa

Atramentowa kolorowa Prędkość druku – czerń [str/min]: 11

11 Prędkość druku – kolor [str/min]: 5

5 Rozdzielczość druku: 1200 x 1200

1200 x 1200 Rozdzielczość druku – czerń [dpi]: 1200 x 1200

1200 x 1200 Rozdzielczość druku – kolor [dpi]: 1200 x 1200

1200 x 1200 Druk bez marginesów: TAK

TAK Języki drukowania: HP PCL 3 GUI

HP PCL 3 GUI Maksymalny rozmiar nośnika: A4

A4 Obsługiwane formaty: A4, A6, B5, DL

A4, A6, B5, DL Rodzaje nośników: Koperty, Papier broszurowy, Papier do drukarek atramentowych, Papier fotograficzny, Papier zwykły

Koperty, Papier broszurowy, Papier do drukarek atramentowych, Papier fotograficzny, Papier zwykły Gramatura papieru [g/m2]: do 200 (karty), do 300 (papier fotograficzny), 60-90 (papier zwykły), 75-90 (koperty)

Cena: 899 zł – 859 zł Kupisz tutaj

Urządzenie wielofunkcyjne EPSON EcoTank L3251

Ten model urządzenia wielofunkcyjnego umożliwia wydruk nawet 8100 stron w czerni oraz 6500 stron w kolorze. Koszt wydrukowania pojedynczej strony A4 wynosi zaledwie 0,38 gr. Zbiorniki na atrament umieszczono z przodu drukarki, dzięki czemu łatwo uzupełnić tusz i podglądnąć, ile zostało go w pojemnikach. Do dyspozycji użytkownika jest aplikacja Epson Smart Panel. Dzięki funkcji Epson Email Print można wydrukować coś z dowolnego miejsca – wystarczy wysłać dokumenty i zdjęcia bezpośrednio do drukarki za pośrednictwem poczty e-mail. Posiadacze tego urządzenia mogą też korzystać z aplikacji Creative Print, która umożliwia drukowanie zdjęć bezpośrednio z Facebooka, a także tworzenie własnych kartek okolicznościowych i papeterii. Możliwe jest także zmienianie zdjęć w szablony kolorowanek.

Parametry:

Technologia druku: Atramentowa kolorowa

Atramentowa kolorowa Prędkość druku – czerń [str/min]: 10

10 Prędkość druku – kolor [str/min]: 5

5 Rozdzielczość druku: 5760 x 1440

5760 x 1440 Rozdzielczość druku – czerń [dpi]: 5760 x 1440

5760 x 1440 Rozdzielczość druku – kolor [dpi]: 5760 x 1440

5760 x 1440 Druk bez marginesów: TAK

TAK Prędkość druku – zdjęcie 10x15 cm: 69 s; Druk bez marginesu do formatu 10 x 15 cm

69 s; Druk bez marginesu do formatu 10 x 15 cm Maksymalny rozmiar nośnika: A4

A4 Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, C6, Koperta 10, Legal Letter

A4, A5, A6, B5, C6, Koperta 10, Legal Letter Gramatura papieru [g/m2]: 64-300

Cena: 899 zł – 869 zł Kupisz tutaj

Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-T425W

Dzięki aplikacji iPrint&Scan każdy z domowników może wygodnie skorzystać z urządzenia, łącząc się z nim bezprzewodowo. Po zeskanowaniu dokumenty można przesłać do chmury lub na wskazany adres e-mail. Podajnik papieru pomieści do 150 arkuszy. Urządzenie potrafi wydrukować do 16 obrazów na minutę. Koszt wydrukowania pojedynczej strony A4 wynosi zaledwie 0,56 gr.

Parametry:

Technologia druku: Atramentowa kolorowa

Atramentowa kolorowa Prędkość druku – czerń [str/min]: 16

16 Prędkość druku – kolor [str/min]: 9

9 Rozdzielczość druku: 6000 x 1200

6000 x 1200 Rozdzielczość druku – czerń [dpi]: 6000 x 1200

6000 x 1200 Rozdzielczość druku – kolor [dpi]: 6000 x 1200

6000 x 1200 Maksymalny rozmiar nośnika: A4

A4 Obsługiwane formaty: A4, A5, A6, C5, Com10, DL, Executive, Letter, Monarch

A4, A5, A6, C5, Com10, DL, Executive, Letter, Monarch Rodzaje nośników: Papier błyszczący, Papier do drukarek atramentowych, Papier zwykły

Papier błyszczący, Papier do drukarek atramentowych, Papier zwykły Gramatura papieru [g/m2]: 64-220 64-300 (podajnik ręczny)

Cena: 899 zł Kupisz tutaj