Jeśli nagrywasz filmiki na Instagramie lub TikToku, zapewne interesuje Cię, jak trafić do proponowanych i zdobyć większe zasięgi. Podpowiadamy, co może w tym pomóc.

Instagram obecnie jest nie tylko serwisem, gdzie możemy oglądać śmieszne zdjęcia kotów lub swoich znajomych. Dla wielu użytkowników jest to miejsce pracy, sposób na skuteczne promowanie swojego bloga czy też budowania i rozwijania marki osobistej.

Jednym z najprostszych narzędzi do osiągnięcia tych celów może być Instagram Reels. O tym, jak zacząć dodawać swoje rolki w aplikacji pisaliśmy już wcześniej - artykuł można przeczytać pod tym linkiem.

Dlaczego warto zacząć używać Instagram Reels?

Jeśli masz swój blog i interesuje Cię, jak zdobyć większe zasięgi, powinieneś zainwestować swój czas, żeby nauczyć się tworzenia filmików. Dlaczego?

Przede wszystkim Instagram Reels pojawiły się w aplikacji stosunkowo niedawno, a więc deweloperzy są zainteresowani w tym, żeby ta funkcja się rozwijała.

Po drugie, rolki będą wyświetlane nie tylko dla twoich obserwujących. Warto tu powiedzieć, że aplikacja zbiera informacje o tym, jakie treści oglądamy najczęściej - w ten sposób Instagram wie, co może nas zainteresować i sprawić, że będziemy oglądać materiały dłużej. Właśnie dlatego, jeśli temat Twojego filmiku odpowiada zainteresowaniom użytkowników, trafi do nich w zakładce Proponowane. Co za tym idzie, do listy Twoich fanów mogą dołączyć nowi użytkownicy.

Jak trafić do proponowanych na Instagramie?

Oczywiście nikt z nas nie ma magicznego przepisu na sukces. Jednak istnieje kilka zależności, dzięki którym można poprawić jakość swoich filmików i przy okazji spróbować dotrzeć do większego grona odbiorców w aplikacji.

Większość ludzi to wzrokowcy

Pamiętaj o tym, że Instagram jest platformą, gdzie większość ludzi to wzrokowcy, więc nagrywaj swoje filmiki w dobrej jakości. Jest to pierwsza i najprostsza rada, jakiej można udzielić. Chodzi tu nie tylko o to, że aplikacja nie popiera filmików w złej jakości, ale również o to, że twoi potencjalni obserwujący nie będą zainteresowani oglądaniem takich treści. Zadbaj również o ogólną estetykę wideo.

Instagram jest platformą głównie rozrywkową

Tak, na Instagramie możemy dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach, przeczytać recenzję książki, sprawdzić menu polecanej restauracji. Na swoim blogu możesz omawiać zagadnienia z fizyki, opowiadać o psychologii czy polityce. Nie zapominaj jednak, że Instagram jest platformą rozrywkową. Jeśli będziesz ciągle nagrywał filmiki z pozycji eksperta, możliwe, że nowi obserwujący będą przybywać wolniej, niż jakbyś dodawał też ciekawe, śmieszne lub sarkastyczne materiały.

Bądź na czasie

Trendy zmieniają się cały czas i jest w tym też dobra rzecz. Jeśli jesteś na czasie, możesz szybko zyskać dużą popularność i oglądalność swoich materiałów. Jakie trendy warto śledzić? Na Instagramie przede wszystkim muzyczne. Może Cię to zaskoczyć, ale najczęściej do promowanych trafiają filmiki z popularnymi materiałami audio.

Wiesz, że jedna z piosenek jest szczególnie popularna teraz, ale nie pasuje do twojego filmiku? W edytorze dodaj tę piosenkę, a dźwięk ustaw na minimum. Instagram odczyta filmik jako trend, a Ty będziesz mógł cieszyć się większymi zasięgami.

Pamiętaj o wszystkich użytkownikach

Nie wszyscy mają najnowsze modele telefonów czy aplikacji. Niektórzy Twoi obserwujący mogą nie mieć zakładki z Reelsami. Właśnie dlatego warto po opublikowaniu rolki podzielić się nią również w Stories. Oprócz tego są też tacy, którzy na Instagramie oglądają tylko i wyłącznie relacje. Dzięki Stories możesz zwiększyć zasięgi filmiku już na początku.

Po prostu twórz!

Jeśli któryś z Twoich filmików trafi do proponowanych, warto zadbać o to, żeby nie było to pojedyncze przypadkowe wydarzenie. Twórz rolki cały czas i nie zwracaj uwagi, jeśli nie wszystkie będą zyskiwać na popularności. Z czasem nawet starsze filmiki mogą Cię zaskoczyć i przynieść sporo nowych obserwujących.

