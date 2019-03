Jak tworzyć kopie zapasowe i przywracać aplikacje na Android'a

Aplikacje i większość danych są bezpieczne oraz można je łatwo przenieść na nowy telefon, korzystając z funkcji tworzenia kopii zapasowych w systemie Android.

Źródło: techadvisor

Jeśli myślisz o zakupie nowego telefonu z systemem Android lub potrzebujesz zresetować do ustawień fabrycznych swój obecny telefon z jakiegokolwiek powodu, powinieneś wiedzieć, że Twoje aplikacje i dane są bezpiecznie archiwizowane i mogą być przenoszone bez problemów. Na szczęście jest to dość łatwe do osiągnięcia przy użyciu konta Google oraz funkcji tworzenia kopii zapasowych w systemie Android.

Oto, co musisz zrobić, aby Twoje dane zostały przeniesione na inne urządzenie.

Tworzenie kopii zapasowej aplikacji i danych

Najprostszym sposobem na tworzenie kopii zapasowych aplikacji i ich danych jest wykorzystanie funkcji zawartej w samym systemie Android. Google twierdzi, że przy użyciu konta Google oraz dysku Drive archiwizowane są następujące elementy:

Konta Google

Kontakty

Wydarzenia i ustawienia Kalendarza Google

Sieci Wi-Fi wraz z hasłami

Tapety

Ustawienia Gmaila

Aplikacje

Ustawienia wyświetlacza (jasność, czcionka)

Ustawienia języka i wprowadzania danych

Data i godzina

Ustawienia i dane aplikacji deweloperów zewnętrznych (w zależności od aplikacji)

Aby rozpocząć proces, wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Zaawansowane > Kopia zapasowa

W zakładce Dane aplikacji możesz sprawdzić, które z aplikacji archiwizują dane w kopii zapasowej.

Uwaga nie są archiwizowane aplikacje bankowe. Ustawienia Google Pay są przenoszone, ale musisz podać kod CVC swojej karty na nowym urządzeniu.

Sprawdziliśmy działanie mechanizmu kopii zapasowej Google pomiędzy dwoma urządzeniami - Samsung Galaxy S8 oraz Moto G7. Oba urządzenia wyposażone są w system Android w wersji 9.0 oraz różne nakładki producenckie. Wszystkie dane zostały bez problemu przeniesione z Samsunga na Motorolę. Konieczne było ponowne logowanie do sieci społecznościowych - Facebook, Messenger, Instagram, Twitter oraz Shazam i Spotify (w przypadku tej aplikacji nie pobrały się automatycznie playlisty z poprzedniego urządzenia). Dane aplikacji bankowych oraz linie papilarne ze względów bezpieczeństwa nie zostały przeniesione.

Proces tworzenia kopii zapasowej trwa od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego, ile danych posiadasz. Po zakończeniu, w sekcji Aktywne kopie zapasowe zobaczysz listę tego, co oraz kiedy zostało zawarte w kopii zapasowej.

Pamiętaj, aby użyć Google Photos do tworzenia kopii zapasowych zdjęć i filmów wideo. Usługa ta oferuje nieograniczone miejsce na pliki wideo oraz zdjęcia.

Jak przywrócić dane z kopii zapasowej

Ta część procesu odbywa się w dużej mierze automatycznie, ponieważ podczas konfigurowania nowego urządzenia z kontem Google zostaniesz poproszony o wybranie kopii zapasowej do przywrócenia.

Jeśli w aplikacjach brakuje danych, można spróbować przejść do Ustawienia > System > Zaawansowane > Kopia zapasowa, a następnie dotknąć danych aplikacji w sekcji Aktywne kopie zapasowe.