Jak ukryć ostatnie aplikacje z docka w macOS Mojave?

Denerwuje Cię, że ostatnio używane aplikacje pozostają w dock'u, przez co inne ikony się przesuwają? Sprawdź, dlaczego aplikacje automatycznie zostają w dock'u oraz zobacz jak wyłączyć tą funkcję.

Źródło: macworld

Dock znajdujący się domyślnie na dole ekranu w macOS to prawdopodobnie pierwsze miejsce, gdzie się udasz w celu uruchomienia aplikacji, otworzenia zminimalizowanych okien lub by udać się do pobranych plików. W tym miejscu możesz także przypiąć swoje ulubione / najczęściej używane aplikacje, aby uzyskać do nich szybki dostęp.

Niektóre aplikacje zawsze będą domyślnie pojawiać się w Docku (np. Finder), inne znikną z niego po ich zamknięci, a jeżeli chcesz, aby aplikacja pozostała w doku nawet po jej zamknięciu musisz wybrać opcję Zatrzymaj w Docku po kliknięciu na jej ikonę prawym przyciskiem myszy i wybraniu Opcji

Od czasu wypuszczenia na rynek najnowszej wersji systemu operacyjnego na komputery Mac - macOS Mojave w Docku pojawił się nowy obszar, w którym znajdują się ostatnio otwarte aplikacje. Ta część może być przydatna, gdy niedawno zainstalowałeś lub zacząłeś korzystać z aplikacji, ale nie chcesz jej na stałe dodawać do swojego Docka.

Problem pojawia się, gdy nie chcesz, aby ostatnie aplikacje były zatrzymywane w Docku. Możliwe, że użytkujesz małego laptopa i chcesz, aby Dock był jak najmniejszy i przejrzysty.

Sam osobiście mam problem z obszarem ostatnio używanych aplikacji na swoim 11 calowym MacBook'u Air.

Na szczęście istnieje prosty sposób, aby pozbyć się sekcji ostatnich aplikacji z Docka.

Jak pozbyć się obszaru ostatnich aplikacji z Docka?

Dock z włączonym obszarem ostatnio otwieranych aplikacji

Otwórz Preferencje systemowe

Przejdź do sekcji Dock

Odznacz Pokazuj ostatnio używane aplikacje w Docku

Dock z wyłączonym obszarem ostatnich aplikacji

Modyfikacja Docka

Gdy wyłączyłeś już obszar ostatnich aplikacji możesz także dostosować Dock do własnych potrzeb. Istniej możliwość zmiany jego wielkości, zmiany lub wyłączenia efektu powiększenia po najechaniu kursorem na Dock, miejsca położenia Docka, efektu minimalizowania aplikacji. Istnieje także możliwość automatycznego ukrywania Docka.