Jak ukryć zdjęcia w usłudze Zdjęcia Google?

Do niedawna ukrywanie wybranych zdjęć w aplikacji Zdjęcia Google nie było możliwe. Koncern jednak dodał taką funkcję do swojego programu.

Zdjęcia Google to niezła aplikacja do przechowywania zdjęć. Jest domyślnym programem „zdjęciowym” na prawie wszystkich telefonach z Androidem i zawiera wiele funkcji, z których codziennie korzystam. Wszystko mi się przydaje, począwszy od bezpośredniej integracji z Dyskiem Google, aż do zaskakująco rozbudowanego pakietu do edycji. Z tego, co wiem, dla wielu osób Zdjęcia Google to kompletna aplikacja do zarządzania obrazkami, która na dodatek jest wciąż udoskonalana. Niedawno odkryłem nową funkcję Zdjęć Google – możliwość ukrywania zdjęć i filmów.

Tak, nie znałem do tej pory tego rozwiązania, aż kilka dni temu otrzymałem powiadomienie z pytaniem, czy chcę skonfigurować Folder zamknięty? Wtedy zdałem sobie sprawę, jak przydatna może być ta funkcja.

Zobacz również:

Ukryj zdjęcia w Zdjęciach Google wraz z innymi multimediami

Ukrywanie plików w aplikacji Zdjęcia Google nie jest ani trochę skomplikowane czy trudne. Jest jednak kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz ukrywać zdjęcia i filmy.

Podczas konfigurowania Folderu zamkniętego Zdjęcia Google ostrzegają, że ukrywane pliki nie zostaną zarchiwizowane, a co ważniejsze, jeśli odinstalujesz aplikację, utracisz te pliki na zawsze.

Jeżeli nadal chcesz ukryć niektóre zdjęcia i filmy zrób to w taki sposób:

Otwórz na telefonie Zdjęcia Google. Po otwarciu aplikacji wybierz wszystkie zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, stukając w nie i wybierając pojedynczo. Możesz także przesunąć palcem w poprzek, jeśli chcesz to zrobić szybciej. Stuknij przycisk z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz opcję Przenieś do zablokowanego folderu. Po skonfigurowaniu Folderu zamkniętego wszystkie Twoje pliki zostaną tam przeniesione.

To wszystko. Właśnie ukryłeś zdjęcia i inne multimedia w Zdjęciach Google. Pamiętaj, że aplikacja ostrzegała, że ukrycie plików może oznaczać ich utratę.

Źródło: WccfTech