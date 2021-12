Jak ułatwić sprzątanie w domu? Urządzenia, które warto kupić

Chcesz posprzątać jak najszybciej? Opowiadamy, jak ułatwić ten proces i zaoszczędzić czas.

Nie dla wszystkich proces sprzątania jest przyjemny. Niektórzy wręcz nienawidzą robienia porządków i marzą o tym, żeby sprzątanie skończyło się jak najszybciej. Na szczęście przyśpieszenie tego procesu jest możliwe. Wystarczy wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzeń sprzątających, żeby były skuteczne oraz jakie konkretnie urządzenia warto mieć w domu.

Jak wybierać urządzenia sprzątające?

Przede wszystkim musimy przeanalizować nasze pomieszczenie i zastanowić się, jakich urządzeń będziemy używać do sprzątania. Masz wykładzinę w całym domu? A może same płytki? Mieszkanie znajduje się na wysokim piętrze i przeraża cię mycie okien? A może pomieszczenie jest bardzo duże? Po kolei omówimy jak wybrać najpotrzebniejsze urządzenia do sprzątania.

Jak wybrać odkurzacz?

Do domowego użytku możemy kupić m.in. odkurzacz workowy lub bezworkowy, wodny albo pionowy. Każdy z nich ma swoje zalety i wady.

Odkurzacz workowy jest klasycznym modelem odkurzacza. Jest to prosty i wygodny wybór. Taki odkurzacz nada się na sprzątanie w każdym pomieszczeniu, a zebrany kurz wyrzucimy wraz z workiem. Minusem może być fakt, że worki trzeba kupować i wymieniać.

Jeśli wymiana worków sprawia ci kłopot, można zastanowić się nad kupnem odkurzacza bezworkowego. W tym przypadku zanieczyszczenia są zbierane do specjalnych zbiorników. Jednak warto pomyśleć o tym, jak duża i podatna na zabrudzenia jest powierzchnia, którą sprzątamy, ponieważ przy dużej ilości kurzu i brudu umycie takiego zbiornika może być uciążliwe i mało przyjemne.

Odkurzacz wodny posiada filtr wodny. Dzięki filtrowi kurz nie wylatuje, tylko osadza się w wodzie. Jest to też dobra opcja również dla alergików - przy opróżnianiu zbiornika cząsteczki kurzu się nie rozproszą. Podobnie jak w przypadku odkurzaczy bezworkowych, filtr wodny trzeba będzie za każdym razem umyć.

Odkurzacze pionowe są dla tych, którzy cenią sobie wygodę i kompaktowość. W odróżnieniu od klasycznych odkurzaczy, są one lżejsze i zajmują mniej miejsca. Odkurzacze pionowe często są bezprzewodowe, co również eliminuje problem z podłączaniem urządzenia do sieci. Zaawansowane modele posiadają różne funkcje, dzięki którym możemy na przykład za jednym razem nie tylko odkurzyć, ale też zmyć podłogę.

Przy wyborze warto kierować się nie tylko typem urządzenia, ale też jego mocą. Słaba moc odkurzacza przełoży się na siłę wciągania zanieczyszczeń. Jeśli więc chcemy przyśpieszyć proces sprzątania, warto zainwestować w mocniejsze urządzenie. Następnie musimy zwrócić uwagę na jego wymiary - używając masywnych i ciężkich urządzeń będziemy szybciej się męczyć. Jeszcze innym ważnym punktem są dodatkowe funkcje odkurzacza - dzięki nim możemy zaoszczędzić na dodatkowym sprzęcie.

W sklepie internetowym OleOle.pl znajdziemy ofertę odkurzacza pionowego Viomi. Stosunek jego charakterystyk do ceny jest bardzo korzystny. Mocne, lekkie i stylowe urządzenie nie zaboli nas finansowo i sprawi, że proces sprzątania będzie przyjemniejszy. Odkurzacz jest dostępny pod tym linkiem.

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 83 dB

Waga: 1,54 kg

Maksymalny czas pracy: 60 minut

Jak wybrać robota sprzątającego?

Jeśli sprzątanie nie jest dla ciebie albo zamiast tego wolisz zająć się innymi obowiązkami, całą pracę może wykonać za ciebie robot. Wystarczy nacisnąć jeden guzik, a robot sam posprząta całe mieszkanie. Jak wybrać odpowiedni wariant?

Przede wszystkim, zwróć uwagę na jego funkcje i czujniki - zaawansowane urządzenia nie tylko wciągają kurz, ale również mogą mieć np. funkcję mopowania, czujniki przeszkód i inne. Dostępnych funkcji i rodzajów czujników jest mnóstwo i warto je wybierać według własnych preferencji.

Kolejną ważną charakterystyką są szczoteczki. Niektóre urządzenia posiadają tylko jedną główną szczotkę, co może być niewygodne w przypadku, gdy trzeba wciągnąć włosy czy sierść, które się wokół niej owijają. Droższe urządzenia posiadają kilka szczoteczek, w tym też wymienne - pomogą one sprzątać w trudno dostępnych miejscach.

Poza tym zwróć uwagę na pojemność akumulatora i czas pracy w różnych trybach, ponieważ może to być decydująca charakterystyka przy dużych pomieszczeniach.

Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu i nie przejmować się czyszczeniem pojemników na kurz, możesz kupić robota, który wraca do bazy w celu opróżnienia zbiornika, a następnie powraca do sprzątania. Taki model robota znaleźliśmy w ofercie sklepu internetowego OleOle.pl, jest on dostępny pod tym linkiem.

Czas pracy/Czas ładowania: 75 min. / 120 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, moduł i funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca

Poziom hałasu: 65 dB

Jeszcze jedną propozycją jest odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro. Ten model posiada funkcje czyszczenia na sucho i na mokro, symuluje ręczne mycie na mokro w celu uzyskania optymalnych rezultatów, a inteligentnie sterowany zbiornik na wodę chroni drewniane powierzchnie. Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Czas pracy/Czas ładowania: 110 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

Poziom hałasu: 70 dB

Nie potrzebujesz funkcji odkurzania? Idealnym urządzeniem dla Ciebie będzie robot mopujący iRobot Braava jet m6 - sterować nim możesz za pomocą smartfona, a jego pracę zaprogramujesz na cały tydzień do przodu nawet kiedy nie ma Cię w domu. Robot jest dostępny pod tym linkiem.

Czas pracy/Czas ładowania: 90 min. / 180 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana: tak / tak, funkcja

Ładowanie i wznawianie sprzątania: nie

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: krawędzi, odległości, optyczny vSLAM (kamera), przeszkód

Jak wybrać urządzenie do mycia okien?

Tracisz dużo czasu na mycie okien przez smugi? Problem może nieźle popsuć nastrój i wymęczyć. Pomocą w tym przypadku będzie myjka do okien. Na rynku dostępne są różne rodzaje tych urządzeń. Jednak przy wyborze warto zwrócić uwagę na to, jak wydajna jest myjka - dłuższy czas pracy urządzenia pozwala na rzadsze ładowanie akumulatora.

Oprócz wydajności, zobacz, jak szeroka jest ssawka myjki. Im szersza jest ssawka, tym szybciej umyjesz okna. Poza tym, myjka akumulatorowa pozwoli zrobić z nudnego sprzątania dobrą zabawę dla każdego domownika. Polecamy model myjki Karcher WV 6 + KV 4 1.633-570.0, który jest dostępny pod tym linkiem.

Długość pracy (min): 100 min.

Długość ładowania: 2,5 godz.

Wydajność: 300 m2

Szerokość ssawki: 280 mm

Wyposażenie: akumulator, koncentrat 20 ml, ładowarka, pad wibrujący, ssawka duża

Jeśli natomiast chcesz powierzyć urządzeniom całą robotę i zająć się swoimi sprawami, możesz zainwestować w robota do mycia okien Webber WM169. Sterować urządzeniem można za pomocą smartfona lub zdalnego pilota. W zestawie dostaniemy również mocną linkę zabezpieczającą. W przypadku nieoczekiwanej awarii utrzyma ona urządzenie zapobiegając jego upadkowi.

Urządzenie jest dostępne pod tym linkiem.

Długość pracy (min): 20 min.

Wyposażenie: 12 ściereczek czyszczących, linka zabezpieczająca, pilot, zasilacz

