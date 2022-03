Jak uniezależnić się od usług Google na Androidzie?

Masz smartfon z Androidem, ale nie chcesz korzystać z usług Google. Sprawdź, jak się od nich uniezależnić.

Android to obok wyszukiwarki sieciowej największy i najważniejszy produkt opracowywany przez Google. Nie oznacza to jednak, że nie da się korzystać z Androida bez korzystania z dodatkowych usług Google. Udowodniły to już Chiny oraz firma Huawei, która konsekwentni korzysta z otwarto-źródłowej wersji Androida i implementuje autorskie zamienniki popularnych usług Google.

EMUI 12 - przykład Androida bez usług Google fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Użytkownicy urządzeń z Androidem czasami obawiają się o ilośc przekazywanych danych, które lądują na serwerach wyszukiwarkowego giganta. Prawda jest taka, że firma Google gromadzi mnóstwo informacji na każdym kroku. Pierwsze dane przesyłane są na serwery już w momencie konfiguracji urządzenia - podczas logowania do konta Google, które jest niezbędne do działania usług Google oraz sklepu z aplikacjami - Google Play Store.

W poniższym artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniezależnić się od usług Google na smartfonach i tabletach wyposażonych w system operacyjny Android.

Konfiguracja bez konta czy może z kontem, którego nie używamy na codzień?

Najłatwiejszym sposobem na skuteczne ograniczenie działania usług Google na smartfonie z Androidem jest oczywiście usunięcie konta Google z urządzenia. Niestety nie jest to takie proste. W przypadku, gdy usuniemy konto Google z naszego urządzenia lub skonfigurujemy nowy smartfon bez dodania konta Google pojawi się jeden, ale duży problem. Sklep Play nie pozwoli nam na pobieranie gier i aplikacji.

Z tego właśnie powodu warto pomyśleć o założeniu nowego konta Gmail, które wykorzystamy jedynie na potrzeby telefonu/tablet. Wypełnienie jedynie podstawowych danych pozwoli zadbać nam o naszą prywatność. Jednocześnie w dalszym ciągu możemy korzystać z dostępu do najważniejszych usług Google.

Android bez usług Google to nadal rozbudowane oprogramowanie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wyłącz kopię zapasową w chmurze

Urządzenia z Androidem wykonuj kopię zapasową, która trafia na serwery Google. Całość jest powiązana z naszym kontem Google. Jeżeli chcesz uniezależnić się od amerykańskiego giganta powinien rozważyć wyłączenie tworzenia backupu. Oczywiście nie radzimy używać urządzenia bez regularnego wykonywania kopii zapasowych. Warto rozważyć lokalne wykonywanie kopii zapasowych. Część smartfonów posiada wbudowane rozwiązania, które na to pozwalają. W innym przypadku warto poszukać aplikacji w Google Play.

Porzuć stosowanie aplikacji Google

Kolejnym sposobem na uniezależnienie się od Google jest zaprzestanie korzystania z aplikacji tej firmy. Mowa o Telefonie, Wiadomościach, Wiadomościach Google, Gmail, YouTube, Mapach, Chrome oraz innych aplikacjach.

W Sklepie Play znajdziesz ciekawe zamienniki wyżej wymienionych aplikacji. Możesz skorzystać z pakietu programów przygotowanego przez Microsoft lub zdecydować się na oprogramowanie open-source. Mowa między innymi Here WeGo, OsmAND, Dropbox czy Evernote.

Poniżej proponowane zamienniki dla popularnych aplikacji Google:

Mapy Google - Here WeGo, Automapa, Tomtom

Wiadomości - aplikacja dostarczona przez producenta urządzenia

Telefon - aplikacja dostarczona przez producenta urządzenia

Wiadomości Google - Squid

Dysk Google - Dropbox, OneDrive

Pakiet biurowy Google - Microsoft Office

Google Chrome - Microsoft Edge, Firefox, Brave

Google Pay - BLIK (w aplikacji bankowej)

YouTube - Vimeo

Jak widać większość aplikacji Google można swobodnie zastąpić programami firm trzecich. W większości są to popularne programy, które są wykorzystywane na całym świecie.

Przeglądarka Edge na Androidzie fot. Daniel Olszewski / PCWorld Squid - agregator newsów na Androidzie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Korzystaj z trybu incognito, ale pamiętaj o jego ograniczeniach

Korzystanie z trybu incognito pozwala ograniczyć liczbę danych przesyłanych do sieci (w tym bezpośrednio do firmy Google). Tryb incognito to dobry sposób na zwiększenie swojej prywatności w sieci, ale nie jest to rozwiazanie, które całkowicie rozwiązuje problem.

Pamiętaj, że tryb incognito nie jest w 100% anonimowy. Na urządzeniu nie znajdziesz śladów takich jak historia, ale do internetu przesyłane są dane takie jak Twój adres IP.

Zainwestuj w dobry VPN

Kolejnym krokiem na zwiększenie swojej prywatności oraz bezpieczeństwa, a także uniezależnienie się od Google jest inwestycja w dobrego VPNa. Dzięki niemu dane będą zaszyfrowane, co oznacza, że nie da się ich łatwo wykraść i odczytać. Najlepszego VPNa znajdziesz w naszym rankingu.

VPN najczęściej jest płatną usługą, ale na rynku znajdziesz również bezpłatne rozwiązania. Mają one swoje ograniczenia, ale może się okazać, że nie są one dla Ciebie przeszkodą.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Uruchom weryfikację dwuskładnikową

Uruchomienie weryfikacji dwuskładnikowej nie jest bezpośrednio powiązane z uniezależnieniem się od usług Google. Pewnej jest jednak, że skoro nie chcesz korzystać z usług Google, masz zamiar zwiększyć swoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci. W takim wypadku weryfikacja dwuskładnikowa jest idealnym elementem, który Ci to ułatwi.

Wyłącz historię lokalizacji

Smartfony z Androidem gromadzą lokalizacje użytkowników na serwerach Google. Aby wyłączyć historię lokalizacji należy przejść do Ustawienia > Google > Lokalizacja > Historia lokalizacji i zdezaktywować tą opcję. Dobrym pomysłem jest również usunięcie historycznych danych zapisanych na serwerach Google. Zrobimy to z poziomu strony Oś czasu.

Wyłącz funkcję znajdź moje urządzenie

Kolejna usługę, którą trzeba wyłączyć jest opcja znajdź moje urządzenie. Oparta na lokalizacji funkcja pozwala zlokalizować zgubiony telefon. Całość działa w oparciu do usług Google. Aby zdezaktywować rozwiązanie znajdź moje urządzenie należy przejść do ustawień i wyszukać funkcję znajdź moje urządzenie.

Unikaj logowania do aplikacji i usług z wykorzystaniem konta Google

Wiele usług i aplikacji kusi prostym i wygodnym logowaniem z wykorzystaniem konta Google. Dzięki tej opcji nie musimy pamiętać dziesiątek haseł. Niestety pogłębiamy wtedy wiedzę Google o naszych zwyczajach w sieci. Zalecamy tworzenie indywidualnych kont i haseł do każdej usługi.

Zainstaluj nieoficjalne oprogramowanie (Custom ROM)

Instalacja nieoficjalnego oprogramowania to krok, który pozwoli na całkowite pozbycie się aplikacji Google z Twojego urządzenia. Na większość popularnych smartfonów znajdziemy nieoficjalne oprogramowania, które nie posiadają zintegrowanych z systemem usług Google (można je dograć jako paczkę GAPPS).

Pixel Experience - popularny Custom Rom Źródło: xda-developers.com

Nieoficjalne oprogramowanie bez usług Google pozwoli na całkowite odcięcie się od usług Google bez jednoczesnego porzucania systemu operacyjnego Android.

Instalacja nieoficjalnego oprogramowania wiąże się z odblokowaniem bootloadera, utratą gwarancji oraz koniecznością wyzerowania urządzenia.

Kup smartfon bez dostępu do usług Google

Dobrym pomysłem może okazać się zakup telefonu z Androidem, który nie posiada preinstalowanych usług Google. W Polsce mowa o smartfonach Huawei. Możemy również zdecydować się na modele z Aliexpress i innych chińskich portali - w Chinach nie korzysta się z usług Google.

Smartfon bez dostępu do usług Google korzysta z Androida w wersji open-source i nie podlegają certyfikacji firmy Google.

Na polskim rynku znajdziemy wiele ciekawych smartfonów bez dostępu do usług Google. Mowa o Huawei P50 Pro, Huawei Nova 9 czy Mate 40 Pro.