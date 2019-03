Jak uruchomić komputer z USB

Niezależnie od tego, czy instalujesz system Windows, Linux, czy używasz oprogramowania do odzyskiwania lub partycjonowania prawdopodobnie będziesz potrzebował uruchomić komputer z USB. Oto, co musisz zrobić, aby uruchomić komputer PC lub laptopa z dysku USB.

Jest kilka powodów, dla których chciałbyś uruchomić komputer z urządzenia USB. Możesz próbować zainstalować Windows 10, chcieć użyć systemu zainstalowanego na zewnętrznym nośniku danych lub narzędzia do klonowania, które nie działa w systemie Windows.

Jest kilka rzeczy, które musisz zrobić, aby komputer PC mógł uruchomić się z dysku USB. Potrzebujesz pamięci USB, która została skonfigurowana tak, aby można ją było uruchomić. Ponadto, laptop lub komputer PC musi być skonfigurowany tak, aby szukać urządzeń USB przed uruchomieniem komputera z głównego dysku twardego.

Oto jak sprawić, aby tak się stało.

Tworzenie bootowalnej pamięci USB

Brzmi to banalnie, ale komputer nie będzie w stanie uruchomić się z dysku USB, jeśli ten nie został prawidłowo sformatowany i nie ma na nim odpowiednich plików, które umożliwią mu uruchomienie.

Częstym błędem jest skopiowanie pliku ISO na dysk USB i założenie, że to wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia i zainstalowania Windows, dystrybucji Linux'a lub innego systemu operacyjnego.

W rzeczywistości, trzeba użyć oprogramowania, które może zapisać pliki na dysku, a także sprawić, że będzie można go uruchomić.

Może to zrobić kilka narzędzi, w tym Rufus (który obsługuje wiele systemów operacyjnych) oraz własne narzędzie Microsoft'u Media Creation Tool, którego można użyć do legalnego pobierania systemu Windows.

W przypadku korzystania z programu Rufus należy zachować szczególną ostrożność w zakresie używanych ustawień, ale w większości przypadków wystarczy kliknąć ikonę napędu CD, wybrać plik ISO i upewnić się, że zaznaczone jest pole wyboru "Utwórz dysk rozruchowy przy użyciu".

Narzędzia te ostrzegają, że usuną wszystko z dysku USB, więc upewnij się, że skopiowałeś wszystkie pliki, których nie chcesz stracić przed rozpoczęciem pracy. Będziesz również musiał pobrać oprogramowanie, z którego zamierzasz uruchomić komputer, niezależnie od tego, czy jest to Windows, Linux czy coś innego.

Jak mogę uruchomić komputer z USB

Wiele komputerów PC i laptopów jest domyślnie ustawionych tak, aby najpierw sprawdzić, czy nie ma dysku USB, zanim spróbują uruchomić komputer z płyty CD, DVD lub wewnętrznego dysku twardego. Ale nie wszystkie są skonfigurowane w ten sposób. Może się okazać, że podłączanie napędu flash przed naciśnięciem przycisku zasilania komputera nie działa: po prostu uruchamia się on jak zwykle, lub nie robi nic, jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego systemu operacyjnego.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na komunikat na ekranie POST - pierwszą rzecz, którą widzisz na monitorze po naciśnięciu przycisku zasilania komputera. Wiadomość ta znajduje się zazwyczaj na dole ekranu i mówi coś w rodzaju "Naciśnij klawisz F11, aby uruchomić opcje". Niektóre komputery PC i większość nowszych laptopów tego nie pokazuje, więc trzeba sprawdzić stronę internetową producenta, aby dowiedzieć się, który klawisz nacisnąć.

Najczęściej są to: Delete, F2, F10 i F11.

Po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy przy uruchomieniu odpali się BIOS lub UEFI (w nowszych komputerach). Poszukaj menu lub opcji, która pozwoli Ci zobaczyć i zmienić urządzenia rozruchowe lub priorytet rozruchu. Różni się to w zależności od systemu BIOS, ale zazwyczaj łatwo jest znaleźć tą opcję.

Upewnij się, że zmieniłeś pierwszą opcję startową, ponieważ cokolwiek jest ustawione, będzie to urządzenie, z którego komputer jako pierwszy będzie próbował się uruchomić.

Niektóre stare komputery mogą nie mieć możliwości rozruchu z USB, ale jeżeli twoje urządzenie ma około 10 lat lub mniej nie powinieneś się martwić.

Jeśli nadal masz problemy, sprawdź, czy porty USB nie zostały wyłączone w BIOS-ie. Różne systemy BIOS działają w różny sposób, ale wykorzystuj informacje na ekranie, aby dowiedzieć się, jak zrobić dysk USB pierwszym urządzeniem rozruchowym.

Pamiętaj, że pamięć USB może wymagać podłączenia do portu USB, aby pojawiła się na liście opcji startowych.

Po prawidłowym ustawieniu wszystkiego, użyj opcji "Zapisz i wyjdź" w BIOS-ie, aby zapisać zmiany i ponownie uruchomić system. Następnie komputer PC lub laptop powinien uruchomić się z dysku USB podczas restartu.