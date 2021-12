Jak uruchomić sieć VPN do oglądania filmów i seriali w 3 krokach [PORADNIK]

Myślisz, że korzystanie z sieci VPN jest trudne i skomplikowane? Nic bardziej mylnego. Wystarczy, że skorzystasz z naszego poradnika, a wszystko okaże się proste i łatwe w obsłudze.

Najprostszą metodą, która pozwala na uzyskanie dostępu do zagranicznych platform VOD jest skorzystanie z sieci VPN. Dzięki niej jesteśmy w stanie za pomocą kilku kroków połączyć się z dowolnym serwerem na świecie i zmienić nasz adres IP na zagraniczny. Tym sposobem jesteśmy w stanie przekonać stronę lub serwis, z którym chcemy się połączyć, że znajdujemy się w innym miejscu na ziemi niż w rzeczywistości.

Krok 1

Wystarczy, że pobierzemy program z obsługą sieci VPN. W Polsce mamy dostęp do szerokiej oferty dostawców, z czego do najpopularniejszych należą: SurfShark, NordVPN, PrivateVPN oraz ExpressVPN. Warto przeanalizować każdą z nich, by wybrać najkorzystniejszy plan. Większość usługodawców oferuje trzydziestodniowy okres zwrotu pieniędzy oraz krótki okres próbny, dzięki czemu możemy być spokojni o rezygnację z programu bez żadnych konsekwencji. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wersję oprogramowania dopasowaną do naszych urządzeń i systemu operacyjnego oraz liczbę serwerów.

Krok 2

Po wybraniu odpowiedniego planu należy przejść do utworzenia konta oraz wybrania metody płatności. Nie zdziw się, jeżeli finalna kwota do zapłaty będzie się nieco różnić od tej widocznej na ekranie z ofertą. Jest to celowy zabieg operatorów, którzy często nie uwzględniają w niej podatku.

Krok 3

Następnie przechodzimy do pobrania odpowiedniego programu i logowania. Wygląd i nazwy funkcji w aplikacjach poszczególnych dostawców mogą się nieco różnić, jednak schemat ich działania pozostaje taki sam: logowanie na konto > wybór odpowiedniego serwera > połączenie z serwerem.

Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie, to zostało już tylko zalogować się na zagraniczną platformę VOD, by cieszyć się pełną biblioteką filmów i seriali dostępnych w kraju, w którym znajduje się nasz serwer.

Co grozi użytkownikom?

Warto pamiętać, że wykorzystywanie sieci VPN do uzyskania dostępu do zablokowanej zawartości w serwisach VOD jest legalne. Może ono jednak nie być zgodne z ogólnymi postanowieniami regulaminu samej platformy. Jakie mogą być tego skutki? Jeżeli serwis wykryje próbę połączenia za pośrednictwem sieci VPN, może zablokować nasz numer IP do momentu, w którym nie zakończymy połączenia. W większości przypadków nie powinniśmy mieć jednak problemów ze skutecznym odblokowaniem dostępu do filmów i seriali, które nie są dostępne w Polsce.