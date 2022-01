Jak ustawić mysz dla osób leworęcznych w systemie Windows 11?

Wszystkie systemy w podstawowej wersji zaprojektowane zostały dla praworęcznych, co jest sporym problemem dla osób leworęcznych. Jak skonfigurować mysz w taki sposób, by ułatwić korzystanie z systemu Windows 11?

Windows 11 to najnowsza wersja oprogramowania firmy Microsoft, która swoją premierę miała w drugiej połowie 2021 roku. Nie jest tajemnicą, że domyślnie ustawienia są skonfigurowane w taki sposób, by były maksymalnie dostosowane do osób posługujących się prawą ręką. W konsekwencji lewy przycisk myszy jest tym głównym, który pozwala sterować urządzeniem według potrzeb użytkownika. Niestety, nie jest to komfortowa konfiguracja dla osób leworęcznych. Całe szczęście przedstawiciele firmy Microsoft przewidzieli dodatkowe opcje personalizacji, które pomogą zmienić ustawienia myszy.

W tym przewodniku poprowadzimy Cię krok po kroku, jak skonfigurować ustawienia myszy w taki sposób, by przełączyć główny i dodatkowy przycisk dla osób leworęcznych.

Jak zmienić działanie przycisków myszy?

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, by zmienić ustawienia myszy dla osób leworęcznych.

Otwórz Ustawienia Wybierz zakładkę Bluetooth i urządzenia Kliknij folder Mysz po prawej stronie Autor: Magda Pilarczyk/PCWorld Zmień ustawienia w kategorii Podstawowy przycisk myszy z Lewy na Prawy Autor: Magda Pilarczyk/PCWorld

Od teraz prawy przycisk myszy został skonfigurowany jako główny, co ułatwi osobom leworęcznym nawigację w systemie Windows 11. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu chcemy wykorzystać inny sposób, należy: