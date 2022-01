Ogarnięcie możliwości aplikacji nie zawsze jest łatwe. Podpowiadamy, jak można usunąć konto na Instagramie na stałe.

Sieci społecznościowe zajmują coraz więcej naszego czasu i uwagi. Często jest to też pierwsza rzecz, którą widzimy po przebudzeniu. W ciągu dnia również nie możemy się obejść bez przeglądania czy to śmiesznych obrazków czy czytania postów. Tym wszystkim czynnościom towarzyszy również duża ilość reklam, przez co może nam się wydawać, że telefon nas podsłuchuje.

Oprócz tego istnieje wiele powodów, żeby zrobić sobie przerwę czy też na stale usunąć konto w Instagramie. Jednak nie jest to łatwe zadanie. Najwidoczniej deweloperzy aplikacji zadbali o to, by zatrzymać u siebie użytkowników na dłużej. Na poniższych screenach widzimy, że w aplikacji mobilnej nie ma możliwości usunięcia konta.

Zobacz również:

Jak usunąć konto na Instagramie?

Na stale usunąć konto możemy z poziomu wersji serwisu na komputerze. Wystarczy kilka kroków:

Zaloguj się na tej stronie Wybierz przyczynę, dlaczego chcesz usunąć konto Ponownie wprowadź hasło Kliknij "Trwale usuń moje konto"

Jeśli natomiast chcesz zrobić przerwę, możesz po prostu odinstalować aplikację mobilną. Jeśli po przerwie będziesz chciał wrócić do używania serwisu, wszystkie twoje dane zostaną zachowane.