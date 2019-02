Jak utworzyć kopię zapasową iPhone lub iPad na dysku zewnętrznym

Masz mało miejsca na komputerze Mac? Możesz utworzyć kopię zapasową swojego iPhone'a i iPad'a na dysku zewnętrznym korzystając z naszego przewodnika.

Źródło: Macworld

Tworzenie kopii zapasowej danych na telefonie iPhone, tablecie iPad i komputerze Mac jest absolutnie niezbędne, aby nasze dane były bezpieczne w przypadku awarii, utraty lub kradzieży urządzenia.

Niestety tworzenie kopii zapasowych wymaga sporo wolnego miejsca na komputerze. Obecnie wiele z nas używa komputerów z wbudowanymi nośnikami SSD, które nie słyną z dużej ilości przestrzeni dyskowej.

Można obejść ten problem tworząc kopię zapasową do dysku iCloud, ale on również ma ograniczoną przestrzeń, a za dodatkowe miejsce trzeba zapłacić.

Kopię zapasową możemy jednak przenieść na zewnętrzną pamięć masową taką jak zewnętrzny dysk HDD lub NAS.

W tym poradniku pokazujemy, jak przenieść kopię zapasową naszego iPhone'a lub iPad'a na zewnętrzny dysk twardy oraz potwierdzić w iTunes, aby w przyszłości utworzyć kopię zapasową na ten sam dysk twardy.

Należy zauważyć, żepodczas tworzenia kopii zapasowej na dysk twardy będziemy potrzebować dwóch wolnych portów USB, ponieważ telefon i dysk twardy muszą być jednocześnie podłączone do komputera. Może to stanowić problem szczególnie dla posiadaczy jednoportowego MacBook'a.

Przeniesienie kopii zapasowej na zewnętrzny dysk

Upewnij się, że posiadasz dysk twardy z odpowiednią ilość wolnego miejsca.

Utwórz na dysku folder, który zamierzasz przeznaczyć na przechowywanie kopii zapasowych

Źródło: Macworld

Upewnij się, że iTunes jest zamknięty i otwórz Finder. Naciśnij Cmd + Shift + G, co spowoduje otwarcie Idź do folderu.

Wprowadź następujący tekst: ~/Library/Application Support/MobileSync/

Zaznacz folder Backup i naciśnij Cmd + C, aby go skopiować.

Teraz wróć do zewnętrznego dysku, gdzie utworzyłeś wcześniej katalog na kopię zapasowe (w naszym przypadku "iPhone backup") i naciśnij Cmd + V, aby wkleić skopiowane wcześniej pliki kopii zapasowej. Proces ten może trochę potrwać, ponieważ pliki mogą zajmować sporo miejsca.

Po zakończeniu procesu wróć do folderu Backup i zmień jego nazwę. Gdy sprawdzisz, że tworzenie kopii zapasowych na zewnętrznym dysku działa możesz go usunąć, aby odzyskać cenne miejsce na dysku.

Źródło: Macworld

Następnym krokiem jest ustawienie w iTunes, aby tworzył przyszłe kopie zapasowe na zewnętrznym dysku.

Otwórz terminal. Wpisz poniższy tekst i naciśnij Return (zastąp 'ExternalHD' nazwą swojego zewnętrznego dysku twardego. To samo dotyczy się 'iphoneBackup', jeżeli podałeś inną nazwę podczas tworzenia folderu na zewnętrznym dysku twardym).

ln -s /Volumes/ExternalHD/iPhoneBackup/Backup/ ~/Library/Application Instancji Support/MobileSync/Backup

Źródło: Macworld

To wszystko, co musisz zrobić, aby iTunes wykonywał kopię zapasowe iPhone'a lub innego urządzenia z iOS na zewnętrznym dysku twardym w określonym folderze. Musisz jedynie pamiętać, aby przed wykonaniem kopii zapasowej podłączyć zewnętrzny dysk twardy do komputera.