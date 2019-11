Jak użyć aplikacji "Twój telefon" do połączenia komputera ze smartfonem?

Aplikacja "Twój telefon" ma szereg użytecznych funkcji, a kolejne mają pojawić się w przyszłości. Zobacz, jak wykorzystać już istniejące!

Co właściwie daje Ci aplikacja "Twój telefon", która jest jednym z systemowych narzędzi Windows 10? Odpowiedź jest prosta: dostęp do wszystkich podstawowych funkcji smartfona, czyli powiadomień, wiadomości MMS i SMS, zdjęć, ekranu głównego, a nawet połączeń telefonicznych. I nie musisz wyjmować urządzenia z kieszeni! Możesz dzięki temu oglądać zdjęcia i nagrane przez siebie klipy na dużym ekranie. "Twój telefon" to aplikacja zaskakująco prosta w obsłudze - dlatego warto z niej skorzystać.

Twój telefon - jak zacząć?

Aplikacja Twój telefon obsługuje smartfony z systemem Android - ale teoretycznie powinna także móc się połączyć z iOS. Teoretycznie, ponieważ choć technicznie jest to możliwe, Microsoft usunął iPhone z listy wspieranych modeli. W przypadku Androida wszystkie funkcje są dostępne dla modeli z wersją systemu Android 7.0 (Nougat) - niższe Windows 10 zobaczy, ale funkcjonalność będzie ograniczona. I uwaga - bardzo istotna jest również sama wersja Windows 10.

Zdjęcia, powiadomienia i obsługa wiadomości tekstowych - wymagają Windows 10 z aktualizacją Kwiecień 2018 (lub nowszymi)

Obsługa połączeń telefonicznych przez komputer/laptopa - Windows 10 build 18362.356 (lub nowszy)

Wyświetlanie ekranu telefonu w czasie rzeczywistym jest możliwe dla wielu urządzeń - pełna ich lista znajduje się tutaj.

Oprócz smartfona z Androidem oraz komputerem ze spełniającym wymogi Windows 10, będzie potrzebna mobilna aplikacja Pomocnik aplikacji Twój telefon. Jest ona darmowa i znajduje się w sklepie Play Store. Po jej instalacji otrzymasz od Microsoftu SMS-a z kodem aktywacyjnym - zostanie on przesłany na numer powiązany z kontem Microsoft. Upewnij się, na telefonie włączona jest obsługa Bluetooth - telefon musi zostać sparowany z urządzeniem, na którym będzie się używać aplikacji "Twój telefon". Aby komunikacja była sprawniejsza, ustaw oba urządzenia na korzystanie z tej samej sieci Wi-fi. Po uruchomieniu aplikacji na smartfonie może być niezbędne udzielenie jej zgody na dostęp do wiadomości, połączeń, galerii i innych danych. Po uruchomieniu możesz zmienić ustawienia w opcjach aplikacji, np. dając dostęp do SMS-ów, ale nie MMS-ów.

Jak korzystać z aplikacji "Twój telefon"?

Po instalacji i sparowaniu możesz korzystać z aplikacji "Twój telefon" na komputerze. Uwaga - gdy oba urządzenia są połączone, może zdarzyć się, że gdy np. chcesz odpowiedzieć na SMS-a, nie zobaczysz klawiatury na smartfonie lub zniknie ona w trakcie używania. Możesz natomiast odpisać, korzystając z klawiatury fizycznej sparowanego komputera lub laptopa.

Zdjęcia w Twoim telefonie są podobne do systemowej aplikacji Zdjęcia. Jeśli wykonasz zdjęcie telefonem, możesz je tutaj edytować lub podzielić się nim. Jednocześnie pokazywanych jest 25 zdjęć, ale uwaga - systemowa aplikacja Zdjęcia będzie mieć do nich dostęp dopiero, gdy zapiszesz je na twardym dysku.

Wiadomości - ta funkcja daje szybki dostęp do zapisanych w telefonie wiadomości SMS/MMS. W odróżnieniu od ich przeglądania na smartfonie, nie masz tu przy żadnej opcji zadzwonienia do nadawcy, ani też wideorozmowy. Mamy tu natomiast opcję pobrania zdjęć zamieszczonych w MMS-ach. Jednak jeśli masz w telefonie ustawione domyślnie zapisywanie grafik tego typu, nie zadziała to - musisz wówczas wejść do folderu i pobrać go stamtąd.

Powiadomienia - możesz zobaczyć tutaj wszystko to, co wyskakiwało Ci wcześniej na ekranie logowania telefonu. Nie ma tu praktycznie żadnych opcji poza możliwością filtrowania - gdy ją ustawisz i na przykład niektóre powiadomienia odrzucisz, po kolejnym połączeniu z komputerem nie zostaną wyświetlone te, które dojdą po wykonaniu tej czynności.

Wyłączanie powiadomień odbywa się tak, jak na smartfonie - masz menu i pokazane aplikacje/strony/usługi, które ślą Ci powiadomienia. Po prostu przesuwasz ustawienie i gotowe - otrzymujesz lub nie otrzymujesz powiadomień ze wskazanego miejsca. Pamiętaj jednak, że wyłączenie dotyczy tylko tego, co pokazuje się w aplikacji Twój telefon - na smartfonie ustawienia zostają bez zmian.

Ekran telefonu - to bardzo ciekawa opcja, pozwalająca na "wejście" na ekran główny smartfona i uruchamianie aplikacji, które się na nim znajdują. Jeśli w ten sposób odpalisz np. grę czy aplikację, pamiętaj, że połączenie idzie przez Bluetooth i mogą pojawić się pewne opóźnienia. W przypadku wielu gier (np. logicznych) nie będzie to mieć znaczenia, jednak w pewnych przypadkach może być to niezwykle istotne (akcja, zręcznościowe, itp). A co ciekawe, z ekranu telefonu możesz obniżyć głośność smartfona - to wygodne.

Łącze do Windows - funkcja zmieniająca komputer/laptopa w telefon dostępna jest obecnie dla smartfonów Samsung Galaxy. Jeśli obawiasz się o prywatność, pamiętaj, że po połączeniu smartfona z Windows 10 aplikacja w żaden sposób nie "zagląda" do kontaktów z Outlooka ani innej aplikacji. Aby wykorzystać Łącze do Windows, musisz mieć laptopa albo podpięte do desktopa głośniczki i mikrofon.

Rozmowa poprzez aplikację Twój telefon przypomina rozmowę przez Skype - możesz słyszeć niewielkie echo, ale to zależy od sprzętu obu stron dialogu.

Twój telefon - czy warto?

Czy aplikacja Twój telefon jest praktyczna i warto jej używać? Zdecydowanie, choć do perfekcji jeszcze trochę brakuje, ale będzie z biegiem czasu ulepszana. Podstawowe funkcje są bardzo wygodne, zwłaszcza, jeśli chcesz szybko przerzucić zdjęcia na twardy dysk lub zaprowadzić porządek w SMS-ach i innych materiałach. A ponieważ jako część systemu Windows 10 jest całkowicie darmowa, warto spróbować jej użyć i samodzielnie ocenić.