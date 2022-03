Jak uzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych?

Przedstawiamy kilka sposobów na dostanie się do zablokowanych stron internetowych. Z naszych pomysłów możesz skorzystać na różnych urządzeniach, które nie pozwalają na dostęp do wszystkich witryn.

W sieci czasami zdarza się, że nasze urządzenie nie jest w stanie uruchomić wybranych witryn internetowych, ponieważ zostały one zablokowane przez naszego dostawcę usług internetowych (ISP), państwo, w którym aktualnie się znajdujemy lub urządzenie z którego korzystamy. Powodów blokowania stron internetowych jest wiele, ale na szczęście istnieje również kilka sposobów, które pomagają skutecznie objeść ograniczenia.

Niedostępne wideo na platformie YouTube

Często strony internetowe blokowane są na komputerach służbowych, urządzeniach placówek edukacyjnych lub sprzętach dostępnych w przestrzeni publicznej np. urzędach miasta. Zdarza się jednak, że za blokowanie stron internetowych odpowiedzialny jest nadgorliwy filtr antyspamowy.

Jeżeli jesteś pewny, że strona, do której chcesz uzyskać dostęp jest w 100% pewna możesz zastosować kilka sztuczek, aby uzyskać do niej dostęp omijając blokady regionalne, geopolityczne lub te zastosowane przez administratora urządzenia, z którego aktualnie korzystasz.

Pamiętaj! Nie używaj poniższych zasad w celu uzyskania nielegalnego dostępu do treści znajdujących się w sieci. Korzystaj z Internetu z rozwagą.

1. Dostęp do zakazanych stron przez Tłumacza Google

Jednym z najprostszych sposobów na uzyskanie dostępu do zablokowanych stron internetowych jest skorzystanie z Tłumacza Google. Rozwiązanie to sprawdzi się na komputerach służbowych oraz urządzeniach znajdujących się w szkołach.

Tłumacz Google pozwala ominąć blokady witryn

Wystarczy, że znasz adres URL witryny, na którą chcesz się udać. Należy otworzyć Tłumacza Google, wkleisz link i przetłumaczysz witrynę. Możesz wybrać tłumaczenie na język ojczysty lub angielski.

Kliknij łącze, które pojawi się po prawej stronie.

Witryna PCWorld otwarta w tłumaczu Google

Uwaga - metoda ta zadziała jedynie na komputerach, które nie mają zablokowanego dostępu do Tłumacza Google.

2. Skorzystaj z VPN

VPN (Virtual Personal Network) to rozwiązanie, które kojarzone jest głównie ze zwiększeniem naszego bezpieczeństwa w sieci. Przyda się jednak również w momencie, gdy chcemy uzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych.

VPN Źródło: Dań Nelson / Unsplash

Jeżeli korzystasz z własnego urządzenia możesz zainstalować wybranego klienta VPN i przeglądać internet z różnych lokalizacji na całym świecie. Takie działanie pozwala obejść blokady regionalne oraz geopolityczne. VPN pozwoli również oglądać zagranicznego Netflixa, aby uzyskać szybszy dostęp do nowych odcinków seriali. Metodę tą można wykorzystać również do tańszego kupowania biletów lotniczych.

VPN przekazuje ruch sieciowy z komputera na dedykowany serwer usługodawcy, który skutecznie zabezpiecza połączenie oraz pozwala zmienić jego lokalizację.

Zapoznaj się z najlepszymi darmowymi oraz płatnymi VPN i wybierz usługę dla siebie.

3. Skorzystaj z serwera proxy

Obejście blokad z dostępem do wybranych witryn sieciowych można przeprowadzić z wykorzystaniem serwera proxy. Przekierowuje on ruch przez inny serwer, co zbliża jego schemat działania do sieci VPN. Proxy działa jednak w obrębie całego systemu operacyjnego oraz nie szyfruje przekazywanych danych. Zmieniany jest jedynie adres IP, który pozwala ominąć blokadę regionalną.

Niestety rozwiązanie to nie należy do najbezpieczniejszych. Preferujemy wykorzystanie sieci VPN zamiast proxy.

4. Korzystaj z przeglądarki Tor

Tor to przeglądarka, która pozwala anonimowo przeglądać sieć. Całość wykorzystuje szyfrowanie warstwowe, od którego pochodzi nazwa rozwiązania (The Orion Router) oraz sieć peer-to-peer do przekazywania ruchu w sieci. Rozwiązania te pozwalają na anonimowe przeglądanie sieci.

Przeglądarka Tor

Sieć Tor umożliwia dostęp do zablokowanych witryn. Niestety całość ma również jedną, ale dosyć istotną wadę. Ze względu na wielokrotne przekazywanie informacji pomiędzy serwerami sieć Tor jest powolna. Przeglądanie stron internetowych z wykorzystaniem tej metody jest zauważalnie wolniejsze od normalnego przeglądania sieci. Dodatkowo mniejsza przepustowość skutecznie ogranicza możliwość oglądania filmów w wysokiej jakości.

Który sposób jest najlepszy?

Każda z przedstawionych przez nas metod ma swoje wady i zalety. Warto zwrócić również uwagę na kompatybilność - nie każde urządzenie pozwoli na przeglądanie internetu z wykorzystaniem VPN lub zmienionego serwera proxy.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na uzyskanie dostępu do zabezpieczonych i ukrytych stron internetowych jest wybranie płatnego klienta VPN. W szkołach świetnie sprawdzi się metoda z tłumaczem Google. W innych przypadkach można wykorzystać pozostałe możliwości - serwer proxy oraz przeglądarkę Tor.