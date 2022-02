Jak uzyskać dostęp do zagranicznej oferty Netflix w Polsce? [PORADNIK]

Chcecie obejrzeć serial w serwisie Netflix, który z jakiegoś powodu jest niedostępny w Polsce? Z tego poradnika dowiecie się, jak tego dokonać.

Netflix przyzwyczaił nas już do tego, że wiele produkcji znajdujących się w ofercie platformy jest dostępnych jedynie na terenie wybranych krajów. Najczęstszą przyczyną takiego działania platformy są wymogi licencyjne, na które Netflix musiał się zgodzić. Cześć produkcji jest jednak tworzona z myślą o konkretnym rynku i grupie docelowej, przez co obywatele niektórych krajów nie mają do nich dostępu. Z tych i innych powodów mieszkańcy Polski nie mogą obejrzeć między innymi seriali Supernatural oraz Agents of S.H.I.E.L.D.. Tą drugą pozycją szczególnie zainteresowani mogą być fani produkcji Marvel Cinematic Universe, ponieważ wydarzenia przedstawione w tym serialu są ściśle powiązane z filmami o superbohaterach Marvela.

Zanim podpowiemy wam, w jaki sposób uzyskać dostęp do niedostępnych w Polsce produkcji, musimy wspomnieć o jednej dość dużej wadzie takiego działania. Ze względu na fakt, że chcemy obejrzeć filmy i seriale, które nie zostały udostępnione w naszym kraju, musimy liczyć się z brakiem polskich napisów oraz możliwości skorzystania z lektora. Przyda nam się więc znajomość konkretnego języka obcego na poziomie, który umożliwi nam komfortową rozrywkę. Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób możemy uzyskać dostęp do tych oraz dużo większej ilości produkcji Netflixa, które ukryte są za geograficznymi barierami.

Połączenie przez sieć VPN

Pierwszą metodą, która zyskuje coraz większą popularność jest skorzystanie z sieci VPN. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie połączyć się z dowolnym serwerem na świecie, który udostępniony jest przez wybranego przez nas dostawcę i zmienić nasz adres IP. Dzięki temu jesteśmy w stanie przekonać stronę, lub serwis, z którym chcemy się połączyć, że znajdujemy się w innym miejscu, niż faktycznie tak jest. Jeżeli chcemy więc uzyskać dostęp do produkcji Netflix udostępnionych tylko mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, to musimy połączyć się z serwerem znajdującym się w tym kraju. Analogiczne rozwiązanie stosujemy także w przypadku innych państw.

Warto także pamiętać, że z tego rozwiązania możemy korzystać także w przypadku innych czynności. Nie musimy ograniczać się jedynie do korzystania z serwisów VOD. Sieć VPN może także okazać się przydatna dla graczy, którzy chcą zagrać na innym serwerze, niż lokalny, jednak gra z różnych przyczyn im to uniemożliwia. Dodatkowo połączenie przez sieć VPN oferuje nam bezpieczeństwo i anonimowość, ponieważ dane o naszym połączeniu są szyfrowane.

W jaki sposób możemy skorzystać z sieci VPN? W Polsce mamy dostęp do oferty dużej liczby dostawców oferujących tego typu usługi. Do najpopularniejszych należą SurfShark, NordVPN, PrivateVPN, czy ExpressVPN. Warto dokładnie przeanalizować oferty każdego z dostawców i wybrać tą, która będzie dla nas najbardziej opłacalna. Warto też pamiętać, że im dłuższy abonament wybieramy, tym mniejszą kwotę w skali miesiąca przyjdzie nam zapłacić. Z drugiej strony, przy dłuższych planach jesteśmy zmuszeni do zapłacenia za cały okres trwania naszego abonamentu z góry. Pamiętajmy też, że każdy z dostawców oferuje nam trzydziestodniowy okres zwrotu pieniędzy oraz krótki okres próbny, więc będziemy mogli zrezygnować z usługi bez żadnych konsekwencji. Wybierając dostawcę warto zwrócić uwagę na to z iloma serwerami i państwami jesteśmy w stanie się połączyć.

Po wybraniu odpowiedniego planu przechodzimy do utworzenia konta oraz wybrania metody płatności. Pamiętajmy, że kwota, którą przyjdzie nam ostatecznie zapłacić może nieco różnić się od tej widocznej na ekranie z ofertą. Jest to celowy zabieg operatorów, którzy często nie uwzględniają w niej podatku.

Po zatwierdzeniu płatności możemy zalogować się na konto w serwisie oraz pobrać aplikację. Pamiętajmy o wyborze wersji dopasowanej do naszego urządzenia oraz systemu operacyjnego. Po pobraniu aplikacji logujemy się na podane podczas rejestracji dane i wybieramy dowolny z dostępnych w aplikacji serwerów na całym świecie. Wygląd i nazwy funkcji w aplikacjach poszczególnych dostawców mogą się nieco różnić, jednak schemat ich działania pozostaje taki sam: logowanie na konto > wybór odpowiedniego serwera > połączenie z serwerem.

Po udanym nawiązaniu połączenia z serwerem możemy zalogować się na nasze konto w serwisie Netflix. Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane prawidłowo, powinniśmy otrzymać dostęp do filmów i seriali dostępnych w kraju, w którym znajduje się serwer, z którym się połączyliśmy.

Połączenie przez serwer proxy

Innym z rozwiązań, których działanie opiera się na tej samej zasadzie co sieci VPN jest korzystanie z serwera proxy, czyli serwera pośredniczącego. Jest on więc pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem, a docelowym serwerem, z którym chcemy się połączyć. Oznacza to, że nasze zapytanie zostanie najpierw wysłane do serwera proxy, znajdującego się w wybranej przez nas lokalizacji, a dopiero potem zostanie ono przesłane docelowemu serwerowi. To właśnie proxy żąda od docelowego serwera dostępu do danych w naszym imieniu.

Istnieją trzy różne rodzaje serwerów tego typu, które różnią się między sobą poziomem anonimowości, jaką zapewniają użytkownikowi. Pierwsze z nich zapewniają pełną anonimowość, i nie wysyłają żadnych informacji o użytkowniku i połączeniu. Kolejne zapewniają tylko częściową anonimowość: docelowa strona nie otrzymuje informacji o użytkowniku, jednak jest powiadomiona o próbie połączenia. Ostatnie z nich są w pełni transparentne, udostępniając wszystkie nasze dane w celu uzyskania jak najszybszego połączenia.

Aby skonfigurować tego typu połączenie musimy wykonać nieco więcej czynności, niż w przypadku korzystania z sieci VPN. Po pierwsze musimy znaleźć stronę, oferującą tego typu usługi. Jedną z działających w Polsce jest hide.me, które umożliwiają nam połączenie z serwerem, lub pobranie nakładki pasującej do używanej przez nas przeglądarki. Po uzyskaniu adresu IP i portu serwera, musimy go odpowiednio skonfigurować w aplikacji, której planujemy korzystać. Najczęstszym wyborem będzie przeglądarka internetowa. W tym celu przechodzimy do opcji internetowych naszego systemu i w zakładce Połączenia wybieramy opcję Ustawienia sieci LAN. W nowym okienku wpisujemy uzyskany adres IP i port serwera proxy.

Co grozi użytkownikom?

Warto pamiętać, że korzystanie z wymienionych wcześniej metod uzyskania dostępu do zablokowanej zawartości w serwisie Netflix jest legalne. Może ono jednak nie być zgodne z ogólnymi postanowieniami regulaminu samej platformy. Jakie mogą być tego skutki? Jeżeli Netflix wykryje próbę połączenia za pośrednictwem sieci VPN lub proxy, może zablokować nasz dostęp do danej treści do momentu, w którym nie zakończymy połączenia. W większości przypadków nie powinniśmy mieć jednak problemów ze skutecznym odblokowaniem dostępu do filmów i seriali, które nie są dostępne w Polsce.

