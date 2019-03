Jak używać Asystenta Google na słuchawkach

Asystent Google będzie działał z większością słuchawek przewodowych i bezprzewodowych, jeśli dokonasz zmian w ustawieniach w telefonie. Zadziała nawet na telefonach iPhone, a w tym poradniku pokażemy Ci, jak to zrobić.

Źródło: techadvisor

Sterowanie smartfonem za pomocą głosu może być bardzo przydatne, gdy jesteś poza domem i masz zajęte ręce lub, gdy prowadzisz samochód. Jeśli Twoje słuchawki mają wbudowany mikrofon, a większość nowoczesnych słuchawek go posiada, to możesz skorzystać z Asystenta Google, aby umówić się na spotkanie, wysyłać wiadomość, zadzwonić do znajomych lub wykonywać wiele innych zadań bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni.

Wymagania Asystenta Google do pracy ze słuchawkami

Google twierdzi, ż poniższe kryteria muszą być spełnione, jeśli chcesz, aby Asystent odpowiednio działał z twoim smartfonem

Urządzenie musi być wyposażone w:

System Android w wersji 6.0 Marshmallow lub nowszy

Aplikacje Google w wersji 7 lub wyższej

Najnowszą wersja usług Google Play

Minimum 1,5 GB pamięci RAM

Rozdzielczość ekranu 720p lub wyższą

Połączenie internetowe

Język telefonu ustawiony na obsługiwany przez asystenta (sprawdź na oficjalnej stronie Google)

Google twierdzi również, że słuchawki muszą być zoptymalizowane do pracy z Asystentem, jednak większość słuchawek nawet bez odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego kompatybilność będzie z nim działać.

Ustawienia słuchawek

W zależności od typu posiadanych słuchawek, przewodowych lub bezprzewodowych, będziesz musiał wybrać inny schemat działania. Słuchawki przewodowe powinny natychmiast współpracować z Asystentem, więc jeśli wcześniej skonfigurowałeś aplikację, powiedzenie "OK Google" spowoduje otwarcie Asystenta gotowego na Twoje polecenia.

Słuchawki Bluetooth oczywiście muszą być wcześniej sparowane z telefonem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, upewnij się, że słuchawki są włączone, telefon jest podłączony do Internetu i że Bluetooth jest włączony, można go uruchomić ściągając belkę powiadomień i klikając w ikonę Bluetooth.

Następnie otwórz aplikację Ustawienia w urządzeniu i dotknij Połączone urządzenia. Na następnej stronie dotknij Sparować nowe urządzenie, a następnie, gdy słuchawki pojawią się w sekcji Dostępne urządzenia, dotknij ich, aby zakończyć proces parowania.

Aby to zrobić, być może trzeba będzie przełączyć słuchawki w tryb parowania, więc sprawdź instrukcje obsługi, którą do nich dołączono, aby zobaczyć, jak to się robi.

Następnie dotknij przycisku na zestawie słuchawkowym (ponownie postępując zgodnie z instrukcjami, które zostały do niego dołączone), aby rozpocząć rozmowę z Asystentem Google. Jeśli to nie zadziała, można przejść do Ustawienia > Google > Wyszukiwanie Google, Asystent i Głos > Głos, a następnie włączyć funkcję wyszukiwania głosowego w urządzeniach Bluetooth.

Aby osiągnąć zadowalające rezultaty możesz od razu kliknąć opcję Voice Match, aby Asystent Google nauczył się rozpoznawać twój głos.

Jak korzystać z Asystenta Google na słuchawkami z iPhone'a

Aby móc korzystać z Asystenta Google na swoim telefonie iPhone musisz spełniać następujące wymagania:

Posiadać iPhone 5 lub nowszego z systemem iOS 9.3 lub nowszym

Zainstalowana aplikacja Asystent Google

Aktywne połączenie internetowe

Słuchawki zoptymalizowane dla Asystenta, ale tym razem, na prawdę powinny one być przeznaczone do prac z Asystentem

Ustawienia dla iPhone'a

Jeśli masz parę przewodowych słuchawek z mikrofonem, to powinieneś być w stanie korzystać z funkcji od prawie razu. Niestety na iOS Asystent Google nie działa tak samo, jak w przypadku urządzeń z systemem Android. Asystent Google jest głęboko zintegrowany z systemem operacyjnym Android, a w przypadku iOS jest po prostu aplikacją. Ze względu na konstrukcję i ograniczenie uprawnień dla aplikacji w iOS, aby korzystać z poleceń głosowych Asystenta musisz najpierw uruchomić aplikację Asystenta.

Możesz dodać skrót Siri Shortcut, stukając ikonę w prawym dolnym rogu aplikacji Assistant i wybierając Add "Ok Google" do Siri. Pozwoli to Siri na otwarcie Asystenta, kiedy wypowiadasz wybrane wyrażenie.

Źródło: techadvisor

W przypadku zestawów słuchawkowych Bluetooth, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest włączenie słuchawek, zapewniając jednocześnie połączenie telefonu z Internetem. Jeśli nie są one jeszcze sparowane, otwórz Ustawienia > Bluetooth i włącz Bluetooth. Szukaj słuchawek w sekcji Moje urządzenia, a następnie dotknij jej nazwy, aby połączyć się z telefonem iPhone.

Możesz zostać poproszony o połączenie słuchawek z Asystentem, co można zrobić, stukając przycisk Connect (Połącz), a następnie, po wyświetleniu monitu, sparować słuchawki.

Ze względu na brak integracji Asystenta Google z systemem iOS mogą wystąpić pewne problemy podczas parowania i ustawiania. Niestety Asystent Google w systemie iOS nie działa w takim samym stopniu, jak na urządzeniach z Androidem. W przypadku urządzeń Apple domyślnym asystentem głosowym jest Siri, która niestety nie rozpoznaje języka polskiego.