Jak używać Face ID z maską w iOS 15.4?

iOS 15.4 wprowadzi możliwość skanowania twarzy w masce dla posiadaczy iPhone'a 12 oraz iPhone'a 13. Jak skonfigurować Face ID do działania w połączeniu z maską?

Spis treści

Apple po wielu miesiącach prób i narzekań użytkowników wprowadziło rozwiązanie pozwalające skorzystać z Face ID w momencie, gdy na twarzy mamy założoną maseczkę. Dotychczas Face ID nie było w stanie skanować twarzy w momencie noszenia maseczki. Jako protezę Apple wprowadziło funkcję, która pozwala odblokować iPhone'a z wykorzystaniem sparowanego zegarka Apple Watch.

iPhone podczas skanowania twarzy z Face ID fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wraz z iOS 15.4 w systemu operacyjnym pojawiło się nowe rozwiązanie, które pozwala na skorzystanie z Face ID w momencie, gdy mamy założoną maseczkę. Całość współpracuje ze smartfonami iPhone 12 oraz iPhone 13. Posiadacze iPhone'a X, iPhone'a Xs, iPhone'a Xr, iPhone'a 11, iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max muszą obejść się smakiem. Apple nie poinformowało dlaczego starsze smartfony z Face ID nie są kompatybilne z nową funkcję. Możliwe, że chodzi o dokładność Face ID. Prawdopodobne jest również, że Apple celowo nie udostępnia tej nowości, aby zachęcić użytkowników do przesiadki na nowszy model.

Apple wraz z iOS 15.4 wprowadza nową możliwość połowicznego skanowania twarzy. Rozwiązanie to pozwala odblokować telefon z wykorzystaniem Face ID w momencie noszenia maski. Firma informuje, że proces skanowania jest mniej dokładny, niż w przypadku pełnego skanowania. Z drugiej strony poziom bezpieczeństwa nadal jest wysoki, ponieważ polegamy na skanowaniu w 3D.

W dzisiejszym materiale pokazujemy jak skonfigurować iPhone'a z Face ID do skanowania twarzy z założoną maseczką.

Skanowanie Face ID z maską - kompatybilne urządzenia

Do działania nowej funkcji potrzebny jest iPhone z Face ID oraz procesorem Apple A14 Bionic lub nowszym. Poniżej znajdziesz listę wszystkich kompatybilnych modeli:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Skanowanie Face ID z maską - jak skonfigurować urządzenie?

Aby zaktywować nowy sposób odblokowywania konieczne jest przeprowadzenie ponownego procesu skanowania twarzy. Każdy użytkownik iPhone'a robił go co najmniej raz - zaraz po zakupie urządzenia. Face ID stale dopasowuje się do wyglądu naszej twarzy, ale w tym wypadku konieczne jest ponowne skanowanie i konfiguracja całego rozwiązania.

Po aktualizacji do iOS 15.4 powinieneś zauważyć powiadomienie, które zapyta się Ciebie czy chcesz korzystać z Face ID w momencie, gdy nosisz maseczkę. Jeżeli się zgodzisz, smartfon rozpocznie proces skanowania twarzy. Do jego przeprowadzenia nie jest konieczna maseczka.

Jeżeli z jakieś powodów nie zauważysz powiadomienia lub przypadkowo je odrzucisz możesz ręcznie wywołać cały proces z ustawień urządzenia.

W tym celu przejdź do Ustawienia > Face ID i kod > Używaj Face ID z maseczką i uruchom opcję. Rozpocznie się wtedy proces skanowania.

Ustawienia skanowania twarzy w iOS 15.4 Źródło: macworld.com

Jeżeli nosisz okulary podczas procesu skanowania twarzy smartfon prawdopodobnie poprosi Cię o ich zdjęcie. Pamiętaj, że okulary przeciwsłoneczne nie są kompatybilne z funkcją odblokowywania z wykorzystaniem Face ID w momencie noszenia maseczki.

Face ID podczas skanowania twarzy z maseczką zachowuje się tak jak przy zwykłym skanowaniu. Nie zauważysz różnicy w prędkości działania czy niezawodności całego rozwiązania. Obsługiwane są również aplikacje firm trzecich odblokowywane z wykorzystaniem Face ID oraz płatności zbliżeniowe Apple Pay.

Apple w dalszym ciągu wspiera funkcje odblokowania z wykorzystaniem zegarka Apple Watch, która pojawiła się w iOS 14.5 wiosną 2021 roku.

Uwaga! iOS 15.4 nie zostało jeszcze udostępnione dla wszyskich użytkowników. System operacyjny pozostaje w fazie beta testów. Oprogramowanie zostanie wprowadzone jako regularna aktualizacja dla wszystkich na początku wiosny.