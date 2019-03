Jak używać gestów w smartfonach Xiaomi

Xiaomi wraz z MIUI 9 umożliwiło sterowanie urządzeniem za pomocą gestów. Pokazujemy, jak je uruchomić.

Xiaomi znane jest z rozbudowanej nakładki MIUI, którą stosuje w swoich smartfonach od wielu lat. MIUI wprowadza wiele ciekawych funkcji do systemu Android i w przypadku smartfonów od Xiaomi aktualizacja nakładki systemowej jest czasami ważniejsza, niż aktualizacja systemu operacyjnego do nowszej wersji. Xiaomi znane jest z długiego wsparcia dla swoich urządzeń, które rożni się nieco od wsparcia, jakie oferują inni producenci. Firma skupia się bowiem na aktualizacji swojej nakładki do jak najnowszej wersji. Starsze urządzenia posiadają Androida w wersji 7.0 Nougat lub starszej, ale za pomocą aktualizacji do MIUI 10 obsługują wiele nowych funkcji. Jedną z nich jest możliwość obsługi za pomocą gestów pełnoekranowych. Funkcja ta jest przydatna w nowszych urządzeniach firmy, które nie mają fizycznych przycisków nawigacyjnych

Jak uruchomić gesty pełnoekranowe w MIUI

Aby uruchomić gesty pełnoekranowe w urządzeniu Xiaomi udaj się do Ustawień > Wyświetlacz pełnoekranowy i w nawigacja systemowa wybierz Gesty pełnoekranowe. Po ich aktywacji telefon zaproponuje, abyśmy uruchomili samouczek i dowiedzieli się, jak korzystać z obsługi za pomocą gestów. Po uruchomieniu sterowania za pomocą gestów pełnoekranowych warto się upewnić, czy uruchomiona została opcja Sprawdź dwa razy gest, która zapobiega przypadkowemu wywołaniu gestu np. podczas grania w gry.

Jak działają gesty pełnoekranowe w MIUI

Sterowanie za pomocą gestów w Xiaomi różni się od tego jakie znamy np. z Motoroli lub Samsunga. Cofanie realizowane jest za pomocą przeciągnięcia od lewej krawędzi. Wyjście do ekranu głównego wywołamy przeciągnięciem od dołu ekranu, a widok przełączania aplikacji poprzez pociągnięcie od dołu i przytrzymanie.