Jak w prosty sposób poprawić współpracę w firmie?

Kwestia współpracy na linii współpracownicy-szef może wydawać się średnio istotna w kontekście działania firmy. W rzeczywistości jednak relacje w pracy są równie ważne, jak relacje z klientami i mają ogromny wpływ na jakość naszej pracy i sprzedaży.

W jaki sposób możemy pracować nad relacjami w zespole?

Oczywiście musimy poruszyć tutaj wiele kwestii. Ważne będą takie rzeczy jak rozmowa, spotkania z osobami w pracy czy po prostu międzyludzkie zrozumienie. Chcemy jednak zwrócić większą uwagę na parę innych tematów, które są równie istotne w kontekście budowania relacji w pracy.

W obecnej sytuacji coraz większa część zadań jest wykonywana zdalnie. Musimy mieć świadomość tego, że nasze podejście musi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami pracy. Świetnym rozwiązaniem jest korzystanie z wirtualnej centrali telefonicznej, która pozwoli nam przenieść swoją pracę i sprzedaż na grunt internetowy. Dzięki temu możemy zażegnać sporą część problemów pojawiających się w firmie. Możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca na świecie to ogromne ułatwienie w obecnych czasach, które stawiają na rozwiązania online i dostępność z każdej lokalizacji.

Tworzenie call center w swojej firmie może prowadzić do wielu uproszczeń, które konsekwentnie wpływać będą na naszą pracę. Przedmiotem dyskusji pozostaje jednak to, w jaki sposób zabierzemy się do korzystania z VoIP. Jednym z portali, który zapewni nam wsparcie w tej kwestii, jest Zadarma. Znajdziemy tam pełną ofertę wsparcia dla przedsiębiorstw o różnych rozmiarach i profilach działalności. Na wyróżnienie zasługuje dostępność wirtualnych numerów spośród 100 krajów, które ułatwią kontakt z klientami z różnych państw.

Co może okazać się pomocne w tej kwestii?

Rozmowa ze współpracownikami to kluczowa sprawa, która niestety jest często zaniedbywana – szczególnie w trakcie pracy zdalnej. Dobrym sposobem na podtrzymanie relacji międzyludzkich w ekipie mogą być na przykład wideokonferencje, które pozwolą nam na swobodną konwersację z większą lub mniejszą grupą osób.

Takie rozwiązanie daje nam możliwość komunikacji tego rodzaju w bardzo łatwy sposób. Sam proces jest banalnie prosty. Wystarczy dokonać rejestracji na stronie, stworzyć pokój i przekazać link osobom, które mają uczestniczyć w spotkaniu. Wideokonferencje są środkiem komunikacji wysokiej jakości, który pozwala na świetny kontakt zarówno w konwersacjach służbowych, jak i prywatnych.

Wśród oferowanych zalet warto wymienić opcje takie jak udostępnianie ekranu czy dostęp dla wielu użytkowników. Takie rozwiązania przydadzą się zarówno podczas rozmowy ze swoimi pracownikami, jak i klientami.

Nagrywanie i rozpoznawanie rozmów jako sposób na rozwój firmy

Niejednokrotnie pracownicy liczą także na przyłożenie ze strony zarządu starań do nauki w trakcie pracy w firmie oraz kontroli postępów. To naturalny mechanizm związany z wewnętrzną potrzebą potwierdzenia dobrze wykonanej pracy, która dotyczy każdej osoby. W takiej sytuacji pomocna może okazać się możliwość nagrywania rozmów z VoIP. Między innymi możliwość automatycznego przetwarzania nagranych rozmów na tekst. Możliwe to jest dzięki nowemu narzędziu rozpoznawania mowy, które pozwala na transkrypcję audio na tekst i analizę prowadzonych rozmów. Szczegółowe statystyki pozwalają na wyszukiwanie słów kluczowych lub konkretnych fraz - to jest bardzo istotnie dla pracodawcy i znacznie skraca czas analizy skuteczności pracy i efektów sprzedaży. Pracownicy i pracodawcy korzystają z tej opcji w różnym stopniu. To świetny sposób, by uczyć się na własnych błędach oraz na przykładach z przeszłości.

Lepsza organizacja to skuteczniejsza współpraca

W kwestii zarządzania przedsiębiorstwem bardzo ważnym aspektem jest prawidłowa organizacja pracy. Zadowolenie obydwóch stron nie jest proste. Może to prowadzić do zgrzytów wewnątrz firmy, jednocześnie powodując spowolnienie pracy.

System CRM pozwala nam kontrolować relacje z klientami, a także pomaga na przykład w kwestii odpowiedniego planowania czasu naszych pracowników. To rozwiązanie, które umożliwia pokazywanie aktualnego zadania do wykonania przez pracowników, tworzenie zespołów i zarządzanie nimi. Wszystkie te aspekty są bardzo ważne w kwestii współpracy – większość osób preferuje mieć jasno określony cel, na którym może się w pełni skupić.

Zadarma zapewnia także bardzo istotne wsparcie techniczne. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, mogą korzystać z pomocy dotyczącej działania wirtualnej centrali telefonicznej. Poczucie, że w razie jakichkolwiek problemów możemy zwrócić się do specjalisty, potrafi być ulgą, która bardzo ułatwia pracę. To sposób na zredukowanie stresu, który często powoduje szereg innych kłopotów.

Wirtualne call center — zdecydowanie warto!

Praca w chmurze wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu firma może sprawniej obsługiwać klientów, szybciej odpowiadać na ich pytania, jak i obawy, a także usprawnić prowadzenie przedsiębiorstwa.

Poprawianie obsługi klienta to jeden z najlepszych i najważniejszych kroków, jakie może podjąć przedsiębiorca, by osiągać coraz większe zyski w swojej firmie. Okazuje się, że wystarczą takie nowoczesne rozwiązania, jak wirtualne call center, by zadowolić klienta, zapewniając mu szybką i sprawną usługę. Jego telefon nigdy nie zostanie już przeoczony i co najważniejsze — od razu zostanie ze swoim pytaniem skierowany do osoby w firmie, która jest profesjonalistą w danej dziedzinie. Warto na bieżąco wprowadzać działania pozytywnie wpływające na komfort klienta i tym samym być o krok przed swoją konkurencją. Aktualnie w systemie Zadarma są promocję z których warto skorzystać i przetestować takie rozwiązanie: przeceny na numery wirtualne, darmowe minuty nagrywania i rozpoznawania mowy dla wszystkich użytkowników ze skonfigurowaną centralą PBX i wiele więcej.