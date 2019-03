Jak wgrać książki na Kindle

Amazon używa własnego formatu plików dla książek na swoich czytnikach Kindle. Oto jak umieścić elektroniczne wersję książek i inne dokumenty, które nie pochodzą z oficjalnego sklepu na Kindle.

Czytniki Kindle firmy Amazon przetrwały próbę czasu i są najpopularniejszym czytnikiem ebook'ów na świecie. Dopóki jesteś zadowolony z zakupu i czytasz książki z sklepu Amazon to wszystko odbywa się bezproblemowo, ale co jeśli masz zbiór (legalnie uzyskanych) książek na swoim komputerze? Jak możesz je czytać na swoim Kindle?

Wyjaśniamy, jak przenieść pliki na czytnik Kindle.

Jakie formaty obsługuje Kindle?

Oprócz dwóch zastrzeżonych typów plików firmy Amazon - .MOBI i .AZW, Kindle może również czytać następujące typy dokumentów i obrazów:

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

Możesz podłączyć Kindle do laptopa lub komputera PC za pomocą dostarczonego kabla USB, a następnie używać go jak każdego wymiennego dysku USB w celu przenoszenia plików do pamięci wewnętrznej. Nazwy folderów, które widzisz podczas przeglądania Kindle w Eksploratorze plików Windows będą się różnić w zależności od konkretnego modelu, ale powinny być czymś w rodzaju documents lub internal documents (Kindle nie posiada polskiej wersji interfejsu).

Jest to szybki i łatwy sposób, aby umieścić dokumenty na Kindle.

Oczywiście, prawdopodobnie zauważyłeś, że wspólny format książek elektronicznych Epub nie znajduje się na liście obsługiwanych formatów. I nie powinieneś być z tego powodu zaskoczony: Amazon chce, aby każdy kupował książki w jego sklepie.

DRM

Jest jeszcze jeden problem: DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi). Tak, prawdopodobnie pamiętacie DRM z kilku lat wstecz, kiedy to często chroniono pliki MP3 poprzez uniemożliwianie ich odtwarzania na nieautoryzowanych urządzeniach. To już w dużej mierze zniknęło, ale w dalszym ciągu obowiązuje w przypadku wielu elektronicznych książek, nawet tych darmowych.

Oznacza to, że nie możesz przekonwertować ich do formatu, który może przeczytać twój Kindle, więc nie masz szczęścia, jeśli niektóre lub wszystkie twoje ebooki mają DRM.

Jak przekonwertować pliki Epub do Kindle

Zakładając, że posiadasz pliki Epub, które nie są chronione przez DRM, możesz użyć darmowego oprogramowania Calibre do konwersji plików na pliki .mobi lub .azw, które będą współpracować z twoim Kindle.

Najpierw pobierz program Calibre i zainstaluj go. Wybierz język i inne preferencje podczas pierwszego uruchomienia aplikacji. Jednym z najprostszych sposobów wysyłania plików do Kindle jest wysłanie ich pocztą elektroniczną. Calibre może to zrobić, ale wymaga podania poprawnego adresu e-mail, z którego można wysyłać pliki. Wprowadź adres e-mail, którego używasz podczas logowania do Amazon.

Powinieneś również podać swój adres e-mail czytnika Kindle, który jest unikalnym adresem e-mail dla każdego z twoich Kindle, który jest już skonfigurowany. Znajdziesz go, otwierając przeglądarkę internetową na swoim komputerze i przechodząc na stronę oraz wybierając zakładkę Devices.

Skopiuj adres e-mail dla swojego Kindle i wklej go do programu Calibre w miejsce Kindle email.

Po procesie konfiguracji zobaczysz interfejs główny aplikacji. Kliknij Add books w lewym górnym rogu i przejdź do miejsca, w którym przechowujesz pliki Epub, które chcesz przekonwertować.

Dopóki plik nie posiada DRM, zostanie dodany do biblioteki i wyświetlony na liście w środku ekranu. Kliknij na nim, a następnie kliknij Convert Books z menu u góry.

Domyślnie Calibre konwertuje do formatu .mobi, ale można kliknąć w rozwijaną listę Output format: menu w prawym górnym rogu i wybrać inny format. Istnieje wiele innych opcji, z którymi możesz eksperymentować, jeśli ustawienia domyślne nie działają zgodnie z Twoimi upodobaniami, ale w większości przypadków nie powinieneś nic zmieniać.

Aby przenieść przekonwertowany plik do swojego Kindle masz kilka opcji. Kliknij przycisk Connect/Share z górnego menu i wybierz żądaną opcję. Connect to folder pozwalający na transfer plików przez USB do Kindle. Istnieje opcja bezprzewodowa, która wykorzystuje Wi-Fi oraz jest opcja wysyłki za pomocą poczty elektronicznej.

Send to Kindle

Jeśli nie musisz konwertować plików Epub, możesz całkowicie pominąć Calibre. Tak długo, jak twój ebook jest w jednym z formatów, które Kindle już obsługuje, możesz wysłać go na unikalny adres e-mail Kindle.

Po prostu otwórz swoją skrzynkę e-mail i utwórz nową wiadomość. Wprowadź swój adres e-mail Send to Kindle i załącz plik do wiadomości.

Nie ma potrzeby pisania czegokolwiek w treści, ale można wprowadzić Convert do wiersza tematu. W ten sposób plik zostanie przekonwertowany z PDF, DOC lub innego obsługiwanego formatu do natywnego formatu .mobi Kindle. To powinno ułatwić czytanie tekstu.