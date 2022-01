Jak włączyć XMP i uruchomić pamięć RAM z pełną prędkością? [PORADNIK]

Gdy kupujesz wysokowydajną pamięć RAM, po wyjęciu z pudełka działa ona tylko z prędkością standardową. Oto jak to zmienić.

Fot. Corsair

Istnieje wiele dyskusji na temat tego, jak ważna jest szybsza pamięć RAM dla gier i czy robi ona zauważalną różnicę po przekroczeniu pewnego punktu. Jedna rzecz jest jednak pewna: jeśli używasz standardowej pamięci 2666 MHz, zauważysz wzrost do 3200 MHz lub więcej. Musisz jednak ręcznie włączyć funkcję zwaną XMP, aby faktycznie odblokować tę wydajność.

Dzieje się tak, ponieważ wysokowydajne pamięci RAM muszą działać poza specyfikacją pamięci DDR4, która jest obecną generacją pamięci RAM używaną w większości najnowszych komputerów. Ma się to zmienić na początku 2022 roku, kiedy to ma zostać wprowadzona pamięć DDR5. W tym momencie jednak, wszystko kręci się wokół DDR4.

Ponieważ pamięć RAM działa powyżej tego, do czego DDR4 został oficjalnie zaprojektowany, musisz włączyć specjalny profil dla pamięci RAM zwany eXtreme Memory Profile, lub XMP. W ten sposób Twoja szybsza pamięć RAM osiągnie 11 punktów i pozwoli Ci cieszyć się wspaniałymi prędkościami, za które zapłaciłeś. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że włączenie XMP może technicznie spowodować utratę gwarancji na procesor; jednak, jak ostatnio rozmawialiśmy, prawie nigdy nie jest to prawdziwy problem.

Co to jest XMP?

Fot. Corsair

XMP to technologia opracowana przez Intela dla pamięci RAM DDR3 i DDR4, która pozwala wycisnąć więcej wydajności z Twojej pamięci. (Opcja ta jest również dostępna na płytach głównych AMD). Po włączeniu XMP płyta główna wykrywa optymalne ustawienia pamięci RAM i automatycznie wprowadza zmiany. Jest to w zasadzie narzędzie do podkręcania pamięci RAM jednym kliknięciem i jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy nie chcą podkręcać ręcznie.

Aby jednak dostać się do ustawień XMP, musisz zagłębić się w BIOS swojego komputera. Tam włączenie tej funkcji jest całkiem proste. Problem w tym, że nie możemy podać instrukcji krok po kroku, które będą działać dla każdego, ponieważ BIOS każdej płyty głównej radzi sobie z tym nieco inaczej.

Możemy jednak podać kilka podstawowych wskazówek, które pomogą Ci przejść przez ten proces.

Sprawdź aktualną prędkość pamięci RAM

Menedżer zadań w systemie Windows 10. / Fot. IDG

Zanim zaczniemy, sprawdźmy, jak szybko działa obecnie Twoja pamięć. Wyszukaj "Menedżer zadań" w Windows 10, a następnie wybierz "Menedżer zadań" z wyników (lub naciśnij dobry ol' Ctrl + Alt + Delete, aby przywołać go natychmiast). Po otwarciu Menedżera zadań kliknij opcję Więcej szczegółów w dolnej części okna, aby rozwinąć, jeśli to konieczne.

Następnie kliknij na zakładkę Wydajność i wybierz Pamięć z lewej szyny. Następnie w głównej części okna zobaczysz opcję Speed (zdjęcie powyżej), pokazującą aktualną prędkość pracy pamięci RAM w megahercach. Jeśli nie włączyłeś XMP, prawdopodobnie będzie ona wolniejsza niż prędkość, na jaką został zaprojektowany Twój zestaw pamięci. Przejdźmy teraz do BIOS-u.

Jak włączyć XMP?

Aby dostać się do BIOSu, zrestartuj komputer i poczekaj na pojawienie się ekranu startowego. Na komputerach stacjonarnych ekran ten zazwyczaj pokazuje logo płyty głównej, takie jak Aorus, EVGA, Asus Republic of Gamers, itp. Na tym ekranie zobaczysz instrukcje, jak wejść do BIOSu, co zazwyczaj odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza funkcyjnego, klawisza escape lub klawisza delete. Inną alternatywą jest sprawdzenie instrukcji obsługi płyty głównej, która powinna zawierać instrukcje, jak wejść do BIOSu.

BIOS dla płyty głównej Gigabyte Aorus kompatybilnej z AMD. / Fot. Ian Paul / IDG

Gdy zobaczysz, który klawisz jest Ci potrzebny, naciśnij go. Jeśli po naciśnięciu odpowiedniego klawisza komputer uruchomi się w systemie Windows, to znaczy, że nie nacisnąłeś odpowiedniego klawisza wystarczająco szybko. Po prostu zrestartuj komputer, a gdy ekran zrobi się ciemny, wciśnij lub zamaszyście naciśnij odpowiedni klawisz, aż pojawi się BIOS. (Jeśli nigdy wcześniej nie wchodziłeś do BIOS-u, nie zdziw się, jeśli będzie trzeba spróbować po raz drugi).

Po wejściu do systemu pojawia się pytanie, co robić dalej. Zazwyczaj profil XMP jest wyraźnie oznaczony. Na przykład poniższy BIOS Asusa pokazuje go już na pierwszej stronie. Gigabyte, z drugiej strony, zazwyczaj umieszcza go pod Advanced Memory Settings > Extreme Memory Profile(X.M.P.), a EVGA zazwyczaj ma go pod Memory > Memory Profiles.

Przykładowy BIOS Asusa. / Fot. Ian Paul / IDG

Niezależnie od nazwy pozycji menu, następnym krokiem jest aktywacja XMP. Albo kliknij na ustawienia pamięci, albo poszukaj rozwijanego menu obok czegoś, co mówi "XMP" lub "Memory Settings" lub coś podobnego. W przypadku mojego Aorus BIOS, kliknięcie Extreme Memory Profile (X.M.P.) powoduje wyświetlenie okienka z dwiema opcjami: Disabled i Profile 1, przy czym ta druga opcja jest tą, na której nam zależy.

Niektóre zestawy pamięci RAM o ekstremalnie wysokich prędkościach mogą mieć więcej niż jeden profil, dając Ci wiele opcji. Po wybraniu żądanej opcji powinieneś wrócić do głównego ekranu BIOS-u płyty głównej, gdzie zwykle widać, z jaką prędkością jest teraz ustawiona twoja pamięć RAM oraz jakie napięcie jest używane.

Teraz nadszedł czas, aby wyjść z BIOS-u i powrócić do systemu Windows. Aby to zrobić, większość płyt głównych pokazuje opcję "Save & Exit". Wybierz ją, zapisz zmiany, a Twój komputer uruchomi się z powrotem w Windows 10.

Teraz otwórz ponownie Menedżera zadań i powinieneś zobaczyć, że pozycja Wydajność > Pamięć > Szybkość uległa zmianie. Jeśli tak się nie stało, być może wybrałeś zły profil lub zapomniałeś zapisać zmiany przed opuszczeniem BIOS-u.