W tym artykule pokazujemy, jak włączyć i wyłączyć Asystenta Google w Polsce.

Asystent Google dostępny jest w naszym kraju od stycznia 2019 roku. To przydatne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które możemy wykorzystać na wiele sposobów. Komendy, jakich możesz używać komunikując się z Asystentem Google znajdziesz w naszym artykule. Jeżeli nie uruchomiłeś jeszcze Asystenta na swoim urządzeniu lub chcesz go wyłączyć oto, jak to zrobić.

Wymagania

Aby przystąpić do procedury uruchomienia Asystenta Google musisz sprawdzić, czy Twoje urządzenie spełnia minimalne wymagania sprzętowe.

Aby używać Asystenta Google, Twój telefon lub tablet musi mieć:

Androida w wersji 5.0 Lollipop lub nowszego

Zainstalowaną aplikację Google w wersji 6.13 lub nowszą

Zainstalowane Usługi Google Play

Co najmniej 1 GB pamięci operacyjnej RAM

Ustawiony język Polski jako domyślny (lub dowolny inny język, którego obsługuje Asystent Google np. Angielski)

W przypadku chęci instalacji Asystenta Google na urządzeniu z systemem iOS musi on posiadać zainstalowany system iOS w wersji 10 lub nowszy.

Jak włączyć Asystenta Google

Aby włączyć Asystenta Google udaj się do Ustawień > Google > Wyszukiwarka, Asystent i Voice > Asystent Google > Asystent > w sekcji Urządzenia z Asystentem wybierz swoje urządzenie > Zaznacz pozycję Asystent Google

Jeżeli Asystent Google jest wyłączony możesz także przytrzymać przycisk Home, a aplikacja Google sama powinna zaproponować Ci uruchomienie Asystenta Google.

Jak wyłączyć Asystenta Google

Procedura wyłączenia Asystenta Google na Twoim urządzeniu jest bardzo podobna do procesu jego aktywacji. Udaj się do Ustawień > Google > Wyszukiwarka, Asystent i Voice > Asystent Google > Asystent > w sekcji Urządzenia z Asystentem wybierz swoje urządzenie > Odznacz pozycję Asystent Google