Jak wybrać drukarkę laserową?

Obecnie na rynku mamy dwie główne kategorie drukarek – atramentowe i laserowe. Są także żelowe, lecz stanowią one niewielki procent modeli znajdujących się w sprzedaży. Jeśli planujesz zakup drukarki, polecamy model laserowy. Dlaczego? Wyjaśniamy i doradzamy, na co zwracać uwagę szukając najbardziej dopasowanego do oczekiwań.

Spis treści

Drukarki laserowe – zalety

Drukarka laserowa była kiedyś dużym wydatkiem - na szczęście czasy te minęły dawno temu. Obecnie można znaleźć dziesiątki modeli dostępnych dla każdej kieszeni oraz – w porównaniu z większością drukarek atramentowych - niezwykle ekonomicznych w eksploatacji. Druk laserowy jest szybki i nie rozmazuje się, a urządzenia tego typu doskonale posłużą zarówno przy wydrukach zawierających sam tekst, jak i kolorowe grafiki czy wykresy, oferując lepszą jakość, niż atramentówki. Warto również zauważyć, że wiele takich drukarek laserowych to urządzenia wielofunkcyjne, a więc decydując się na jej zakup, zyskujesz od razu skaner i ksero.

Drukarki laserowe – dla kogo?

Kto skorzysta z możliwości dawanych przez drukarkę laserową? Odpowiedź jest prosta – każdy. Drukarka laserowa przyda się w domu ucznia i studenta, umożliwiając drukowanie materiałów pomocnych w nauce, posłuży w biurze do drukowania umów, dokumentów oraz materiałów służących do prezentacji, jest optymalnym rozwiązaniem dla punktów usługowych, świadczących odpłatne usługi wydruku i kopiowania, a także będzie użytecznym narzędziem dla firm zajmujących się drukami reklamowymi.

Drukarki laserowe – na co zwrócić uwagę?

Poszczególne modele drukarek laserowych mogą różnić się pomiędzy sobą elementami, wpływającymi na ich funkcjonalność. Dlatego szukając modelu dla siebie, warto zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

obsługiwane formaty papieru – standardowe drukarki laserowe dla biur i użytkowników domowych obsługują rozmiar A4 i mniejsze. Jeśli jednak potrzebujesz drukować większe rozmiary, nie będzie żadnym problemem znalezienie drukarki wielkogabarytowej;

kolorowa lub monochromatyczna – drukarki laserowe mogą oferować druk kolorowy lub czarno-biały; to drugie rozwiązanie jest zazwyczaj znacznie tańsze (także w eksploatacji_ - jeśli więc masz pewność, że kolor nie jest Ci do niczego potrzebny, wybierz właśnie taki model;

wydajność – druk laserowy jest znacznie szybszy od atramentowego, dlatego przy standardowych, kolorowych stronach A4 można oczekiwać szybkości druku wynoszącej od 4 do 10 stron na minutę. Należy pamiętać o fakcie, że im mniejsza szybkość, tym lepsza jakość, dlatego jeśli nie zależy Ci na czasie druku, ale efekcie końcowym, możesz wybrać model pracujący wolniej. W przypadku biur i punktów usługowych, gdzie drukuje się przede wszystkim dokumenty tekstowe, jak faktury czy rachunki, można zainwestować w modele cechujące się dużą szybkością – najlepsze potrafią wydrukować nawet czterdzieści stron w ciągu zaledwie jednej minuty!

koszty eksploatacji – drukarki laserowe muszą na siebie zarabiać, ważny jest zatem koszt wydruków. Tu drukarki można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze –urządzenia oferujące tanie, oryginalne tonery. Drugie – urządzenia, w których można posłużyć się zamiennikami markowych i nie będzie mieć to wpływu na gwarancję. Jak wybrać właściwie? Przede wszystkim należy sprawdzić, jak kształtują się ceny za oryginalne tonery dla upatrzonego modelu oraz ich zamienniki. Należy wziąć pod uwagę, że czasem jakość zamienników jest znacznie słabsza od oryginałów, ponadto niektórzy producenci wprowadzają w swoich modelach zabezpieczenia, mające zapobiegać użytkowaniu zamienników. Czasem też używanie tonerów nieoryginalnych wpływa na kondycję drukarki – istnieje zatem ryzyko, że możesz w ten sposób skrócić czas życia urządzenia. Źródłem wiedzy mogą być strony z fachowymi testami lub opinie samych użytkowników danej drukarki. Jeśli mówimy o samym koszcie wydruku jednej strony, to można go obliczyć w prosty sposób, sprawdzając, ile stron jest w stanie wydrukować toner – podziel przez tę ilość jego koszt.

rodzaje połączeń – jeśli szukasz drukarki do domu, a większość wydruków będzie odbywać się z komputera lub laptopa, wystarczy Ci z pewnością połączenie kablowe. Inna sytuacja ma miejsce, gdy drukarka ma obsługiwać kilka urządzeń, w tym smartfony i tablety. Wówczas niezbędne jest urządzenie z modułem Wi-fi, pozwalającym na połączenie bezprzewodowe, zaletą będzie port USB, umożliwiający podłączenie np. pendrive i bezpośrednie drukowanie z pamięci przenośnej, a jeśli drukarka ma działać w sieci firmowej, konieczny będzie port Ethernetowy

bezpieczeństwo – we współczesnym świecie każde urządzenie, w tym drukarka, to potencjalny cel ataku cyberprzestępcy. O ile w drukarce nabywanej na potrzeby domowe powinien wystarczyć dobry program antywirusowy, o tyle w przypadku firmy atak może nastąpić z wielu kierunków –wystarczy, że haker dostanie się do firmowej sieci. W drukarce może pozostać oprogramowanie szpiegujące, wykradające dane przepływające przez urządzenie. Dlatego ważne jest, aby sama drukarka ograniczała możliwość kradzieży. W wielu dedykowanych zastosowaniom biznesowym modelach producenci umieszczają funkcję bezpiecznego drukowania –możliwość wydruku pojawia się dopiero po wprowadzeniu numery PIN, zaś dane automatycznie usuwane są z pamięci drukarki.

Paweł Nowak, Product Manager Asarto, doradza: Zakup nowej drukarki, która ma w pełni spełniać nasze potrzeby, nie należy do najłatwiejszych. Bogata oferta producentów, szereg zaawansowanych funkcji urządzeń oraz duża rozpiętość cen sprawia, że przeciętny laik może poczuć się zagubiony i mieć problem z podjęciem finalnej decyzji. Przed zakupem nowej drukarki warto przemyśleć kilka istotnych kwestii. Pierwszą z nich, o której zazwyczaj zapominamy, jest przewidywany budżet na eksploatację urządzenia. O ile początkowy koszt zakupu drukarki może być stosunkowo niski, o tyle późniejsze wydatki na materiały eksploatacyjne mogą okazać się przytłaczające. Jeśli zdecydujemy się na jakąś mało znaną firmę, musimy liczyć się z tym, że możemy mieć problem ze znalezieniem zamiennika. Co więcej, ten zamiennik może w ogóle nie być produkowany. Cena oryginału również może nas zaskoczyć, jednorazowo przewyższając koszt zakupu samej drukarki. Dlatego też, chcąc uniknąć rozczarowania, warto sprawdzić ile będzie nas kosztowała późniejsza eksploatacja. Bogatą ofertę alternatywnych materiałów eksploatacyjnych dobrej jakości proponuje kilka znanych i sprawdzonych marek, m.in. Asarto, Tiom. Po drugie warto przemyśleć jakie funkcjonalności drukarki będą nam potrzebne, jakie będzie faktyczne jej przeznaczenie oraz jak często będziemy z niej korzystać. Jeśli planujemy drukować kolorowe zdjęcia i grafiki w wysokiej jakości, zdecydowanie lepszym wyborem będzie drukarka atramentowa. Jeżeli natomiast głównym zadaniem urządzenia będzie wydruk plików tekstowych, warto postawić na drukarkę laserową. Dzięki wykorzystaniu technologii laserowej wydrukujemy dużą ilość stron w krótkim czasie - nawet kilkadziesiąt tysięcy w ciągu miesiąca. Drukarka atramentowa lepiej sprawdzi się w przypadku mniejszych obciążeń przy zachowaniu lepszej jakości. Przed zakupem musimy również odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzebujemy wyłącznie funkcji drukowania, czy przyda nam się również skaner i kopiarka. Jeśli mamy ograniczony budżet i zamierzamy okazyjnie drukować, z pewnością wystarczy nam najprostszy model drukarki. Jeśli natomiast nasze wymagania są wyższe i poszukujemy pełnego zestawu funkcjonalności biurowych, lepiej zdecydować się na urządzenie wielofunkcyjne, które oprócz podstawowych możliwości zaoferuje nam szereg dodatków. Warto również wiedzieć, że na rynku dostępne są urządzenia z funkcją łączności bezprzewodowej np. Bluetooth czy Wi-fi.To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i postawić drukarkę w dogodnym miejscu. Podsumowując, wybór nowej drukarki, choć z pozoru wydaje się prosty, w obliczu tak bogatej oferty producentów może nas zdezorientować. Dlatego też warto dokładnie przeanalizować przeznaczenie i funkcjonalności, by móc w 100% cieszyć się użytkowaniem drukarki.

Drukarka laserowa - co trzeba wiedzieć o zamiennikach?

Na rynku zamienników spotkamy zarówno tanie produkty „no name”, których jakość bywa wątpliwa - te warto omijać. Obecnie jednak konkurencja w tym obszarze jest na tyle duża, że wymusza od firm dostarczanie materiałów wysokiej jakości. Dobrze jeśli producenci dają kilkuletnią gwarancję na swój asortyment (a nawet dożywotnią np. Asarto). Jeżeli producent zamiennika bierze na siebie obowiązek gwarancyjny, to znaczy, że jest bardzo pewien swojego produktu. Zamienniki dobrej jakości, nie wpływają na żywotność drukarki. Zarówno produkty producenta drukarek jak i alternatywne tworzy się zazwyczaj z tych samych materiałów i przy użyciu identycznej technologii. W tym kontekście ryzyko, że zamienniki będą bardziej awaryjne od ich markowych odpowiedników i doprowadzą do uszkodzenia sprzętu, jest więc znikome.

Producenci drukarek siłą rzeczy notują niższe wpływy ze sprzedaży swoich materiałów eksploatacyjnych, wobec faktu istnienia materiałów alternatywnych. Walczą więc z procederem używania zamienników, dlatego można spotkać się z zastrzeżeniem, że jeżeli sprzęt ulegnie uszkodzeniu w wyniku ich stosowania, to wówczas straci gwarancję. Niektóre firmy (jak wspomniane Asarto), świadome nieszkodliwości wpływu swoich produktów na sprzęt drukujący, zapewniają naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu. Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących zamienniki, dlatego warto wybrać świadomie. Poniżej kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze alternatywnego tuszu/ tonera do drukarki:

kupuj zamienniki tylko znanych marek, obecnych od dłuższego czasu na rynku.

upewnij się, że zamiennik przeszedł testy zgodne z normą ISO/IEC 19752:2004(E) lub ISO/IEC 19798:2006 lub ISO/IEC 24711:2006

sprawdź, czy producent gwarantuje pokrycie kosztów naprawy drukarki wynikających z używania produktów jego marki.

sprawdź, czy produkt ma certyfikat ISO 9001 lub ISO 14001, gwarantujący kontrolę jakości

nigdy nie kupuj materiałów eksploatacyjnych z przypadkowych źródeł – tonery alternatywne też bywają podrabiane

Drukarka laserowa – ile kosztuje?

Jak wspomniano wcześniej, istnieją drukarki na każdą kieszeń. Patrząc na oferty sklepów widzimy potężny rozstrzał cen – od nieco ponad dwustu złotych do modeli kosztujących kilka tysięcy. Czym różnią się pomiędzy sobą? Możemy to sprawdzić, porównując możliwości poszczególnych modeli.

Drukarka laserowa Samsung SL-M2026W/SEE to wydatek poniżej 250 złotych. Jest to ekonomiczny model monochromatyczny, który korzysta ze sterownika Easy Eco – jest to specjalistyczne oprogramowanie, którego cel to maksymalna oszczędność papieru i energii. Za jego pomocą usuwany jest ze stron zbędny tekst i grafiki, a także konwersja z bitmapy do szkicu. Choć to urządzenia z niższej półki cenowej, zostały wyposażone w kompatybilność z takim technologiami, jak NFC, Wi-Fi Direct, Google CloudPrint. Urządzenie posiada procesor 400 MHZ i pamięć 64 MB, co pozwala na drukowanie do 20 stron na minutę w rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi. Obsługuje nie tylko papier zwykły, ale również gruby i ekologiczny. Warto zauważyć, że podstawa urządzenia zajmuje 33,2 x 21,5 cm, co sprawia, że jest jedną z najmniejszych drukarek laserowych marki Samsung.

Kosztująca ponad 700 złotych drukarka laserowa HP ColorLaserJet Pro M254dw oferuje druk w kolorze przy rozdzielczości maksymalnej 600 x 600 dpi. Jest wyposażona w moduł automatycznego druku dwustronnego, co pozwala na oszczędność papieru, a zastosowana autorska technologia dba o optymalne wykorzystanie energii. Obsługuje wiele rodzajów papieru (maksymalnej wielkości A4) – od zwykłego, poprzez dziurkowany, aż po półprzeźrocza. Umieszczono w niej 256MB pamięci, co pozwala na wydruk 21 stron na minutę – zarówno monochromatycznych, jak kolorowych. Dzięki stabilnej przepustowości dwupasmowej łączności Wi-Fi możliwe jest drukowanie z urządzeń przenośnych i laptopów.

Drukarka laserowa HP LaserJet Pro 400 M402dne to wydatek ponad 1100 złotych, można zatem mieć wobec niej spore oczekiwania. Jednak uwaga – to model monochromatyczny, który najlepiej sprawdzi się w biurach i firmach generujących duże ilości dokumentów. Osiąga szybkość do 38 stron na minutę, umożliwiając wydruki w rozdzielczości 4800 x 600 dpi. Umożliwia druk dwustronny, co oszczędza czas i papier, a funkcje zabezpieczeń chronią przed nieautoryzowanym drukiem i dostępem do danych w pamięci urządzenia. Drukarka używa wysokowydajnych wkładów producenta, które korzystają z autorskiej, energooszczędnej technologii JetIntelligence, ale można je wymienić na opcjonalne wkłady. Oczywiście nie brak opcji drukowania poprzez Wi-fi.

Jak widać po wymienionych przykładach, im droższa drukarka, tym większe możliwości, a ponieważ zakupione urządzenie posłuży przez lata, warto zainwestować w najlepiej dopasowane do potrzeb.