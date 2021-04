Jak wybrać hulajnogę elektryczną? Która będzie najlepsza? Podpowiadamy

Hulajnogi elektryczne cieszą się ogromną popularnością, a co za tym idzie - na rynku pojawia się coraz więcej nowoczesnych modeli. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu? Jak dopasować pojazd do swoich potrzeb i predyspozycji? Podpowiadamy, jak podjąć odpowiednią decyzję.

Moda na hulajnogi elektryczne trwa i ma się świetnie. I chociaż w większych miastach na każdym kroku możemy wypożyczyć tego typu pojazd, to coraz więcej ludzi decyduje się na zakup własnej e-hulajnogi. To świetne rozwiązanie, które pozwala na szybsze i tańsze przemieszczanie się z punktu do punktu, szczególnie w godzinach szczytu, gdy ulice miast sparaliżowane są przez korki. To również wygodna i bezpieczna alternatywa dla podróżowania komunikacją miejską, zwłaszcza teraz, w dobie trwającej pandemii, gdy podróżowanie tego rodzaju środkami jest utrudnione.

Musimy jednak pamiętać, że wybór odpowiedniej hulajnogi elektrycznej powinien być dobrze przemyślany i dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb. Na szczęście rynek pojazdów elektrycznych stale się powiększa, dzięki czemu łatwiej trafić na sprzęt, który sprosta wszelkim oczekiwaniom. Urządzenie dopasowane do naszych predyspozycji zapewnia komfortową jazdę i przede wszystkim bezpieczeństwo. Dlatego decydując się na zakup e-hulajnogi, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii oraz zadać sobie pytanie, jaki typ hulajnogi elektrycznej będzie dla nas najlepszy. Możemy wybrać sprzęt, który będzie przystosowany głównie do codziennego użytku, jak np. dojazdy do pracy czy szkoły. Możemy zdecydować się na model dostosowany do nieco trudniejszych warunków, który sprawnie poradzi sobie na terenach poza miastem czy też na hulajnogę wyczynową, przeznaczoną do celów sportowych. Czym charakteryzuje się każda z nich? Jakie funkcje posiada?

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 - najlepsza na co dzień, do pracy lub do szkoły

Hulajnoga elektryczna, którą swobodnie dojedziesz do pracy w zatłoczonym mieście, powinna być dostosowana do warunków panujących na ulicach. Ważne jest nie tylko odpowiednie przyśpieszenie i solidna jakość hamulców, ale także komfort poruszania się po różnego rodzaju powierzchniach. Idealnym rozwiązaniem może okazać się hulajnoga Scooty 10 marki Motus, która sprawdzi się przede wszystkim podczas codziennych dojazdów do pracy czy na zakupy.

Pojazd został wyposażony w silnik o mocy nominalnej 350 W i szczytowej 700 W, który pozwala osiągnąć prędkość do 25 km/h. Dzięki baterii o pojemności 15 Ah będziemy w stanie przejechać do 65 km na jednym naładowaniu, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się nawet na dłuższe wycieczki, poza miasto.

E-hulajnoga Motus posiada trzy tryby prędkości:

ECO - prędkość do 15 km/h,

- prędkość do 15 km/h, DRIVE - prędkość do 20 km/h

- prędkość do 20 km/h SPORT - prędkość do 25 km/h

Za bezpieczeństwo jazdy odpowiadają dwa hamulce: z przodu bębnowy, z tyłu KERS (system, który odzyskuje energię z hamowania, by zużyć mniej baterii) oraz duże 10-calowe koła, które pochłaniają nierówności. Stabilność jazdy zapewnia gumowa mata pod stopami, mocna konstrukcja i szeroki podest (ok. 17 cm).

Na czytelnym, kolorowym wyświetlaczu LED, umieszczonym na kierownicy, możemy odczytać prędkość, bieg i poziom naładowania baterii, stan świateł (wł/wył), czy tempomat jest włączony, oraz informacje o usterce.

Nie zabrakło również mocnego oświetlenia, które oświetli drogę po zmroku oraz dzwonka ostrzegawczego.

Hulajnoga Scooty 10 waży 17,8 kg i posiada możliwość szybkiego i wygodnego składania, za pomocą jednego przycisku.

To niedroga hulajnoga elektryczna przeznaczona dla osób początkujących, które szukają alternatywy dla podróżowania komunikacją miejską. Pojazd przyda się również podczas weekendowych wypadów za miasto.

Cena: Motus Scooty 10 obecnie kosztuje 1 999 zł

Motus Scooty 10 - specyfikacja

MOC: 350 – 700 W KOŁA: 10” BATERIA: 15 Ah, 36V ZASIĘG: 65 km MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: 25 km/h MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 120 kg MAKSYMALNY KĄT JAZDY: 20° CZAS ŁADOWANIA: 7 – 8 h AKCESORIA: Ładowarka, klucz do regulacji

hamulca, adapter do pompowania DODATKOWE FUNKCJE: led LCD, hamulec bębnowy tylnego koła, składanie WYMIARY URZĄDZENIA: 117×47,2×120,0 cm WAGA URZĄDZENIA: 17,8 kg

Hulajnoga elektryczna Motus Pro 10 - najlepsza podczas dłuższych przejażdżek, także poza miasto

Bardziej wymagający użytkownicy, którzy oczekują większej mocy i wydajności, powinni pomyśleć o urządzeniu z nieco wyższej półki cenowej. Idealnym przykładem okazuje się hulajnoga elektryczna Motus Pro 10 wyposażona w wiele nowoczesnych rozwiązań.

Pojazd posiada wydajny silnik, którego moc nominalna to 600 W, natomiast szczytowa 1200 W. Maksymalna prędkość jaką możemy osiągnąć to nawet 45 km/h. Bez problemu dostaniemy się na drugi koniec miasta czy na dłuższą wycieczkę poza te rejony - bateria o pojemności 18,2 Ah pozwala przejechać do 70 km na jednym naładowaniu.

Bezpieczeństwo podczas jazdy zapewniają mocne hamulce tarczowe umieszczone z przodu i z tyłu. Oba są zaprojektowane na duże obciążenia i bardzo odporne na tzw. fading (utratę siły przy szybkim wielokrotnym użyciu).

Nierówny teren czy żużlowa nawierzchnia nie przeszkadza podczas jazdy Motus Pro 10 - pojazd został wyposażony w 10-calowe koła z podwójną amortyzacją. Dzięki temu możemy komfortowo poruszać się po każdej drodze.

Nie zabrakło także dobrego oświetlenia - otrzymujemy światło z przodu, odblask z tyłu oraz listwy ledowe na kolumnie kierownicy i po bokach

Cena: Motus Pro 10 kosztuje obecnie 3 999 zł

Motus Pro 10 - specyfikacja

MOC: 600 W KOŁA: 10” BATERIA: 18.2 Ah, 48V ZASIĘG: 70 km MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: 45 km/h MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 120 kg RODZAJ HAMULCA: 2x Tarczowy CZAS ŁADOWANIA: 8 - 10 h FUNKCJE WYŚWIETLACZA: ODO, TRIP, Stan Baterii, Napięcie Baterii, Bieg AMORTYZACJA: Sprężynowa WYMIARY URZĄDZENIA: 105 x 19.5 x 35.4 cm [złożone] WAGA URZĄDZENIA: 24 kg

Hulajnoga elektryczna Motus Pro 10 Sport - najlepsza do sportowych wyzwań

Wśród hulajnóg elektrycznych znajdziemy również modele przeznaczone do bardziej ekstremalnej jazdy, przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Ci, którzy uwielbiają adrenalinę mogą zdecydować się na e-hulajnogę Motus Pro 10 Sport, która została wyposażona aż w dwa silniki o łącznej mocy nominalnej 2000 W (2x1000 W) i szczytowej 2500 W (2x1250 W) - dzięki temu możemy osiągnąć maksymalną prędkość do 65 km/h.

Nie zabrakło także wydajnej baterii LG o pojemności 22,4 Ah, z którą pokonamy do 85 km na jednym naładowaniu. Co ważne, hulajnoga Pro 10 Sport posiada podwójny port ładowania i można do niej dokupić drugą ładowarkę i ładować baterię przez oba porty.

Przy osiąganiu dużej prędkości nie może zabraknąć solidnych i mocnych hamulców tarczowych - umieszczone zostały zarówno z przodu, jak z tyłu. Gwarantem bezpiecznej i komfortowej jazdy są również szerokie opony, które zapewniają przyczepność na zakrętach oraz stabilne przyśpieszenie.

To, co wyróżnia Pro 10 Sport, to podwójne zawieszenie, które odpowiada za dobrą przyczepność oraz stabilność, nawet podczas osiągania szybkiej prędkości, na nierównym terenie, a także szeroka platforma, na której można stanąć obiema stopami.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest również to, że do uruchomienia hulajnogi potrzebne są kluczyki.

Wśród wyposażenia nie zabrakło wielofunkcyjnego wyświetlacza LED oraz oświetlenia z przodu oraz z tyłu.

Cena: Motus Pro 10 Sport kosztuje obecnie 7 999 zł

Motus Pro 10 Sport - specyfikacja

MOC: 2x1000 W KOŁA: 10” BATERIA: 22,4 AH (LG), 52V CZAS ŁADOWANIA: 10 - 12 h ZASIĘG: 85 km MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ: 45 km/h MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 150 kg RODZAJ HAMULCA: 2x Tarczowy FUNKCJE WYŚWIETLACZA: ODO, TRIP, Stan baterii,

Napięcie baterii, Biegi AMORTYZACJA: Sprężynowa WYMIARY URZĄDZENIA: 128 x 68 x 52.5 cm (złożone) WAGA URZĄDZENIA: 35 kg

Dopasuj hulajnogę do indywidualnych potrzeb

Hulajnogi elektryczne to idealny sposób zarówno na szybsze przemieszczanie się po zatłoczonym mieście, jak i przyjemne spędzanie czasu poza nim. Oferta marki Motus jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie model hulajnogi dostosowany do swoich potrzeb. Wybór odpowiedniego pojazdu daje gwarancję komfortu oraz bezpieczeństwa podczas podróży w każdych warunkach, dlatego tak ważna jest przemyślana decyzja.

Dla osób, które planują dojazdy do pracy, na uczelnię czy na zakupy najlepszych rozwiązaniem będzie hulajnoga miejska, na przykład Motus Scooty 10. Bardziej zaangażowani, którym zależy na mocniejszym silniku, pojemniejszej baterii, a także komforcie jazdy w każdych warunkach powinni wybrać model Motus Pro 10, czyli hulajnogę crossoverową z amortyzacją. Dla doświadczonych i odważnych najlepszym wyborem będzie hulajnoga sportowa - Motus Pro 10 Sport.

Sami zdecydujcie, na jakie doświadczenia jesteście gotowi.