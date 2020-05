Jak wybrać metodę płatności online nawet jeśli nie mamy sklepu internetowego?

Siadając do napisania tego tekstu zadałem sobie dwa pytania: “kiedy ostatni raz płaciłem gdziekolwiek gotówką?” oraz “jak dużą część zakupów robię online?”. Odpowiedź na pierwsze brzmi “nie pamiętam”, co chyba najlepiej świadczy o wyparciu fizycznego pieniądza przez elektroniczny. Odpowiedź na drugie, mniej oczywista, to “z pewnością większą niż przedtem”. Nie jestem w tym przypadku wyjątkiem - żyjemy w czasie przemian, które wprawdzie już wcześniej miały miejsce, ale ostatnio wyraźnie przyspieszyły. Świata bez płatności online właściwie już nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Pytanie tylko - jak wybrać najlepszą metodę na płacenie w sieci?

Wraz z nastaniem epidemii koronawirusa świat się zmienił. Wśród zakazu podróży, masek na twarzach przechodniów czy braku dostępu do wielu usług - symptomów, które trudno zaliczyć do pozytywnych - jest także coś, co w dłuższej perspektywie może nam wyjść na dobre. Przeszliśmy jeszcze bardziej w stronę handlu internetowego. Firmy, które już tam były, sprzedając produkty przez sieć, doczekały się nowej konkurencji. Ta składa się zarówno z przedsiębiorstw dotychczas stawiających raczej na handel offline, jak i na liczne mikro-firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Wcześniej często handlujące za pośrednictwem mediów społecznościowych, w sposób, który wymagał zaufania obu stron, z czym, jak wszyscy wiemy, w sieci bywa różnie. Wiele firm spośród tej nowej konkurencji to po prostu osoby, które dotychczasową pracę straciły, i chcą wykorzystać swoje umiejętności do działania na własny rachunek.

Z perspektywy przedsiębiorcy, który stawia pierwsze kroki w biznesie internetowym (czy, nawet szczególnie, w biznesie w ogóle, który dziś po prostu trudno prowadzić z pominięciem sieci) istnieje konieczność podjęcia kilku kluczowych decyzji. Są to: wybór hostingu, platformy CMS oraz systemu płatności. Nie będę się tu skupiał na dwóch pierwszych, to temat na zupełnie inny materiał. Dziś zajmiemy się systemami płatności. Jak wybrać tego typu usługę, która najlepiej sprawdzi się w przypadku zakupów dokonywanych przez zróżnicowaną grupę klientów? Czy można znaleźć system płatności łatwy w uruchomieniu na stronie internetowej? Czy potrzeba umiejętności programisty? A co jeśli oferujesz usługę cykliczną - czy wówczas twoi klienci muszą co miesiąc przeklikać się przez panel płatności? Postaram się odpowiedzieć na te (a pewnie jeszcze i kilka innych) pytań, które mogą nurtować niejednego przedsiębiorcę.

Czego potrzeba, aby zarabiać w internecie?

Zacznijmy więc od podstaw. Zapewne masz już pomysł na biznes, na swoją obecność w sieci, na domenę, swoją stronę internetową. Być może masz już wybrany hosting. Zapewne zdecydujesz się na jedną z popularnych platform CMS, aby swój projekt strony wcielić w życie. Najpopularniejsze, w przypadku sklepów internetowych, to WooCommerce (rodzaj rozszerzenia do WordPress), PrestaShop i Magento. Większe projekty pewnie częściej sięgną po dwa ostatnie, podczas gdy mikroprzedsiębiorcy chętnie wybiorą pierwsze z rozwiązań. Nie, żeby te były jedynymi - to tylko trzy najbardziej rozpowszechnione, a przecież są jeszcze Drupal, Shopify, OpenCart, ZenCart i wiele innych. Bez względu na to, na którą z platform się zdecydujemy, dobrze, aby nie zamykać, lub przynajmniej nie utrudniać sobie w ten sposób kolejnego wyboru - tego dotyczącego systemu płatności. Nie każdy z nich bowiem da się łatwo wdrożyć na dowolnej platformie CMS. Czasem, jak w przypadku Fondy, wystarczy zainstalować odpowiednią wtyczkę - w przypadku tej usługi odpowiednie plug-iny stworzono dla ponad 30 różnych CMS’ów. Kiedy indziej oznacza to niestety mozolny proces integracji i testowania. To natychmiast rodzi pytanie - czy muszę być programistą, aby wdrożyć na swojej stronie system szybkich płatności?

Płatność online na różnych CMS

Nie. Prawdę mówiąc, coraz mniej elementów związanych z tworzeniem stron, także sklepów internetowych, wymaga umiejętności programistycznych. Podobnie jest z instalacją systemu płatności na stronie internetowej. Za przykład może posłużyć wspomniana już usługa Fondy. Wystarczy w swoim CMS’ie zainstalować wtyczkę tego rozwiązania - co nie jest trudniejsze niż instalowanie aplikacji w smartfonie. Dla innych rozwiązań, np. pisanych od podstaw stron internetowych Fondy udostępnia API, celem łatwej integracji systemu płatności. Daje to bardzo szerokie możliwości. A co jeśli nasz biznes to mobilna aplikacja lub gra? Fondy udostępnia swoje mobilne SDK (Software Developement Kit), co daje możliwość umieszczenia w tworzonym przez nas programie obsługę płatności za pomocą kart płatniczych. W praktyce wdrożenie tego systemu płatności to prosta sprawa - także dla początkującego użytkownika.

Co więcej, możemy w dość łatwy sposób sprawić, by ekran płatności wyglądał inaczej, niestandardowo - np. był zbudowany w oparciu o barwy naszej strony internetowej. W Fondy mamy tę możliwość, bo obsługa płatności ma miejsce na naszej witrynie, bez przekierowywania klienta na zewnątrz serwisu. Co więcej, usługa ta umożliwia zainstalowanie w naszym serwisie internetowym tzw. guzika płatności. Ten prowadzi bezpośrednio do finalizowania transakcji, co przyspiesza cały proces i sprawia, że możemy pochwalić się wyraźnie wyższą konwersją. Nie jest żadną wiedzą tajemną, że im mniej etapów ma płatność online, tym więcej osób ją finalizuje.

Różne waluty w płatnościach online bez problemów

A co jeśli nasi klienci pochodzą z różnych krajów i płacą w różnych walutach? Świat jest dziś “mniejszy” niż kiedykolwiek wcześniej i nic nie stoi na przeszkodzie (no dobrze… czasem na przeszkodzie stoją cła, ale nimi nie będziemy się zajmować) by oferować towary i usługi użytkownikom z dowolnych krajów czy kontynentów. Umożliwienie płacenia we własnej, narodowej walucie podnosi poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników zagranicznych. Pozostaje więc pytanie jak wdrożyć płatności online, z obsługą wielu walut? Fondy po raz kolejny może uchodzić za przykład - oferując przetwarzanie płatności nie tylko w najpopularniejszych walutach jak dolar amerykański czy euro, ale także tych mniej znaczących, ale istotnych regionalnie jak np. polski złoty czy czeska korona. W ten sposób łatwo jest wejść z naszym towarem, usługą czy aplikacją na inne rynki. Poza tym Fondy wspiera także systemu Apple Pay oraz Google Pay, co jest oczywistym ukłonem w stronę użytkowników mobilnych.

Płatności cykliczne

Łatwe wdrożenie, spersonalizowana strona płatności i obsługa różnych walut to nie wszystko na co warto zwrócić uwagę. Pozostaje kwestia płatności cyklicznych. Załóżmy, że nasz biznes opiera się o usługę abonamentową - np. jest to zdalna pomoc informatyczna. Nasi klienci płacą co miesiąc jedną ustaloną stawkę. Jak ustawić opcję takiego abonamentu, płatności cyklicznej, na naszej stronie? Okazuje się to całkiem proste. W Fondy istnieje możliwość podłączenia karty płatniczej - w podobny sposób jaki znamy np. z Netflixa. My pozostajemy wówczas pewni, że płatność trafi na nasze konto, a klient nie musi pamiętać o jej dokonywaniu - system wykonuje ją w jego imieniu. Proste i łatwe.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Wybór systemu płatności online często dokonywany jest dość pospiesznie, w oparciu np. wyłącznie o czynnik stawki prowizyjnej. To trochę jakby wybierać samochód wyłącznie patrząc na zużycie paliwa - oczywiście, jest ono ważne, ale co jeśli auto jest ciasne, awaryjne, a przy tym prezentuje się niczym Fiat Multipla? Jak mówi stare przysłowie “diabeł tkwi w szczegółach”. W przypadku systemów płatności są to dodatkowe funkcjonalności, nieraz nieoczywiste na pierwszy rzut oka. Jakie? Poza wspomnianym już łatwym wdrażaniem to chociażby dostępna zautomatyzowana analityka. Dobrze jest wiedzieć więcej na temat tego jakie metody płatności wybierają nasi klienci czy też ile średnio wydają na zakup. To cenna wiedza, pozwalająca na działania marketingowe ukierunkowane na konkretne grupy klientów. W przypadku Fondy dostęp do tych danych nie wymaga sięgania po komputer, bo można skorzystać z aplikacji.

Prawdziwa wisienka na torcie w przypadku Fondy to tzw. linki do płatności. Załóżmy, że nie decydujemy się na postawienie własnej strony, sklepu internetowego, a swoje produkty i usługi sprzedajemy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zwykle wymaga to pełnego zaufania kupujących wobec sprzedawcy. Naturalnie, wielu potencjalnych klientów mogło rezygnować z zakupu ze względu na taką formę. Metodą na rozwiązanie tego problemu są właśnie linki do płatności obsługiwane przez Fondy. Sprzedawanie na Instagramie czy Facebooku staje się dzięki tej metodzie proste i bezpieczne. Jak działa? Generujemy za pomocą panelu Fondy link do określonej płatności i udostępniamy go klientowi. Link do płatności możemy też zaszyć w fakturze w formacie PDF.

Wybór systemu płatności online nie jest wcale łatwym zadaniem - jest wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Wśród ofert operatorów płatności można zwrócić uwagę na Fondy, z całym pakietem dodatkowych rozwiązań, które ułatwiają życie - tak przedsiębiorcy, jak i jego klientów.