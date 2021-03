Jak wybrać najlepszy program antywirusowy dla graczy? Podpowiadamy

Gracze to wyjątkowo świadoma grupa konsumentów, która wymaga najlepszych i najwydajniejszych rozwiązań. Dotyczy to również oprogramowania antywirusowego. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszy antywirus dla graczy i czym powinien się on charakteryzować.

Spis treści

Jak wybrać najlepszy program antywirusowy dla graczy?

Obecnie bezpieczeństwo w sieci i zagrożenia płynące ze strony twórców złośliwego oprogramowania w niczym nie przypominają tego, co było jeszcze kilka lat temu. Ataki na nasze systemy mogą pochodzić z wielu różnych źródeł i przybierać różne formy.

Choć przede wszystkim rekomendujemy zachowanie w sieci zdrowego rozsądku, tzn. nie odwiedzania podejrzanych witryn, nieupubliczniania swoich danych czy nieodbierania wiadomości e-mail z nieznanego źródła, to dla własnego bezpieczeństwa warto sięgnąć po dodatkowe wsparcie w postaci oprogramowania antywirusowego.

Gracze z reguły dysponują najpotężniejszymi urządzeniami na rynku. Mogłoby się zatem wydawać, że działający w tle antywirus to dla nich żaden problem. Nic podobnego, mnogość funkcji współczesnego oprogramowania sprawia, że nie tylko wpływa ono na wydajność PC podczas najbardziej intensywnych starć (gdzie każda klatka na sekundę ma znaczenie), ale również potrafi przerwać zabawę w najbardziej kluczowym momencie.

Nie ma chyba nic gorszego niż ostra wymiana ognia w trybach sieciowych Call of Duty czy Destiny 2 przerwana powiadomieniem z programu antywirusowego.

Na szczęście, producenci antywirusów dostrzegli, że gracze wymagają indywidualnych rozwiązań.

Jeśli zatem doszliście do wniosku, że przyda wam się odrobina dodatkowej ochrony, ale do tej pory nie wiedzieliście na co się zdecydować, to podpowiadamy wam co powinien posiadać wymarzony programy antywirusowy dla graczy.

Zabezpieczenia

Pierwsze na co musicie zwrócić uwagę przy zakupie oprogramowania antywirusowego to rodzaj ochrony, jaki ono zapewnia. Bez względu na to, czy swój sprzęt wykorzystujecie tylko do grania, czy również do zakupów czy opłat on-line, to dobry antywirus powinien bezwarunkowo zapewniać wam nie tylko ochronę przed wirusami, ale również oprogramowaniem szpiegującym czy wymuszającym okup (ransomware). Z pewnością warto również zwrócić uwagę na obecność skutecznej zapory (firewall), która skutecznie zablokuje wszelkich intruzów.

Mile widziane są także wszelkie dodatkowe funkcje, jak np. „Password Manager” ciekawe rozwiązanie, które pojawia się choćby w programie Norton 360 for Gamers. Co w nim takiego wyjątkowego? Otóż jest one genialne w swojej prostocie - „Password Manager” pozwala użytkownikowi na przechowywanie haseł i kluczowych danych w specjalnym skarbcu online. Oznacza to, że nie tylko nie dostanie się do nich nikt nie powołany, ale również ułatwi nam zapamiętanie wszystkich kluczowych dla nas informacji. Dodatkowo, funkcja ta może poddać weryfikacji jakość naszych haseł, jeśli nie będzie ona najwyższa, to automatyczny generator pozwoli na utworzenie nowych, znacznie lepszych.

Optymizacja i łatwość użycia

Najlepsze programy antywirusowe (w szczególności te dedykowane graczom) powinny być nie tylko funkcjonalne i skuteczne, ale również proste w obsłudze i nieinwazyjne. Wiemy już, czego wymagać od zabezpieczeń. W przypadku obsługi i codziennego użytkowania antywirusa powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nie obciąża on zbytnio naszego systemu. Niezwykle istotna jest również automatyka działań. Dobry antywirus to taki, o którym zapominamy po jego pierwszej instalacji.

Warto zatem sprawdzić czy wybrany program posiada takie funkcje jak np. „optymalizacja powiadomień” ze, wspomnianego już, Norton 360 for Gamers. Ta prosta, acz niezwykle przydatna opcja sprawia, że antywirus znacząco redukuje powiadomienia i wysyła je do użytkownika tylko w krytycznych sytuacjach, jak np. bezpośredni atak na nasz system. Co więcej, produkt NortonLifeLock jest w stanie wykryć, czy akurat gramy i gdy jesteśmy w trybie pełnoekranowym nie wysyła żadnych powiadomień. Nie musimy się zatem martwić, że decydujące starcie zostanie przerwane. Wyskakujące okienka i inne irytujące „przeszkadzajki” są blokowane, aby zapewnić użytkownikom zauważalnie płynniejszą rozgrywkę bez żadnych opóźnień.

Dodatkowe funkcje i wpływ na rozgrywkę

Programy antywirusowe najczęściej kierowane są do szerokiego grona odbiorców. Wśród tych dedykowanych graczom, warto jednak zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju dodatkowe funkcje, które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo naszych danych, ale również ułatwią, a nawet ulepszą rozgrywkę.

Funkcja kontroli rodzicielskiej czy możliwość utworzenia kopii zapasowej w chmurze to już niemal standard, który powinien znaleźć się w każdym pakiecie antywirusowym.

Mile widziane są również funkcje, które sprawiają, że oprogramowanie nie wpływa na rozgrywkę (jak np. wspomniane już rozwiązanie Norton 360 for Gamers) oraz tzw. game boosters. Te ostatnie w szczególności docenią posiadacze mniej wydajnych maszyn. Programy typu „game booster” optymalizują wszystkie procesy użytkownika działające na komputerze pod kątem gier. Oznacza to, że nawet bardzo obciążone systemy łatwiej poradzą sobie wymagającymi produkcjami, co bezpośrednio przełoży się na bardziej płynną rozgrywkę.

Opłacalność

Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania antywirusowego koniecznie musicie sprawdzić, ile z powyższych rozwiązań w nim znajdziecie, a następnie zestawić go z kolejnym waszym wyborem i porównać ceny. Te bowiem potrafią się od siebie znacząco różnić.

Przy okazji upewnijcie się, że wybrany przez was antywirus zapewni wam kompatybilność z więcej niż jednym systemem. Za przykład niech nam posłuży Norton 360 for Gamers, który bez problemu zainstalujecie nie tylko na PC, ale również na Macach, a także na tabletach i smartfonach z systemami Android bądź iOS.

Najlepszy program antywirusowy dla graczy. Co wybrać?

Wiecie już zatem, czym sugerować się przy wyborze odpowiedniego oprogramowania antywirusowego dla graczy. Na rynku znajdziecie zarówno płatne, jak i bezpłatne rozwiązania. Choć te drugie z reguły oferują wysokiej jakości zabezpieczenia, to najczęściej pozbawione są dodatkowych funkcji i możliwości, które zapewnią płatni kuzyni. Możemy was zapewnić, że na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać i warto zainwestować w płatną licencję, która spełni wszystkie wasze wymagania.