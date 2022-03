Jak wybrać odpowiednią płytę główną dla 12. generacji procesorów Intela?

Wyjaśniamy różnice w nowych chipsetach Intela. Podpowiadamy czym kierować się przy wyborze płyty głównej dla procesorów Alder Lake.

Spis treści

Teraz, gdy Intel uzupełnił swoją ofertę procesorów Alder Lake i chipsetów z serii 600, dla komputerów stacjonarnych, wybór odpowiedniej płyty głównej jest bardzo ważny. Mimo że układy 12. generacji będą działać z każdą konstrukcją, źle dobrana płyta główna może nie tylko ograniczyć wydajność naszej jednostki, ale i przyszłą rozbudowę komputera. Zwłaszcza gdy decydujemy się na zakup z ograniczonym budżetem, powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę.

Najważniejszy jest chipset, na którym bazuje płyta główna. Niestety - Intel nie zmienił swojego podejścia z poprzedniej generacji i część kluczowych funkcji jest przypisana wyłącznie do najmocniejszych układów.

Zastanów się co chcesz zrobić ze swoim komputerem teraz jak i w przyszłości. Jak zatem wybrać płytę główną i na który układ postawić ?

Funkcje procesora a możliwości płyty głównej

Zanim zagłębimy się w różnice w wykorzystywanych chipsetach na płytach głównych, omówmy obsługiwane przez nie technologie. Mówiąc prościej, Twoja płyta główna określa, czy faktycznie możesz wykorzystać pełne możliwości procesora.

Jest to ważny aspekt płyt głównych dla układów Alder Lake, ponieważ chipsety nie tylko mają swoje własne ograniczenia oparte na segmentacji funkcji, ale producenci płyt mogą również dodatkowo je ograniczać. Dobrym przykładem jest tutaj zapewnienie wsparcia przez procesory 12. generacji dla PCIe 5. generacji i pamięci DDR5. Nie oznacza to jednak, że każda płyta główna z socketem LGA1700, będzie te opcje wspierała. Już na premierę dostaliśmy wiele modeli obsługujących pamięć DDR4. Taki zabieg pozwala nie tylko na zastosowanie posiadanych już modułów, ale jak pokazały nasze testy nie wpływa na wydajność.

Producenci mogą również pominąć wsparcie dla PCIe 5, generacji. Oba te zabiegi wykonywane są po to, aby obniżyć koszty produkcji. Tutaj zła wiadomość dla Was czytelnicy, ponieważ w przypadków płyt pod Alder Lake, trzeba zagłębić się w specyfikację każdego konkretnego modelu, dokładniej niż wcześniej. Wszystko w celu uniknięcia nie miłych niespodzianek w przypadku ilości i prędkości slotów M.2 czy gniazd PCIe.

Diagram pokazuje, czego można oczekiwać od procesora Alder Lake (zaznaczone na niebiesko), a co zależy od płyty i chipsetu (szare pola).

Z690: Bezkompromisowy wybór

Zdj. Dominik Kujawski/PCWorld

Idealny dla: entuzjastów PC, overclockerów

Najlepsze połączenie z: procesory Core i9 i Core i7 Core i5 z odblokowanym mnożnikiem - seria „K”, “KF” “KS”

Przedział cenowy: od 850 do 9 000 zł

Chcesz wszystko? Płyty główne Z690 właśnie to zapewniają. Przetaktowywanie procesora i pamięci, mnóstwo dodatkowych linii PCIe 4.0 i 3.0, niesamowicie szybkie porty USB. Wszystko to znajdziesz w płytach głównych z tym chipsetem i oferują one najwyższą elastyczność przy tworzeniu zestawów.

To te płyty główne są zalecane dla każdego, kto chce przetaktować procesor, ponieważ tylko chipset Z690 to umożliwia. Wybierając konstrukcję z innym układem, ograniczysz się tylko do możliwości zmiany parametrów pracy pamięci operacyjnej. Nawet gdy posiadamy zablokowany procesor, płyty główne Z690 sprawdzą się najlepiej osobom, które mogą (i będą) korzystać z wielu dostępnych linii PCIe 4.0 i PCIe 3.0.

Pomyśl o dyskach, kontrolerach RAID i kartach rozszerzeń PCIe, instalowanych w slotach M.2 czy PCIe. Osoby zajmujące się profesjonalnie produkcją wideo potrzebują szybkiej pamięć masowej i wyspecjalizowanych funkcji. Na płytach Z690 w sumie otrzymują 12 linii PCI 4.0 i 16 linii PCIe 3.0 i mają możliwość konfiguracji RAID 0, 1 lub 5 z nośników NVMe.

Również ilość portów I/O dla układu Z690 jest imponująca. Zapewnia on do czternastu portów USB, z których cztery mogą być zgodne USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) i dodatkowo aż osiem portów SATA 3.0. Te nośniki również możemy skonfigurować w macierz RAID 0, 1 lub 5. Komunikacja między akcesoriami USB i napędami SATA a procesorem odbywa się przez osiem linii DMI 4.0, które są dwa razy szybsze niż w poprzedniej generacji.

Pamiętajcie że przygotowaliśmy również ranking najlepszych płyt Z690 z podziałem na rodzaj wykorzystywanej pamięci RAM.

H670: tańsza alternatywa

Idealny dla: graczy, twórców treści i gromadzących dane z ograniczonym budżetem

Najlepsze z: procesory Core i9 i Core i7 Core i5

Przedział cenowy: od 850 do 1 100 zł

Nie każdy może sobie pozwolić na płytę główną wyposażoną w układ Z690, bądź niekoniecznie zależy mu na wszystkich dodatkowych opcjach przez nie oferowane. W sumie po co płacić za coś, czego nie wykorzystasz? Przejście na płytę główną z chipsetem H670 w dużej mierze zapewnia wiele funkcji poszukiwanych przez twórców treści czy graczy, przy jednoczesnej rezygnacji z tych, których potrzebuje tylko garstka. Biorąc pod uwagę wysoką cenę płyt Z690, wielu użytkowników składających komputer uzna, że płyty H670 lub B660 lepiej pasują do ich potrzeb czy budżetów.

Podobnie jak Z690, H670 obsługuje do 12 linii PCI 4.0, osiem portów SATA 3.0 oraz wspiera macierze RAID 0, 1, 5 dla dysków PCIe i SATA. Oznacza to, że nie będziesz ograniczony z możliwością rozbudowy komputera. To samo dotyczy akcesoriów USB: H670 również obsługuje do 14 portów USB.

Nie została również ograniczona szyna wymiany danych DMI. Podobnie jak w przypadku Z690, otrzymujemy osiem linii DMI 4.0, z których każdy zapewnia przepustowość 16 GT/s.

Największą różnicą w porównaniu do Z690 jest brak wsparcia dla overclockingu procesora. H670 umożliwia tylko podkręcanie pamięci. Dostajemy również tylko dwa ultraszybkie porty USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s), a liczba linii PCIe 3.0 spada do 12, czyli o cztery mniej niż w Z690.

Nie ma się co zatem dziwić, że większość składających komputer osób wybiera między chipsetami serii B i H. Zwłaszcza, gdy dysponujemy ograniczonym budżetem. Układ H670 lepiej pasuje do wyższej klasy konfiguracji. Otrzymujemy mnóstwo najnowocześniejszych technologii, nie płacąc kroci jak w przypadku konstrukcji bazujących na Z690.

B660: niedrogi wybór dla entuzjastów

Zdj. Dominik Kujawski/PCWorld

Idealny dla: graczy, umiarkowanych i niedrogich komputerów do gier

Najlepsze z: procesory Core i5 i Core i3

Przedział cenowy: od 500 do 1 100 zł

Zmiana układu na B660 niesie za sobą zauważalne różnice w dostępnych funkcjach, a wiele zależy od producenta, jak i modelu płyty głównej. Intel zdecydował się na ograniczenie przepustowości przesyłanych danych między procesorem a portami we/wy i pamięci masowej. W przypadku B660 otrzymujemy tylko cztery linie DMI 4.0. Choć może to zabrzmieć źle, dla osób składających komputer B660 nadal jest dobrym wyborem.

W porównaniu do płyt z droższymi chipsetami, po prostu nie otrzymujemy dostępu do wszystkich linii PCie zapewnianych przez procesor Alder Lake. Oznacza to że główne cięcia dotyczą liczby portów PCIe i SATA. B660 oferuje do sześć linii PCIe 4.0,osiem linii PCIe 3.0 i tylko cztery porty SATA 3.0. Kolejnym ograniczeniem jest wsparcie tylko wolniejszej konfiguracji RAID, ponieważ macierze RAID 0, 1 i 5 są obsługiwane tylko dla dysków SATA.

A co zyskujemy? Dalej mamy możliwość podkręcania pamięci RAM. Intel nie ograniczył też liczby portów USB — otrzymujemy aż 12. Podobnie jak H670, dwa z nich mogą być szybkimi złączami USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s).

Większość komputerów składanych w ograniczonym budżecie i używanych do gier nie wykorzystuje mnóstwa linii PCIe. Jednostki takie przeważnie wyposażone są w kartę graficzną, dysk M.2 i być może jeden lub dwa dyski SATA. Również ilość podłączanych akcesoriów pod USB jest ograniczona. Z tego powodu nie powinniśmy się przejmować okrojoną przepustowością interfejsu DMI, gdyż nie będzie miała ona wpływ na wydajność naszego zestawu. Jeśli nie rozważacie przyszłej rozbudowy o większą ilość nośników czy urządzeń PCIe, ta płyta główna z chipsetem B660 powinna bez problemu wytrzymać całe życie komputera.

H610: najtańsza opcja

Idealny dla: komputerów biurowych, ultrabudżetowych komputerów do gier

Najlepsze z: procesory Core i3

Przedział cenowy: od 400 do 1 000 zł

Dla osób składających komputer z bardzo mocno ograniczonym budżetem wydaje się, że H610 jest oczywistym wyborem. Jest to prawda, jeśli składamy zestaw do pracy biurowej. Jednak gracze z niewielką ilością wolnej gotówki powinni w pełni znać ograniczenia płyt głównych z tym chipsetem, ponieważ może to ograniczyć przyszłe aktualizacje.

Największym z tych ograniczeń jest brak obsługi podkręcania pamięci. Szanse na zobaczenie płyt DDR5 z układem H610 są bardzo niskie, co oznacza, że utknięcie z modułami DDR4 pracujących z maksymalną częstotliwością 3200 MHz. Te płyty główne są również ograniczone do zaledwie dwóch gniazd dla pamięci RAM.

Płyty główne H610 nie oferują również żadnych dodatkowych linii PCI 4.0, a liczba linii PCIe 3.0 została zmniejszona do ośmiu. Dostajemy wciąż cztery porty SATA 3.0, tak jak w przypadku B660. Jeśli chodzi o porty USB, maksymalna ilość wynosi dziesięć, z limitem zaledwie dwóch portów USB 3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s).

Ogólnie rzecz biorąc, płyty H610 powinny mieć wystarczająco dużo szybszych linii PCIe, aby nadal obsługiwać nowoczesną kartę graficzną i dysk NVMe M.2, tylko dzięki procesorowi Alder Lake. A ilość linii PCIe 3.0 jest wystarczająca dla kart rozszerzeń, takich jak adaptery Wi-Fi.

Niestety, oznacza to że utknęliśmy z możliwością przyszłej aktualizacji. Większość producentów zrezygnuje z implementacji na tych konstrukcjach PCIe 5.0, ograniczając przepustowość do czwartej wersji tego interfejsu. Taki zabieg pozwala na znaczne obniżenie cenny płyty głównej, a przecież mówimy o budżetowych modelach. Również ograniczenie ilości złącz i prędkości pamięci skutecznie ogranicza rozbudowę w już bardziej odległej przyszłości.

Więc jeżeli nie przeszkadzają Ci ograniczenia i myślisz, że możesz śmiało używać systemu H610, to może to być dobry wybór. Po prostu upewnij się, że zanim zdecydujesz się na ten chipset.

Wybór płyty główne, która stanowi trzon każdego komputera nie jest łatwym zadaniem. Jeżeli ciężko zdecydować się konkretny model pamiętajcie o naszych rankingach. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najlepszych konstrukcji bazujących na układach Z690 i B660.