Jak wybrać operatora telefonii VoIP?

Telefonia VoIP – czyli Voice Over Internet Protocol, pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych oraz sesji multimedialnych za pomocą łącza Internetowego. Taki sposób komunikacji znany jest z wielu darmowych komunikatorów internetowych takich jak Skype, Zoom, czy Discord. W tych aplikacjach pomija się analogowe sieci telefoniczne, a dźwięki zostają zsyntezowane i przesłane dzięki wykorzystaniu protokołów IP. To jednak tylko część możliwości telefonii VoIP. Oferuje ona również rozwiązania pozwalające na wykonywania połączeń, w których jedna ze stron używa publicznych sieci telefonicznych (PSTN) – tradycyjnych rozwiązań telefonicznych. Technologia VOIP pozwala na nawiązywanie i odbiór zwykłych połączeń głosowych poprzez wykorzystanie narzędzi konwertujących analogowe sygnały telefoniczne na sygnały cyfrowe. Takie rozwiązanie daje dużą elastyczność użytkowania i przede wszystkim jest tańsze. Cyfrowy przekaz danych obniża cenę zarówno połączeń krajowych jak i międzynarodowych, co jest również częściowo wykorzystywane przez operatorów komórkowych. Bez udziału VoIP nie byłoby możliwe np. prowadzenie rozmów telefonicznych z kilkoma osobami na raz, a niektóre oferty byłyby po prostu za drogie.

Korzystanie z usługi telefonii internetowej cechuje się dużą prostotą i wymaga minimalnych przygotowań. Odczują to zarówno firmy prowadzące Call Centra, jak i zwykły Kowalski. Wystarczy posiadać komputer lub telefon analogowy/ telefon VOIP. Najczęściej następnym krokiem jest założenie konta w serwisie, dzięki któremu uzyskamy niezbędną identyfikację pozwalającą na rozpoczęcie współpracy z dostawcą usługi, ale zdarza się też, w niektórych przypadkach (o czym mowa niżej), konieczność podpisania umowy. Decydując się na VoIP trzeba jednak pamiętać, że jest to technologia uzależniona od energii elektrycznej, w tym internetu, który powinien on być wystarczająco szybki do udźwignięcia nowej linii telefonicznej, a także zabezpieczony przez użytkownika. Należy jednak zaznaczyć, że połączenia VoIP powinny być również szyfrowane przez operatora, dlatego nie należy przesadnie bać się o bezpieczeństwo rozmów.

W jakim celu zakładam telefonię VoIP?

Przy wyborze operatora VoIP powinniśmy przede wszystkim zastanowić się jakiej usługi potrzebujemy. Technologia ta jest często reklamowana jako dobre rozwiązanie dla firm i prywatnych użytkowników telefonów stacjonarnych, choć może być również konkurencją dla telefonii komórkowej przy uwzględnieniu niektórych kryteriów. Wiele argumentów opiera się na cenie, szczególnie połączeń między strefowych i międzynarodowych, jak i również na dostępie do usług takich jak wybór dowolnego numeru kierunkowego, dzielenie tej samej linii telefonicznej przez kilka osób z dowolnego miejsca, połączenie oczekujące identyfikator dzwoniącego, połączenia konferencyjne, rozbudowany asystent głosowy pozwalający np. na różne komunikaty zależnie od godziny i dnia tygodnia i inne. Należy już na wstępie sprecyzować swoje oczekiwania, szczególnie że operatorzy VoIP często specjalizują się również w dostarczaniu usług specyficznym grupom klientów. Zarówno korporacje, jak i małe biznesy oraz użytkownicy indywidualni będą mieć inne potrzeby i inaczej opiszą idealnego dostawcę VoIP.

Przy użyciu wyszukiwarki internetowej bardzo łatwo znaleźć potencjalnych dostawców, jednak dla laika problematyczne może się okazać rozeznanie się wśród wielu dostępnych na rynku ofert. Warto, prócz ich przejrzenia, zapoznać się ze stronami branżowymi, na których można znaleźć rankingi usługodawców i inne istotne informacje na temat VoIP - uwzględniając również opisy techniczne. Wskazane jest także zapoznanie się z recenzjami i komentarzami dotyczącymi potencjalnego dostawcy – np. z recenzją TeleCube dostępną na stronie PC World.

Jak wybrać dobrą dla mnie cenę?

Dla wielu cena usługi jest prawdopodobnie najważniejszym elementem wyboru. Wielu operatorów VoIP proponuje darmowy okres próbny lub też zniżki na pierwsze minuty. Tego typu oferty powinny jednak zostać dokładnie sprawdzone przed ostatecznym wyborem z uwagi na różnice w elastyczności dostawcy, wysokości i ilości opłat dodatkowych, możliwościach przenoszenia numerów, a także wartościowego efektu skali, który przyda się jeśli planujemy pracować z większą ilością numerów lub użytkowników wewnętrznych. Tak jak w przypadku tradycyjnych sieci telefonicznych, możliwe jest wykupienie abonamentu (post-paid) lub też wykorzystywanie pakietów pre-paid. Pierwsze rozwiązanie oznacza stałą miesięczną opłatę za określoną paczkę usług VoIP wraz z koniecznością podpisania umowy. Natomiast drugie działa do momentu wyczerpania środków na koncie klienta i pozwala na elastyczniejsze podejście do dostawcy. Najczęściej stosowany jest sekundowy system naliczania opłat, gdzie płaci się za określoną liczbę minut w abonamencie lub uiszcza ustaloną kwotę do wykorzystania za określony pakiet minut.

Należy również pamiętać, że dla połączeń krajowych i zagranicznych cena bywa różna, nawet w obrębie jednego abonamentu. Dodatkowo operatorzy mogą wyznaczać inne koszty dla konkretnych połączeń do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dla poszczególnych numerów kierunkowych. Warto zastanowić gdzie najczęściej dzwonimy i sprawdzić w jaki sposób naliczana jest opłata, aby nie pomylić popularnego cennika sekundowego z minutowym.

Powinno się również zwrócić uwagę na możliwość dzwonienia na numery alarmowe. Nie jednorodność występowania tej opcji stanowi jeden z mankamentów telefonii VoIP, dlatego przed zakupem upewnijmy się, że jest ona dostępna. Numery alarmowe mają wszędzie ten sam cennik, a ich obecność w ofercie jest bardziej uzależniona od możliwości identyfikacji lokalizacji użytkownika i dodzwonienia się do centrali alarmowej, niż kosztów połączenia.

Jaka dla mnie infrastruktura?

Niezależnie od wybranego modelu będziemy wykorzystywać protokół RTP – czyli Real-time Transport Protocol, a także prawdopodobnie protokół SIP - Session Initiation Protocol. Ten pierwszy służy do przekazywania w czasie rzeczywistym komunikatów użytkowników. Drugi zaś w ostatnich latach stał się dominującym protokołem sygnalizacyjnym – pozwalającym na rozmowy łączące VoIP i PTSN. Jest on odpowiedzialny za dostarczenie szeregu funkcji, które są standardem dla tradycyjnych połączeń, takich jak wybór numeru, dzwonek, sygnał oczekiwania. SIP często jest łączony z centralą PBX – czyli biznesowym rozwiązaniem, umożliwiającym nadawanie pracownikom numerów wewnętrznych i odpowiednie przenoszenie ich połączeń w ramach jednej linii telefonicznej. Terminale SIP, potrzebne do wykonania internetowego połączenia telefonicznego, mogą przybrać jedną z trzech form: oprogramowania komputerowego softphone, bramki VoIP lub też specjalnego telefonu IP.

Softphone to aplikacja, która służy do komunikacji VoIP. Ma ona funkcjonalność telefonu, przez który można rozmawiać z laptopa, komputera lub też smartfona. W tym celu należy posiadać mikrofon i słuchawki. Jest to najbardziej mobilne i najczęściej występujące rozwiązanie, które można łączyć również z pozostałymi dwoma.

Bramki VoIP można najkrócej przedstawić jako urządzenie umożliwiające wykorzystanie tradycyjnych telefonów do celów VoIP. Dzięki nim możliwa staje się przemiana sygnałów analogowych zwykłych telefonów na sygnały cyfrowe VoIP. Każda bramka ma określoną ilość portów, które wskazują na ilość urządzeń, które można do niej podłączyć.

Telefony IP to specjalne urządzenia stworzone w celu wykonywania połączeń cyfrowych. Nie różnią się one wyglądem od zwykłych telefonów, choć często można je spotkać w połączeniu z aplikacjami Softphone, przez co bardziej służą jako przewodniki niż niezbędny element infrastruktury.

Duże firmy mogą się pokusić o zakup własnej infrastruktury PBX, by po poniesieniu początkowych, wysokich kosztów sprzętowych, płacić tylko za internet. Inni mogą woleć abonamentowy dostęp do serwerów hostingowych, przy użyciu aplikacji softphone. VoIP w postaci oprogramowania ma również tę zaletę, że umożliwia łatwą integrację z systemami komunikacji CRM– takimi jak Bitrix24, dzięki czemu wzrasta efektywność zarządzania firmą. Natomiast użytkownicy domowi mogą być zadowoleni z korzystania z telefonów IP, które bywają dołączane do ofert w bardzo przystępnych cenach.

Co jeszcze przyda mi się w wyborze?

Kolejnym istotnym elementem wyboru dostawcy VoIP jest jakość usługi. Na ten detal składają się zapewnione przez operatora wsparcie w przypadku problemów i pytań klientów. Istotny może się okazać również intuicyjny panel dostępu. W ten sposób łatwiej i szybciej będziemy mogli sprawdzić jakie koszty ponosimy i co jest dostępne w ofercie telefonii. Dobrze jeśli można podzielić informacje bilingowe względem użytkowników, rodzaju wykonywanych połączeń – np. przychodzące i wychodzące, jeśli możemy tworzyć statystyki połączeń. Odpowiednio skonstruowany interfejs użytkownika pomoże efektywnie zanalizować źródło kosztów, co może mieć wydźwięk również w domowym budżecie.

Wielu operatorów oferuje bogate możliwości poszerzenia oferty oraz równie interesujące warunki świadczenia usług – często użytkownik płaci za konkretną usługę lub jej pakiet. Łącznie pozwala to klientowi na tworzenie zaawansowanych systemów telekomunikacyjnych. Nowemu użytkownikowi przyda się dokładne zapoznanie się z zasadami dostępu do nich, dzięki czemu uniknie nieprzyjemnych niespodzianek. Najbardziej jaskrawym przykładem chybionych oczekiwań jest mylenie jakości z ceną lub próba dalszego oszczędzania w ramach tej samej telefonii internetowej. VoIP dla firm, nie tylko jest droższy niż VoIP dla domu, najprawdopodobniej zawierać będzie również więcej funkcji niepotrzebnych użytkownikom domowym – np. funkcję centrali telefonicznej, wirtualnego recepcjonisty, e-maili dla pracowników. W drugą stronę, przedsiębiorstwo korzystające z telefonii domowej może doznać spadku jakości połączeń w sytuacji, gdy przekroczy zużycie użytkowników domowych i zaburzy sieć operatora, narażając wszystkich użytkowników na fluktuacje. Operator może zastrzec zawieszenie wykonywania umowy w takich przypadkach.

