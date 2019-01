Jak wybrać router dla gracza

Routery to niewielka i stosunkowo nowa odnoga rynku gamingowego. Pomimo tego trudno znaleźć producenta urządzeń sieciowych, który by nie miał w ofercie przynajmniej jednego urządzenia tego typu. Tłumaczymy czym są routery dla graczy i podpowiadamy jak wybrać idealny.

Wpisując w wyszukiwarkę hasło router gamingowy dowiemy się, że na rynku dostępnych jest zaledwie 5-6 modeli o takim zastosowaniu. Jednocześnie nie sposób przegapić wyświetlanych przy nich cen. Najtańsze routery dla graczy kosztują blisko 1100 zł. Wybierając któryś z najnowszych modeli, trzeba być gotowym na wydatek rzędu 1500 zł. Tymczasem niewielu domowych użytkowników przeznacza na router więcej niż 500 zł. Najprostszym wyjaśnieniem tak dużej rozbieżności cen i oczekiwań jest fakt, że router gamingowy to produkt skierowany do niewielkiej grupy nabywców. Zaliczymy do niej najbardziej wymagających użytkowników oraz profesjonalistów związanych z branżą e-sportową. Jednocześnie nie brakuje opinii, że routery stały się kolejnym sposobem na łatwe wyciąganie pieniędzy od graczy. Takie postrzeganie nie jest związane z samą działalnością producentów. Zdecydowanie częściej wina leży po stronie samych użytkowników, dokonujących zakupów przekraczających ich realne potrzeby. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że routery gamingowe nie są dla wszystkich, a weekendowy gracz nie zauważy żadnej różnicy między sprzętem za 500 zł, a tym za 1500 zł.

Router Gamingowy - 5GHz i oznaczenia AC i AD

Całkiem oczywisty jest fakt, że router gamingowy powinien pracować w paśmie 5 GHz. Sprawa jest o tyle prosta, że na rynku nawet nie występują nawet modele 2,4 GHz skierowane do graczy. Podstawową zaletą pasma 5 GHz jest mniejsza podatność na zakłócenia, która w efekcie przekłada się na lepsze wyniki transferów w stosunku do 2,4 GHz. Drugą kwestią są oznaczenia AC. Każdy przyzwoity router pracuje w protokole 802.11ac, a standard AC i pasmo 5 GHz to praktycznie nierozłączne parametry. Również w tym wypadku nie sposób odnaleźć router gamingowy pracujący w standardzie niższym niż AC. Różnice mogą dotyczyć jedynie oznaczenia przepustowości np. AC5300 i AC5400. Co jakiś czas na rynku pojawiają się również urządzenia wykorzystujące protokół 802.11ad. Wbrew pozorom jest to rozwiązanie technologicznie starsze niż dominujący na rynku protokół 802.11ac. Nie zmienia to jednak faktu, że stosowane w 802.11ad pasmo 60 Hz zapewnia dużo większą przepustowość. Wadą stojącą na przeszkodzie szerszej popularyzacji rozwiązania jest w tym wypadku niewielki zasięg efektywnego transferu, który wynosi około 3 metry w linii wzroku. Marka Netgear jako jedna z pierwszych zaadaptowała protokół 802.11ad do zastosowań w routerach gamingowych. Interesującym przykładem jest model XR700, którego recenzję przytaczamy pod koniec tego artykułu.

Zazwyczaj pasmo 60 Hz pełni rolę dodatkowego zakresu, który można łatwo wykorzystać do będących w pobliżu urządzeń - np. Serwera NAS.

Router Gamingowy - wielozakresowość oraz MU-MIMO

Niemal wszystkie routery gamingowe dostępne na rynku to urządzenia dwuzakresowe lub trójzakresowe. Najpopularniejszą konfigurację stanowi pojedynczy moduł w paśmie 2,4 GHz połączony z podwójnym modułem w paśmie 5 GHz. Nieliczne urządzenia wykorzystują również konfigurację, w której możliwa jest równoczesna obsługa pasm 2,4 GHz, 5 GHz i 60 GHz. Najefektywniejszym rozwiązaniem dla graczy jest połączenie 5 GHz, które łączy wysoką wydajność i stabilność z przyzwoitym zasięgiem pracy. Zastosowanie dodatkowego modułu 2,4 GHz jest zazwyczaj ukłonem w stronę prostych lub starszych urządzeń - które obsługują tylko ten typ komunikacji. Wielozakresowość nie jest wyłącznie sposobem na uzyskanie maksymalnej uniwersalności urządzenia, ale również istotnym wsparciem w stabilizacji transferu. W routerze moduły 2,4 i 5 GHz działają niezależnie. Dzięki temu urządzenia podłączone do pasma 2,4 GHz (np. drukarka, smartfon, zestaw smart home), które nie wymagają dużej prędkości transferu, nie będą wpływały negatywnie na przepustowość sieci 5GHz przeznaczonej do gier czy oglądania materiałów w wysokiej rozdzielczości. Również dlatego niektórzy producenci stosują podwójny moduł 5 GHz. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, jeśli aktywnie korzystamy z dwóch obciążających sieć usług. Przykładowo umożliwia skorzystanie z osobnych połączeń dla telewizora odtwarzającego wysokiej jakości wideo i komputera z uruchomioną grą sieciową.

Innym rozwiązaniem dbającym o stabilność połączenia bez względu na obciążenia generowane przez poszczególne urządzenia jest technologia MU-MIMO. Routery obsługujące MU-MIMO można łatwo rozpoznać po bogatym zestawie anten. Założeniem w tym wypadku jest zwiększenie efektywności transmisji, bez konieczności wzmacniania sygnału. Oznacza to, że technologia skupia się na odnalezieniu najbardziej efektywnego sposobu przesyłania danych z wykorzystaniem kilku nadajników i odbiorników. Wystarczy przyjąć, że każde urządzenie priorytetowo łączy się z najlepszym sygnałem WiFi. MU-MIMO pozwala przydzielić każdemu z tych urządzeń indywidualne połączenie, dzięki temu poszczególne elementy infrastruktury nie spowalniają sieci.

Warto podkreślić, że wielozakresowość oraz MU-MIMO wymagają bardzo wydajnych podzespołów do efektywnej pracy. Większość routerów gamingowych wykorzystuje czterordzeniowe procesory wspierane przez 0,5-1 GB pamięci RAM.

Gamingowe routery MU-MIMO wykorzystują zazwyczaj 4-8 anten. Na zdjęciu Asus RT-AC5300

Router Gamingowy - porty i interfejsy

Oprócz stabilnych połączeń bezprzewodowych, router gamingowy powinien zapewniać przynajmniej 6-10 gigabitowych gniazd Ethernet. Dobrą praktyką jest również zastosowanie przynajmniej jednego szybkiego złącza USB 3.0, pozwalającego uzyskać dostęp do danych z nośników przenośnych. Większość producentów stara się stosować dodatkowe udogodnienia z zakresu połączeń przewodowych. Przykładowo TP-Link podkreśla, że w modelu Archer C5400X istnieje możliwość równoczesnego wykorzystania dwóch gniazd Ethernet do uzyskania połączenia 2Gb/s dla urządzeń NAS oraz komputerów przy zastosowaniu modemu DOCSIS 3.1. Tymczasem Netgear oferuje w niektórych routerach gamingowych 10-gigabitowy port LAN SFP+.

Nawet 8 złącz LAN i możliwość uzyskania transferu 2Gb/s to cechy wyróżniające router TP-Link Archer 5400X

Router Gamingowy - oprogramowanie

Popularną praktyką producentów sprzętu sieciowego jest adaptacja topowych routerów konsumenckich do zastosowania w gamingu. Niestety jedynie część z nich decyduje się na r ownoczesną zmianę oprogramowania. Jedną z najistotniejszych funkcji z punktu widzenia gracza jest opcja QoS. Pozwala ona na tworzenie reguł dotyczących priorytetyzacji ruchu, a tym samym umożliwia utrzymanie poziomu zasobów poszczególnych usług na dostosowanych dla nich poziomie. Dzięki temu połączenie wykorzystywane do rozgrywki online może być priorytetyzowanie kiedy rozpoczynamy zabawę.

Przydatnym rozwiązaniem okazuje się również filtr ograniczający możliwość połączenia z serwerami znajdującymi się w zbyt dużej odległości od użytkownika. Dzięki temu możliwe jest pominięcie serwerów, na których przypuszczalnie będziemy mieli większy ping.

Kolejnym z rozwiązań cenionych przez graczy jest VPN. Mowa o technologii wirtualizacji połączenia, która dzięki wykorzystaniu szyfrowania i zewnętrznych serwerów utrudnia odnalezienie faktycznego IP i lokalizacji użytkownika. Niektóre routery pozwalają nawet na zdefiniowanie kraju, z którego wirtualny ruch ma pochodzić. Dzięki temu można ominąć blokady regionalne - otrzymując dostęp do gier, serwerów i treści normalnie niedostępnych dla użytkowników z polski.

Oprogramowanie DumaOS odnajdziemy w routerach Netgear. Lista udogodnień obejmuje QOS, VPN i Geo-Filtr

Redakcja PC World regularnie przygotowuje testy routerów gamingowych. Wśród opublikowanych w ostatnim czasie recenzji, szczególnie interesująco prezentuje się ta, dotycząca routera Netgear Nighthawk XR700. Mowa o trójzakresowym urządzeniu pracującym w pasmach 2,4, 5 i 60 GHz. Oznacza to, że należy ono do niewielkiej grupy routerów wykorzystujących niezwykle wydajny protokół 802.11ad. Ponadto router może pochwalić się 10-gigabitowym złączem LAN oraz oprogramowaniem DumaOS, opracowanym specjalnie z myślą o graczach.