Jak wybrać zasilacz do komputera stacjonarnego

Wymiana zasilacza to zadanie wymuszone awariami lub zakupem nowego sprzętu. Podpowiadamy jak wybrać bezpieczny zasilacz z zapasem mocy. Wskazujemy na co zwrócić uwagę przy zakupie zasilacza.

Chętnie wydajemy duże kwoty na wydajne procesory i karty graficzne. Wczytujemy się w ich specyfikacje i analizujemy przyrosty mocy. Tymczasem zasilacz jawi się jako zło konieczne. Moc dobieramy z zapasem, wybierając najtańszych przedstawicieli w danej kategorii - wspomagając się czasem ulubioną marką lub po prostu wyglądem. Tymczasem to zasilacz odpowiada za bezpieczeństwo tych kosztowniejszych i bardziej cenionych podzespołów. Dokonanie bezpiecznego wyboru powinno być dla nas kluczową kwestią.

Jak dobrać moc zasilacza komputerowego

Dobór zasilacza jest teoretycznie bardzo prostym zadaniem. Wystarczy zsumować zapotrzebowanie prądowe posiadanych podzespołów i doliczyć jakieś 20-30% bezpiecznego zapasu. Pozbieranie wszystkich specyfikacji technicznych jest dość czasochłonne. Znaczna część doświadczonych monterów przyjmuje pewne uproszczenia. Przykładowo właściwie każdy biurowy komputer bez karty graficznej będzie działał na markowej jednostce o mocy 350-400 W. Idąc tym tropem zestawy z jedną kartą graficzną nie potrzebują więcej niż 500 W, a moc 550-600 W to bezpieczna opcja z myślą o przyszłej rozbudowie. Oczywiście można dokonywać dokładnych wyliczeń z dokładnością do kilku watów, ale różnica cen między modelem 500, a 550W będzie zazwyczaj pomijalna. Wielu producentów publikuje na swoich stronach kalkulatory mocy zasilacza. Wystarczy wyszukać "PSU Calculator" aby znaleźć przynajmniej kilka narzędzi pomagających wyliczyć zapotrzebowanie na prąd, bez znajomości specyfikacji poszczególnych komponentów.

500 W za 50 zł? Zasilacz Akyga to przykład budżetowego sprzętu. Sprzęt jest sprzedawany bez certyfikatów sprawności, a na linii +12V oferuje ledwie połowę mocy nominalnej.

Przeglądając specyfikację zasilacza warto zwrócić uwagę na tabelkę z parametrami poszczególnych linii zasilających. Dobrze jeśli przy oznaczeniu 12V, będzie widnieć moc możliwie najbliższa wartości nominalnej zasilacza. Taka adnotacja oznacza, że pełna moc jest do dyspozycji podzespołów o największym zapotrzebowaniu prądowych.

Naklejka z wykorzystywanego w redakcji PCWorld zasilacza SilentiumPC Supremo FM2 750W. Jak można zauważyć zasilacz oferuje 744 W na linii 12V, czyli niemal cały zasób zapewnianej mocy nominalnej.

Czy zasilacz może być zbyt mocny ?

Wybranie zbyt mocnego zasilacza nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla komputera. Nie zapłacimy również więcej za prąd. Zasilacz pobierze z sieci dokładnie tyle ile potrzebują nasze podzespoły. Duże zapasy mocy stosują osoby zainteresowane overclockingiem, chroniąc infrastrukturę przed niekontrolowanymi skokami poboru mocy. Przesadnie mocne zasilacze to częsty obrazek w topowych komputerach dla graczy. Tak naprawdę trudno wskazać jakiekolwiek domowe zastosowanie, w którym niezbędne byłby jednostki o mocy powyżej 750W.

Wybierajac zasilacz o mocy przekraczającej 1000W, warto zwrócić uwagę na jego wymiary. Zasilacz na zdjęciu to MasterWatt Maker 1500W, z obudową o 6 cm dłuższą niż standardowe zasilacze. Może okazać się, że sprzęt tego typu nie zmieści się w naszym komputerze.

Co oznaczają symbole 80 Plus na zasilaczu

Nowy zasilacz o mocy 500 W znajdziemy w cenie 50 - 350 zł. Zgodnie z tym co podpowiada rozsądek, modele za 50 zł to zły wybór. Zastosowanie słabych podzespołów sprawia, że realna efektywność prądowa zasilacza wynosi zdecydowanie mniej niż 500 W. Wydając 350 zł na markową konstrukcję możemy czuć się bezpiecznie. Mniej intuicyjny będzie wybór między dwoma modelami w cenie 200 zł. Trudno na oko rozsądzić czy mamy do czynienia z drogą i słabą konstrukcją, czy może z dobrym modelem w atrakcyjnej cenie. Pomocą dla konsumenta mają być certyfikaty 80 plus. Znaczek 80 Plus informuje nas, że dany zasilacz został przetestowany pod kątem sprawności i wynosi ona nie mniej niż 80 % mocy znamionowej. Oznacza to właściwie tyle, że zasilacz o deklarowanej mocy 500W, będzie generował nie mniej niż 400 W niezależnie od warunków. Dodatkowo zostały opracowane certyfikaty z dopiskiem Bronze, Silver, Gold, Platinum i Titanum - oznaczające jeszcze wyższe stopnie sprawności. Sama informacja o certyfikacje jest informacją, że mamy do czynienia z producentem przywiązującym wagę do jakości oferowanego sprzętu.

Jakie kable powinien mieć zasilacz komputerowy

Zasilacze są zazwyczaj wyposażone w zestaw okablowania, który bez problemu sprosta oczekiwaniom większości użytkowników. Podstawą formatu ATX jest wtyczka 20+4 pin wpinana bezpośrednio do płyty głównej. Istotnym elementem jest również wtyczka 4 lub 8 pin, przewidziana jako dodatkowe zasilanie procesora. Wtyczki 6-pinowe to dodatkowe zasilanie PCIe wpinane zazwyczaj bezpośrednio do karty graficznej. Charakterystyczne płaskie wtyki to złącza zasilające SATA - wpinane do dysków i napędów. Większość zasilaczy posiada również starsze złącza MOLEX - płaskie z 4 piami. Niegdyś służyły one do zasilania napędów, a dziś czasami są wykorzystywane do zasilania kontrolerów i wentylatorów obudowy. Wciąż żywym reliktem okazują się również wtyczki FDD, pod które podpinano kiedyś chociażby stacje dyskietek.

Wtyczki zasilacza. Od lewej: FDD, MOLEX, SATA, PCIe

Zestaw wtyków warto dokładnie weryfikować właściwie tylko gdy stosujemy niestandardową obudowę, albo gdy nasz komputer jest starszy od standardu SATA.

Jakie PFC jest lepsze - pasywne czy aktywne ?

PFC to korektor współczynnika mocy, czyli element zasilacza który odpowiada za efektywne wykorzystanie jak największej ilości dostarczanej do urządzenia mocy. Większość sklepów informuje jaki typ układu PFC posiada dany zasilacz. Aktywne PFC dostosowuje się do parametrów sieci. Alternatywą jest pasywne PFC, w którym przyjmowane jest założenie że parametry są stałe więc korekcja przebiega liniowo. Od strony użytkownika nie ma wielkiego znaczenia jaki układ PFC został zastosowany w zasilaczu. Modele z aktywnym PFC powinny generować nieco mniejsze straty energii, co może przełożyć się na symboliczne oszczędności na rachunkach.

Czym są zasilacze modularne i pół-modularne

Zasilacz modularny to zasilacz pozwalający na swobodne wypinanie i dopinanie kabli. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie porządku w obudowie - nieliczni użytkownicy wykorzystują wszystkie dostępne wiązki. Oczywiście kable są sprzedawane w zestawie zasilaczem, a ich wymiana odbywa się beznarzędziowo i jest intuicyjna. Modele modularne są zauważalnie wyższe od tradycyjnych. Alternatywą o rozsądniejszym stosunku możliwości do ceny są zasilacze pół-modularne. Posiadają one na stałe wbudowany przewód 20+4 pin, czyli taki który i tak jest wykorzystywany przez wszystkich użytkowników.