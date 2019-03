Jak wydłużyć życie drukarki?

Niezależnie od tego czy atramentowa czy laserowa. Każdy z nas chciałby, aby drukarka służyła jak najdłużej. Czy jesteśmy w stanie coś zrobić, bo wydłużyć jej życie chroniąc przy tym środowisko. Bo wiadomo, im częściej wymieniamy taki sprzęt, tym więcej trafia go do utylizacji. Zapytaliśmy ekspertów czy mają jakieś sprawdzone metody na to, aby drukarka działała dłużej.

Pięć porad, co zrobić, by drukarka żyła dłużej.

Po pierwsze, korzystaj z markowych materiałów eksploatacyjnych.

Niby prosta sprawa, a jak trudna w realizacji, bo cały czas kusi nas tania alternatywa. Problem zaczyna się, gdy zakupiony niedrogi tusz czy toner zepsuje nam drukarkę. Wtedy, najczęściej zostajemy z tym sami i na dokładkę z zepsutym sprzętem. - Najczęstszą przyczyną skracania życia drukarki jest dobór nieodpowiednich tuszów lub tonerów. Zakup najtańszych materiałów eksploatacyjnych to praktycznie gwarancja, że uszkodzimy głowicę drukarki atramentowej, czy bęben lub fuser drukarki laserowej. Jedynie zakup zalecanych przez producenta urządzenia lub markowych zamienników daje satysfakcję z drukowania – mówi Artur Majewski, Wicedyrektor marki Activejet.

Trzeba pamiętać, że wysokiej jakości produkty z pozoru droższe przy zakupie, w rezultacie dają oszczędności. Po pierwsze dlatego, że pozwalają na wydruk większej liczby stron, co pozwala korzystać z drukarki znacznie dłużej niż przy pracy na produktach niewiadomego pochodzenia. Po drugie, zarówno markowe, jak i zalecane materiały eksploatacyjne chronią kosztowne podzespoły drukarki, dzięki czemu ich wymiana jest rzadsza, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji sprzętu, a więc i drukowania.

Po drugie, zadbaj o dobry papier dla Twojej drukarki.

Brzmi trochę jak porada z blogu czy felietonu o domowych zwierzętach. Wszak one też, by żyły w zdrowiu długo, potrzebują dobrej i sprawdzonej karmy. Podobnie Twoja drukarka. – Jakość papieru ma ogromny wpływ na rolki pobierające oraz wałki w urządzeniu. Użytkowanie niskiej jakości papieru skraca czas poprawnej pracy i może być przyczyną zacinania kartek w drukarce – zaznacza Artur Majewski. - W trakcie drukowania taki papier również pyli, co jest przyczyną zanieczyszczenia drukarki i może powodować jej trwałe uszkodzenie. Należy używać również papieru o gramaturze nie mniejszej i nie większej niż ta zalecana przez producenta urządzenia drukującego – dodaje ekspert.

Po trzecie, pamiętaj o regularnych wydrukach próbnych.

Szczególnie ważne jest - zwłaszcza w urządzeniach atramentowych, aby przynajmniej raz w tygodniu wykonać wydruk próbny używając wszystkich zainstalowanych kartridżów. W przypadku zainstalowania tuszów o niskiej jakości taką czynność należy wykonać częściej, w najgorszych przypadkach nawet codziennie. Zapobiega to przysychaniu atramentu na powierzchni głowic i znacznie wydłuża ich użytkowanie. W urządzeniach laserowych także należy wykonać wydruki próbne w celu napowietrzenia proszków w kasetach. Dzięki temu unika się problemu tzw. zbrylenia. Zjawisko takie znacząco pogarsza jakość wydruków, jak i również może uszkodzić inne elementy drukarki.

Po czwarte, dobierz drukarkę do swoich potrzeb.

- Jeśli regularnie uprawiamy jogging, musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt. Dobre, wytrzymałe buty i strój będą podstawą. Natomiast, gdy biegamy okazjonalnie, już nie będzie to aż takim priorytetem. To samo dotyczy drukarki. Będzie służyła nam dłużej, jeśli będzie dostosowana do naszych potrzeb – tłumaczy Artur Majewski, Wicedyrektor marki Activejet.

W tym celu należy dopasować miesięczną ilość wydruków do tzw. parametru obciążalności podawanej przez producenta danego urządzenia. Pozwoli to na odpowiednie zoptymalizowanie potrzeb do parametrów drukarki. Przeciążanie pracy drukarki niszczy jej elementy, znacznie skraca pracę oraz zwiększa koszty użytkowania drukarki.

Po piąte, zadbaj o właściwe miejsce dla swojej drukarki.

Miejsce ustawienie urządzenia drukującego ma wpływ na długość jej życia. Dlatego należy unikać ustawiania tego sprzętu w miejscach ciepłych, na przykład na parapetach lub w okolicach grzejników oraz narażonych na znaczne zabrudzenia, w tym kurz i pył. - Takie miejsca powodują podwyższanie temperatury pracy drukarki, co może wpłynąć negatywnie na drożności dysz w drukarce atramentowej, a w laserowej może powodować problemy z szybkością drukowania oraz jakością wydruku. Dlatego urządzenie drukujące należy ustawić w miejscu zalecanym przez producenta opisanym w instrukcji obsługi – podpowiada ekspert.

Jak widać, jest wiele czynników, które wpływają na cykl życia naszego sprzętu. Zatem jeśli mamy już drukarkę, warto sprawdzić czy faktycznie trzymamy się tych zasad. Natomiast jeśli planujemy jej zakup, to zróbmy sobie analizę potrzeb, by maksymalnie dopasować je do danego modelu urządzenia. Z pewnością, na każdym etapie należy pamiętać, że mamy wpływ na to ile będzie służyć nam drukarka z pożytkiem dla naszych kieszeni i ekologii.

