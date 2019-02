Jak wydłużyć żywotność baterii w słuchawkach AirPods?

Zdarzyło Ci się, że twoje słuchawki AirPods rozładowały się w najmniej oczekiwanym momencie? Sprawdź, jak wydłużyć żywotność ich baterii.

Źródło: Macworld

Łączność bezprzewodowa niezależnie, czy mówimy o myszce, klawiaturze, głośnikach czy słuchawkach jest niesamowicie wygodna. Nie musimy martwić się o plątaninę kabli, a nasze ruchy nie są ograniczone długością przewodu. Niestety jak każde rozwiązanie nie jest idealne i posiada swoje wady. W przypadku łączności bezprzewodowej największy dyskomfort powoduje żywotność baterii.

Bezprzewodowe słuchawki douszne Apple AirPods posiadają baterię, która jest w stanie zapewnić żywotność około 5 godzin, po których będziemy musieli umieścić słuchawki w futerale w celu ponownego ich naładowania. W tym czasie nie jesteśmy w stanie słuchać muzyki, ale nie musimy szukać zewnętrznego źródła zasilania - słuchawki są ładowane z baterii umieszczonej w futerale. Niestety po około 24h użytkowania etui słuchawek również pozostanie bez prądu. W tym momencie koniecznej jest ładowanie z gniazdka sieciowego lub innego źródła energii.

Czy istnieje jakiś sposób, aby słuchawki AirPods dłużej działały pomiędzy ładowaniami? Tak. W tym artykule przedstawiamy kilka porad, które pomogą Ci wydłużyć żywotność baterii słuchawek AirPods.

Jak długo powinny działać słuchawki AirPods?

Apple mówi, że para słuchawek AirPods powinna wytrzymywać około pięciu godzin słuchania muzyki oraz dwie godziny rozmów. Po tym czasie konieczne jest ładowanie słuchawek w etui, jest ono w stanie zapewnić 24 godziny słuchania muzyki lub 11 godzin rozmów.

Jeżeli zauważyłeś, że ten czas w przypadku twoich słuchawek jest zauważalnie krótszy być może twoje AirPods są uszkodzone. Możesz skontaktować się z pomocą techniczną Apple w celu weryfikacji.

Unikaj ekstremalnych temperatur

Baterie działają gorzej w bardzo wysokich i niskich temperaturach. Długotrwałe użytkowanie w niesprzyjajccych warunkach może doprowadzić do uszkodzeń, dlatego gdy tylko to możliwe staraj się chronić swoje urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, gdy słuchawki nie są użytkowane.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach słuchamy muzyki na jednym uchu np. w pracy lub podczas jazdy na rowerze, aby być bardziej świadomym potencjalnych zagrożeń.

Używaj etui dołączonego do słuchawek

Słuchawki AirPods po każdym użyciu powinny być chowane w etui ładującym zarówno w celu ich naładowania, jak i zapobiegnięcia uszkodzenia lub zgubienia słuchawek. Nie poprawi to stanu akumulatora słuchawek, ale spowoduje, że zawsze będą one naładowane i gotowe do użycia.

Nie baw się etui

Samo Apple ostrzega, że wielokrotne zamykanie i otwieranie obudowy może zmniejszyć poziom naładowanie jego baterii. Nie rób więc tego bez potrzeby.

Używaj jednej słuchawki podczas rozmów.

Czas działania słuchawek AirPods podczas prowadzenia rozmów zmniejsza się o ponad połowę. Jeżeli nie chcesz, aby twoje słuchawki nagle się rozładowały w trakcie użytkowania korzystaj z jednej słuchawki, a drugą trzymaj w etui ładującym. Dzięki temu po rozładowaniu możesz szybko zamienić słuchawki i kontynuować rozmowę

Co prawda używanie słuchawek w trybie mono to nie jest to, za co zapłaciłeś 799 zł, ale w sytuacjach, gdy potrzebujesz jak najdłuższego czasu użytkowania jest to jedyne rozwiązanie, jeżeli chcesz zwiększyć żywotność baterii.

Przestań korzystać z inteligentnych funkcji.

Słuchawki AirPods posiadają kilka inteligentnych funkcji, które są wygodne, ale nie są niezbędne, a powodują zwiększone zużycie energii.

Możesz wyłączyć funkcję automatycznego wykrywania włożenia słuchawek do ucha. W swoim iPhone przejdź do Ustawień > Bluetooth > dotknij automatyczne wykrywanie słuchawek.

Jeżeli to zrobisz pamiętaj o ręcznym wyłączeniu muzyki, gdy wyjmiesz swoje słuchawki z uszu. W innym przypadku słuchawki szybko się rozładują.

Zmniejsz głośność.

Jeżeli będziesz odtwarzać muzykę na niższym poziomie głośności twoje słuchawki będą działały nieco dłużej niż para, która będzie odtwarzała muzykę na najwyższym poziomie głośności.

Używaj powerbank

Jeżeli spróbowałeś powyższych wskazówek i nadal nie jesteś zadowolony z żywotności baterii swoich słuchawek AirPods nie możemy poradzić nic więcej, poza zakupem dobrego powerbank'a. W przypadku AirPods wystarczy nawet egzemplarz o małej pojemności, który i tak zapewni wielokrotne ładowanie słuchawek.