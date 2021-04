Jak wygląda Polski internet? Skąd przeglądamy polskie witryny WWW?

Nazwa.pl podzieliła się najnowszymi statystykami dotyczącymi polskich witryn WWW. Skąd przeglądamy rodzime strony internetowe? Co ciekawe 25% ruchu pochodzi spoza naszego kraju.

Wynik najnowszych analiz może zaskakiwać. Na podstawie badania ruchu z kilkuset tysięcy stron WWW obsługiwanych przez nazwa.pl - lidera hostingu w naszym kraju - wynika, że 25% ruchu sieciowego na polskich witrynach WWW pochodzi spoza granic naszego kraju.

Switch dostarczający internet Źródło: Thomas Jensen/Unsplash

Nazwa.pl przeprowadziła kolejne badanie dotyczące lokalizacji odbiorców polskich stron internetowych.

Po analizie adresów IP okazało się, że 73% zapytań pochodzi z Polski, 13% z Europy, a aż 11% z Ameryki Północnej.

Użytkownicy polskiego internetu

Badanie to pokazuje, że polski internet przegląda spora ilość użytkowników znajdujących się poza granicami naszego kraju. To cenna informacja dla właścicieli stron internetowych, którzy mogą lepiej dostosować swoje strony internetowe do ruchu spoza polski.

Właściciele Nazwa.pl podkreślają, że w przypadku dużej ilości ruchu spoza granic kraju warto zainwestować w usługę Content Delivery Network (CDN), która pozwala na przyśpieszenie działania stron internetowych w miejscach oddalonych od serwerów, na których znajduje się dana witryna.

Nazwa.pl zwraca uwagę na fakt, że usługa CDN pozwala na poprawę pozycjonowania stron w Google. Wyszukiwarka ta nie lubi się z wolnymi witrynami, które spadają w rankingu pozycjonowania stron.

Źródło: nazwa.pl