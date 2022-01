Jak wygląda smartfon z chipsetem Snapdragon 8 Gen 1? Ano tak

Wyciekły zdjęcia najnowszego smartfona Moto Edge 30 Pro, który jest światową wersją pierwszego telefonu z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Edge X30 pojawił się jako pierwszy telefon wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 1, jednak do tej pory nie wyszedł poza Chiny. Według najnowszych informacji, urządzenie na światowym rynku będzie nosił nazwę Edge 30 Pro. Oczywiście, nie jest tajemnicą jak wygląda Edge X30, jednak projekt międzynarodowego modelu różni się designem. W jaki sposób?

Rendery smartfona Edge 30 Pro w dużej mierze prezentują się podobnie do modelu Moto Edge X30. Dopiero dokładna analiza uwypukla drobne różnice. Przede wszystkim to co rzuca się w oczy to zmiana lokalizacji logo Moto. W chińskiej wersji znajduje się on w centrum tylnej klapy urządzenia, zaś w światowej - w lewym dolnym rogu. Nie są znane powody takiej niewielkiej modyfikacji, prawdopodobnie wynika ona jedynie z potrzeby łatwego odróżnienia obu modeli.

W przypadku specyfikacji prawdopodobnie nic się nie zmieni. Smartfon będzie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz, wspomagany procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Z tyłu na wyspie umieszczono dwa główne aparaty o mocy 50 MP oraz 2 MP czujnik głębi, a z przodu aparat do selfie 60 MP. Poza tym w urządzeniu znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 68W.