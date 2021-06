Jak wykonać root Androida? [PORADNIK]

Root umożliwia uzyskanie pełnego prawa dostępu do plików systemowych i ich modyfikacji. Zobaczcie jak w kilku krokach możecie zrootować swoje urządzenie.

Jeżeli szukacie poradnika dotyczącego rootowania swojego urządzenia, to zapewne wiecie już czym jest sam proces oraz jakie korzyści i niebezpieczeństwa są z nim związane. Jeżeli nie jesteście tego pewni, albo chcecie odświeżyć swoją wiedzę, to zachęcamy do przeczytania tekstu, który rozwieje wasze wątpliwości.

Mówiąc w skrócie, root Androida pozwala nam na zniesienie zabezpieczeń i ograniczeń nałożonych na urządzenie przez producenta. Zyskujemy więc niemal nieograniczoną kontrolę nad telefonem i jego funkcjami. Samą procedurę musimy przeprowadzić niezwykle dokładnie, ponieważ nawet mały błąd może spowodować, że skończy się ona niepowodzeniem. W takim wypadku należy po prostu przeanalizować wszystkie dotychczasowe kroki i spróbować ponownie. Jeżeli coś pójdzie nie po naszej myśli, to w najgorszym wypadku uszkodzeniu ulegnie tylko system Android. Naszemu smartfonowi, pod względem technicznym, nie stanie się nic. Rootowanie urządzenia spowoduje także unieważnienie gwarancji. Dodatkowo w urządzeniach Samsunga root jest widoczny nawet po jego cofnięciu.

Jakie kroki musimy podjąć, jeżeli mimo wszystko decydujemy się na root telefonu z systemem Android? Zanim zaczniemy, warto podkreślić, że istnieją dwie metody rootowania urządzenia. Jedna oferuje pełen reset urządzenia: wymianę systemu operacyjnego oraz aplikacji. Druga natomiast pozwoli nam na ingerencję jedynie w partycje zajęte przez aplikacje, pozostawiając system nietknięty.

Na samym początku musimy podkreślić, że nie ma jednej uniwersalnej metody przeprowadzenia tego procesu na każdym smartfonie. W każdym modelu wykonanie roota wygląda inaczej, więc zanim zaczniemy, warto przeprowadzić dokładny research i upewnić się, że dana metoda zadziała właśnie na naszym telefonie.

Zanim zaczniecie przygotowywać się do roota, koniecznie wykonajcie kopię zapasową wszystkich danych zgromadzonych w pamięci telefonu!

TWRP: aplikacja służąca do custom recovery

Pierwszym etapem jest uruchomienie naszego telefonu w trybie recovery. Jak tego dokonać? Musimy wyłączyć telefon, a następnie uruchomić go ponownie wciskając jednocześnie przycisk zasilania oraz zwiększenia głośności. Jest to tryb, który pozwala nam na podstawowe manipulacje w naszym urządzeniu. Posłuży on także do zainstalowania oprogramowania custom recovery, czyli takiego, który zaoferuje nam więcej opcji. Najpopularniejszym tego typu programem jest TWRP. Warto zwrócić uwagę, czy instalujemy jego najnowszą wersję. Może okazać się też, że ta nie będzie wymagana, jednak wtedy konieczne będzie posiadanie wersji dedykowanej naszemu urządzeniu.

Program możemy wgrać po włączeniu debugowania USB. W każdym telefonie wygląda to podobnie, jednak w instrukcjach obsługi producentów nie znajdziemy pomocy w uruchomieniu tego trybu, więc tutaj także musimy poszukać wiedzy w internecie. Z reguły należy wejść w ustawienia systemowe danego telefonu i kilkukrotnie „tapnąć” w opcję „informacje o systemie”. Po włączeniu debugowania musimy ściągnąć właściwą wersję aplikacji TWRP (która pobrana zostanie jako plik .img) i podłączyć urządzenie do komputera przewodem USB. Tak jak wspomnieliśmy, nawet, jeżeli w trakcie tego procesu coś pójdzie nie tak, to spokojnie możemy go powtórzyć eliminując poprzednio popełnione błędy.

Magisk: program umożliwiający root telefonu

Rootując telefon będziemy zapewne korzystali ze wspomnianej wcześniej aplikacji TWRP oraz kolejnej, która okaże się bardzo pomocna: Magisk. Pierwsza posłuży nam do przeprowadzenia „customowego” recovery i tak naprawdę do dalszego pobrania Magiska. Ta druga aplikacja okaże się kluczowa w dalszym korzystaniu ze smartfona po udanym przeprowadzeniu roota, jak i w samym procesie. Pozwala ona nam także ukryć przed wybranymi programami fakt rootowania telefonu. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ część aplikacji i serwisów może wykryć to, że telefon został poddany rootowi i zablokować korzystanie z nich. Możemy na przykład stracić możliwość płacenia zbliżeniowego, ponieważ zablokowany zostanie moduł NFC. Magisk będzie także swoistym sklepem, z którego będziemy mogli pobierać inne programy, które znacząco ułatwią nam korzystanie ze smartfona po roocie. Na jakie warto zwrócić uwagę?

AdAway – umożliwia usunięcie reklam w dowolnej aplikacji;

– umożliwia usunięcie reklam w dowolnej aplikacji; Titanium Backup – pozwoli na utworzenie kopii bezpieczeństwa i dostęp do zapisanych danych na dowolnym smartfonie, który został zrootowany;

– pozwoli na utworzenie kopii bezpieczeństwa i dostęp do zapisanych danych na dowolnym smartfonie, który został zrootowany; SD Maid – czyszczenie pamięci telefonu;

– czyszczenie pamięci telefonu; Greenify – kontrola nad zużyciem baterii urządzenia;

– kontrola nad zużyciem baterii urządzenia; DiskDigger – pozwala na przywrócenie danych, które przez przypadek skasowaliśmy;

– pozwala na przywrócenie danych, które przez przypadek skasowaliśmy; Viper4Android – spotykany też pod nazwą Viper, lub skrótem V4A; program oferujący wiele możliwości modyfikacji ustawień dźwięku;

– spotykany też pod nazwą Viper, lub skrótem V4A; program oferujący wiele możliwości modyfikacji ustawień dźwięku; Xposed (VirtualXposed) – modyfikuje wiele opcji graficznych: czcionki, ikony, nakładki systemu itp. Pozwala kompletnie zmienić wygląd systemu.

Co jeżeli po pewnym czasie okaże się, że będziemy chcieli cofnąć wprowadzone zmiany? Może się okazać, że telefon zablokuje nam niektóre funkcje w związku z przeprowadzeniem roota i jedynym wyjściem będzie powrót do pierwotnego stanu. Oczywiście możemy tego dokonać używając odpowiednich aplikacji. Dwoma najpopularniejszymi są Super SU oraz Universal Unroot. Cały proces powinien zająć kilka minut.