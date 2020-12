Ostatnia aktualizacja Operacja Broken Fang do gry Counter-Strike: Global Offensive wprowadziła nowy system śledzenia statystyk w grze. Jak je znaleźć?

Do tej pory śledzenie statystyk w grze Counter-Strike: Global Offensive było co najmniej trudne. Gracze musieli polegać na witrynach internetowych, które nie dość, że mogły być niedokładne to jeszcze niebezpieczne dla użytkowników. Jak się okazuje producent Valve Corporation wyszedł graczom naprzeciw i wprowadził nową funkcję śledzenia statystyk bezpośrednio w grze.

Nowy moduł analizuje praktycznie wszystko czego może potrzebować gracz. Od teraz funkcja śledzenia będzie liczyć rozegrane mecze, współczynniki ADR i KD, a nawet posortuje te dane według map i broni. Ponadto pojawi się również wykres, na której znajdziemy liczbę zabójstw oraz zgonów. Dodatkowo pojawi się informacja o tym gdzie najczęściej trafiani są przeciwnicy.

Jak wyświetlić statystyki w CS:GO?

Otwórz grę CS:GO i przejdź do panelu głównego Kliknij Statystyki Operacji na dole panelu Wybierz parametry, które chcesz śledzić Wybierz okres jaki ma przeanalizować system

Obecnie statystyki obejmują wyłącznie działania w ramach Operacji Broken Fang, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowa funkcja zostanie dodana na stałe po zakończeniu wydarzenia.

