Jak wytrzymały jest Nintendo Switch Lite? Tańsze wcale nie oznacza gorsze

Na kanale JerryRigEverything pojawił się film pokazujący nietypowe testy wytrzymałości Nintendo Switch Lite. W tańszej konsoli firma musiała pójść na pewne kompromisy konstrukcyjne, ale czy to oznacza, że Switch Lite jest źle wykonany? Niekoniecznie.

Zack z kanału JerryRigEverything jest znany głównie z torturowania smartfonów, okazjonalnie tabletów. Jego testy zawsze składają się ze sprawdzenia wytrzymałości ekranu oraz obudowy, w tym jej podatności na wyginanie. Stało się to standardem po tym, jak iPhone 6 Plus samoczynnie wyginał się w kieszeniach użytkowników.

Testy Switcha Lite tradycyjnie zaczęły się od ekranu. Zack sprawdza podatność na zarysowania za pomocą specjalnych ostrzy, opisanych wg 10-stopniowej skali twardości Mohsa. W przypadku smartfonów z ekranami chronionymi szkłem Gorilla Glass rysy pojawiają się zazwyczaj na poziomie 6 lub 7. Rysy na wyższym poziomie oznaczają obecność szafirowego szkła, które spotkać można zazwyczaj w zegarkach z wyższej półki cenowej. Switch Lite ma ekran chroniony plastikową szybką, więc bardzo szybko pojawiły się na nim rysy. Dlatego też ekran w konsoli warto zabezpieczyć dodatkową folią przed zarysowaniami. Plusy plastikowego ekranu są takie, że w większości przypadków nie potłucze się podczas upadku.

Drugim testem ekranu jest przypalenie go zapalniczką. W przypadku ekranów LCD nie jest stanowi to żadnego problemu, bo po pojawieniu się na nich plamy, piksele w ciągu kilku sekund zaczynają się regenerować. Ale jako, że ekran chroni plastikowa szybka, dosyć szybko zaczęła się topić i pozostał na niej trwały ślad.

Obudowa Switcha Lite jest w całości wykonana z plastiku, ale jest to plastik bardzo dobrej jakości, a cała konstrukcja jest solidnie spasowana. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek upadków obicia i wyszczerbienia obudowy będą mocno widoczne, ale raczej możemy być pewni, że konsola nie rozleci się na kawałki. Test wyginania wypadł bardzo pomyślnie. Nawet przy użyciu dużej siły obudowa Switcha Lite nie pęka, a ekran z niej nie wypada. To dobra wiadomość, bo nawet jeśli konsola znajdzie się głęboko w plecaku przyciśnięta innymi rzeczami, to nie powinno jej się nic poważnego stać.

W kolejnym materiale Zack pokaże nam wnętrze Switcha Lite. Na pewno Was o tym poinformujemy.