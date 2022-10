Jak za darmo stworzyć grafikę za pomocą sztucznej inteligencji? [MINI PORADNIK]

Sztuczna inteligencja wygeneruje dla Ciebie miły dla oka obrazek. Znajdzie się na nim, to co chcesz. Zobacz jakie to proste.

Generatory obrazów oparte na sztucznej inteligencji (SI), takie jak DALL-E 2, ostatnio bardzo zyskały na popularności. Ludzie uwielbiają wprowadzać dziwaczne sugestie i sprawdzać, co zostanie wygenerowane. Midjourney jest jednym z bardziej zaawansowanych narzędzi generowania grafik z udziałem SI, które każdy może wypróbować.

Czym dokładnie jest Midjourney?

Zanim napiszemy o Midjourney, zacznijmy od DALL-E 2, który znajduje się na najwyższym poziomie wśród narzędzi do generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Może tworzyć zupełnie nowe obrazy z prostego monitu tekstowego. Gdy wpiszesz „robot jedzący taco” i DALL-E 2 stworzy obraz przedstawiający robota jedzącego taco.

Craiyon wcześniej znany jako „DALL-E mini” to generator stojący na trochę niższym poziomie zaawansowania niż DALL-E 2. Jest bezpłatnym narzędziem internetowym, z którego może korzystać każdy, ale nie jest ono tak wyrafinowane jak DALL-E 2. Wyniki jego pracy są często dziwne i nieco przerażające, ale zabawa Craiyonem jest nadal bardzo przyjemna.

Midjourney znajduje się gdzieś pomiędzy DALL-E 2 a Craiyonem. Wykorzystuje również sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Wyniki są zwykle zadowalające, ale nie tak oszałamiające jak u DALL-E 2. Ważne jest to, że w przeciwieństwie do DALL-E 2, każdy może wypróbować wersję beta Midjourney już teraz (stan na październik 2022 r.). Nie jest też wymagany żaden okres oczekiwania.

Jak wygenerować grafikę przy udziale Midjourney?

Aby wypróbować Midjourney, należy założyć darmowe konto Discord. W oknie czatu będziesz wpisywać podpowiedzi tekstowe dla bota Midjourney. Możesz zarejestrować się na stronie Discorda, a następnie zalogować się w serwisie za pomocą przeglądarki internetowej lub pobrać aplikację na Windows, Mac, Linux, Android i iOS. Po skonfigurowaniu Discorda przechodzimy na stronę WWW Midjourney i klikamy przycisk „Dołącz do wersji beta”. Spowoduje to przejście do Discorda, gdzie klikamy „Akceptuj zaproszenie”.

Po tej czynności będziemy już mieli dostęp do serwera Midjourney. Jest coś, co musisz wiedzieć o wersji beta. Zaczynasz od bezpłatnego okresu próbnego, który obejmuje około 25 monitów. Następnie możesz wykupić pełne członkostwo.

Aby rozpocząć, przejdź do jednego z kanałów „NEWCOMER ROOMS” na pasku bocznym. My na potrzeby tego poradnika będziemy używać kanału „newbies-143”. Jeżeli go nie znajdziesz, wybierz inny ze słowem "newbies" w nazwie. Teraz w polu tekstowym czatu wpisz /imagine, a następnie swój „monit” i wciśnij Enter. Program stworzy cztery wersje obrazu na podstawie Twojego polecenia. W trakcie tworzenia grafiki można obserwować postępy pracy generatora. Należy pamiętać, że im dokładniejsza instrukcja, tym lepszej jakości obraz.

Po zakończeniu generowania grafiki zostaną wyświetlone w nowej wiadomości, w której pojawi się też kilka dodatkowych opcji:

U = Upscale: tworzy większą wersję obrazu;

V = Variation: tworzy nowy obraz na podstawie jednego z czterech;

Przycisk „Odśwież”: kliknięcie stworzy cztery nowe obrazy z tego samego monitu.

Wyniki zostaną dostarczone w nowej wiadomości, tak jak poprzednio i będziesz mieć kilka nowych opcji, aby wprowadzić więcej odmian lub maksymalnie je przeskalować.

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zapisać obrazy, po prostu kliknij obraz i dotknij ikony pobierania na urządzeniu mobilnym lub wybierz „Otwórz oryginał” na komputerze, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze do zapisania. Teraz zapisz obraz w dowolnej lokalizacji na swoim urządzeniu.

To już prawie wszystko, co można znaleźć na serwerze Midjourney na Discordzie. Od stworzenia obrazu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji dzieli Cię tylko polecenie /imagine i ograniczony tylko Twoją wyobraźnią monit. Pamiętaj, że niektóre słowa są niedozwolone, a większość użytkowników stosuje się do zasad gry fair-play. Oczywiście na kanale widzisz na bieżąco, co tworzą inni. Chyba warto zaszaleć i dać sztucznej inteligencji jakieś ciekawe zadanie, prawda?

Źródło: How-To Geek