Jak za pomocą Facebooka wspierać organizacje i zbiórki charytatywne

Pomaganie innym jest prostsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W obecnych, skomputeryzowanych czasach, gdy duża część naszego życia i spraw codziennych przeniosła się już do sieci, przy pomocy internetu możemy nawet zmieniać ludzkie losy. Jak tego dokonać? Choćby z pomocą popularnych serwisów społecznościowy, jak m.in. Facebook. Ponieważ cóż innego zagwarantuje tak szerokie i szybkie rozprzestrzenianie informacji społecznych, jak platforma służąca stricte do ich wymiany.

Pośród wielu innych opcji, dostępnych z poziomu naszego profilu na Facebooku, znajdziemy również możliwość finansowego wsparcia zarówno zarejestrowanych instytucji, jak i prywatnych zbiórek charytatywnych. Jest to niezwykle łatwe i dokonać tego możemy przez trzy „źródła”, choć ostatecznie, metoda płatności jest taka sama we wszystkich przypadkach.

Facebook – gdzie można wesprzeć zbiórkę charytatywną

Jeśli jest jakaś konkretna akcja lub zbiórka, którą chcemy wspomóc, najprościej jest zalogować się na naszym profilu i przejść na odpowiednią stronę. Jeśli strona ta zarejestrowała na serwisie Facebook możliwość zbierania funduszy, to już na jej środku, w widocznym miejscu zobaczymy znaczek z monetą i napisem Przekaż datek.

W drugim wariancie, zbiórka może być „przyczepiona” do jakiejś strony. Najczęściej, tak jest w przypadku prywatnych inicjatyw, promowanych przez poszczególne strony i instytucje. W takiej sytuacji, odpowiednie informacje wraz z możliwością przekazania datku zamieszczone są na liście, znajdującej się z prawej strony głównego profilu.

Może zdarzyć się też tak, że odnośnik do wpłacania datków znajduje się w poszczególnych postach konkretnej akcji. Nie ma wtedy potrzeby przechodzenia na jej stronę główną.

Facebook – jak dokonać płatności na rzecz akcji społecznej

Gdy już klikniemy na znaczek Przekaż datek (bez względu na to, czy znajdował się na stronie głównej, w poście czy był dołączony do jakiejś akcji), na ekranie otworzy się okno do dokonania płatności.

Jak widać, mamy dwie możliwości: wpłata bezpośrednio z konta, za pomocą naszej karty kredytowej, lub za pośrednictwem PayPal. Po wpisaniu deklarowanej kwoty i wymaganych danych, możemy zdecydować czy nasi znajomi i osoby zaglądające na nasz profil zobaczą informacje o przekazanym wsparciu. Po dokonaniu formalności, należ kliknąć Przekaż datek na samym dole okienka. Po dodatkowym potwierdzeniu czynności, proces jest zakończony.

Co z informacjami wpisanymi podczas przekazywania pieniędzy za pośrednictwem FB?

Cóż, w dzisiejszych czasach zagrożenia w sieci nie są odmienne od tych, z którymi spotykamy się na co dzień i tak jak nie chcielibyśmy, aby ktoś skopiował nasz klucz do mieszkania, tak nie chcemy rozpowszechniania naszych prywatnych danych. Szczególnie, gdy mogą one pozwolić osobom trzecim na dostęp do naszych zasobów. W związku z tym, wpisywanie informacji związanej z kartą płatniczą może budzić uzasadnione wątpliwości.

Dane, których użyjemy przy przekazaniu pieniędzy za pośrednictwem serwisu Facebook, pozostają zapisane w jego bazie danych. Ma to na celu ułatwienie i skrócenie podobnych zabiegów w przyszłości. W każdej chwili jednak, mamy możliwość usunięcia z systemu tych danych lub dowolne nimi zarządzanie. Wystarczy przejść w tym celu do strony Ustawienia płatności na Facebooku, gdzie na środku wyświetli się lista dokonanych przez nas transakcji. Następnie klikamy na odpowiednią pozycję i decydujemy, co chcemy z nią zrobić.

O czym należy pamiętać

Przed wsparciem poszczególnych kampanii, musimy się najpierw upewnić, że znajdujemy się w odpowiednim do tego kraju lub regionie. Dodatkowo, musimy mieć włączoną możliwość dokonywania płatności na Facebooku, a waluta w jakiej operujemy jest obsługiwana przez podmioty obsługujące płatności. Informacji na ten temat możemy dowiedzieć się podczas uruchamiania możliwości płatności z naszego profilu.

