Jak zabić uwielbianą przez fanów serię? Galaxy S23 FE jednak bez Snapdragona

Telefon pojawił się w testach Geekbench, dzięki czemu poznaliśmy nowe informacje na temat Galaxy S23 FE. Pojawił się wraz z numerem modelu SM-S711B, Androidem 13, 8 GB pamięci RAM i płytą główną s5e9925. Ten ostatni szczegół odpowiada procesorowi Exynos 2200.

Podczas gdy Samsung przygotowuje się do ponownego uruchomienia Galaxy S21 FE w Indiach z chipsetem spod szyldu Snapdragon, najnowszy Galaxy S23 FE firmy nie będzie posiadał chipsetu Qualcomm, przynajmniej na początku. Nie ma jednak dowodów na to, że wariant Snapdragon pojawi się w momencie premiery lub kiedykolwiek później, a wszystko wskazuje na to, że Galaxy S23 FE będzie zasilany wyłącznie przez Exynos.

Nie jest do dobra wiadomość, gdyż Exynos 2200 nie cieszy się najlepszą reputacją. Miał trudną premierę, gdy zadebiutował wraz z serią Galaxy S22 i potrzeba było kilku miesięcy aktualizacji, aby poprawić wrażenia z użytkowania tego flagowca. Na szczęście tak się stało, a Exynos 2200 nie jest obecnie taki zły, jak na początku, wszystko dzięki dobrze przeprowadzonej optymalizacji.

Galaxy S23 FE is spotted on GeekBench, running a 1.5-year-old Exynos 2200 chip and has 8 GB RAM capacity.



If this is true...

Instead of something like Snapdragon 8+ Gen 1 or even Snapdragon 7+ Gen 2, they decided to use that "phenomenal" chip. ???? pic.twitter.com/UObj7TjNEi