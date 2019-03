Jak zablokować notatki na iOS i macOS?

Jeżeli przechowujesz dane wrażliwe, takie jak np. hasła, numer PESEL lub informacje finansowe powinieneś je zabezpieczyć. W tym artykule dowiesz się, jak chronić swoje notatki na iPhone, iPad i Mac.

Źródło: macworld

Sporządzenie listy prezentów urodzinowych lub na święta Bożego Narodzenia, dzienniki, poufne informacje zdrowotne i finansowe to dane, które powinny być przechowywane bezpiecznie i pozostać dostępne tylko dla Ciebie. Notatki wbudowane w system iOS oraz macOS posiadają przydatną funkcję blokowania notatek.

Jest to szczególnie przydatne, ponieważ dzięki Notatkom dostępnym na telefonie iPhone, iPadzie i Mac, możesz znaleźć tam często przechowywać ważne i poufne informacje, takie jak hasła, numery pinów, informacje finansowe. Dane te będą bezpieczne a dodatkowo znajdą się na każdym urządzeniu przypisanym do twojego konta Apple ID.

Możesz łatwo skonfigurować jedno hasło, którego możesz użyć do otwierania wszystkich notatek. Niestety nie ma prostej możliwości ustawienia innego hasła do każdej z notatek.

Jak zablokować notatkę na urządzeniu z systemem iOS?

Oto sposób, w jaki ustawisz hasło, które może być używane do blokowania i odblokowywania poszczególnych notatek. Możesz to zrobić na swoim telefonie iPhone, iPadzie lub Mac, pokażemy Ci, jak to zrobić na każdym urządzeniu.

Aby zablokować notatkę na iPad lub iPhone:

Otwórz aplikację Notatki

Utwórz nową notatkę lub wybierz istniejącą, którą chcesz zabezpieczyć hasłem

Dotknij ikony udostępniania w prawym górnym rogu ekranu

Znajdź opcję Blokuj notatkę i ją wybierz

Wprowadź hasło, za pomocą którego chcesz zablokować notatkę. Możesz także ustawić podpowiedź, która pomoże Ci przypomnieć sobie hasło.

Gdy zapomnisz hasła nie będziesz mógł otworzyć notatki.

Jeżeli korzystasz z opcji zabezpieczeń biometrycznych takich jak Touch ID lub Face ID możesz odblokować notatkę za ich pomocą. Jeżeli podczas zakładania hasła zaznaczysz tą opcję, a korzystasz także z urządzenia, które nie posiada Touch ID, ani Face ID nadal możesz odblokować notatkę, za pomocą ustawionego wcześniej hasła.

Od tej pory za każdym razem, gdy będziesz chciał otworzyć notatkę musisz wpisać swoje hasło lub potwierdzić swoją tożsamość za pomocą Touch ID lub Face ID.

Zablokowane notatki będą miały obok siebie ikonę kłódki. Nazwa notatki będzie pierwszym jej słowem, więc uważaj, aby nie była to żadna informacja, którą chcesz ukryć.

Możesz zablokować tę notatkę i wszystkie inne otwarte notatki, ponownie wracając do widoku plików i stukając w zablokuj teraz u dołu ekranu.

Jak zablokować notatkę na komputerze z systemem macOS?

W przypadku komputerów Mac procedura blokady aplikacji również nie jest skomplikowana, a sam proces wygląda bardzo podobnie do tego, z urządzeń mobilnych.

Aby zablokować notatkę na komputerze Mac:

Uruchom aplikację Notatki

Utwórz nową notatkę lub wybierz istniejącą, którą chcesz zabezpieczyć hasłem

Kliknij ikonę kłódki na pasku narzędzi i wybierz Zablokuj notatkę

Jeśli nie ustawiłeś jeszcze hasła do notatek, zostaniesz poproszony o jego wprowadzenie. Jeśli ustawiłeś już hasło na innym urządzeniu, po prostu dodaj to hasło.

Po dodaniu hasła pojawi się ikona kłódki obok notatki.

Kliknij na zablokowaną notatkę, aby ją otworzyć, a zobaczysz, że notatka ta jest zablokowana i pojawi się pole, w którym można wprowadzić swoje hasło.

Wpisz swoje hasło, a notatka się otworzy.

Zmiana hasła do notatek

Hasło notatek można zmienić w dowolnym momencie.

W telefonie iPhone lub iPadzie przejdź do Ustawienia > Notatki > Hasło i wybierz Zmień hasło.

Na komputerze Mac wybierz Preferencje z menu Notatek, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło.

Będziesz musiał wprowadzić stare hasło i zweryfikować swoje nowe hasło.