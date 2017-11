Jak zacząć z Wordpress? To banalne, wystarczy 1 dzień!

Wordpress pozwala bardzo szybko przygotować ładną i funkcjonalną stronę internetową lub prosty sklep online bez zaawansowanej wiedzy informatycznej czy ponoszenia wysokich kosztów. Oto nasz poradnik jak dosłownie w jeden dzień nauczyć się podstaw Wordpress.

Wordpress to bardzo łatwa w obsłudze i popularna na całym świecie platforma do szybkiego i samodzielnego tworzenia stron internetowych - w tym nawet całych sklepów z szablonami opisów produktów czy obsługą płatności internetowych. Nawet podstawowa znajomość Wordpress pozwala dosłownie w jeden dzień przygotować prostą, ale nowoczesną stronę internetową, która może być świetną wizytówką Twojej firmy, osoby lub usług. Znajomość Wordpress z pewnością poszerzy też Twoje kompetencje na rynku pracy.

Nie wierzysz? Gwarantujemy, że to możliwe – wystarczy tylko około 8 godzin nauki i trochę odwagi by o niektóre rzeczy dopytać inne osoby na forach internetowych czy Facebooku. Co ważne, nie potrzebujesz żadnej znajomości zaawansowanych technik komputerowych – wystarczy wiedza o podstawowej obsłudze komputera i przeglądarki internetowej.

Jak zacząć z Wordpress w 1 dzień?

By zacząć z Wordpress i przygotować swoją pierwszą stronę internetową trzeba wykonać de facto tylko trzy kroki:

Za 50 zł (!) kupujesz na Udemy 6-godzinny kurs „WordPress dla nieprogramistów. Stwórz niesamowitą stronę www” w języku polskim. Uczysz się oglądając ciekawie przygotowane materiały wideo Wchodzisz na jedną ze stron z gotowymi szablonami Wordpress (np. themeforest.net) i kupujesz ten, który najbardziej Ci się podoba i odpowiada pod względem funkcjonalnym. Możesz też poszukać w internecie szablonów bezpłatnych, ale polecamy jednak wydać te 20-30 dolarów na ładniejszy szablon – w końcu ma posłużyć dłużej Kupujesz domenę i hosting (w sieci można trafić oferty nawet za kilkanaście złotych), instalujesz Wordpress, wprowadzasz swoje elementy tekstowe i graficzne do szablonu tak jak nauczył Cię pierwszy kurs i voila! Gratulujemy, masz swoją pierwszą stronę internetową. Teraz pozostaje potestować z aktualizacjami i ewentualnymi zmianami na stronie

Jak zacząć z Wordpress? Dalsza nauka

Co dalej? Jeśli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie Wordpress i projektowania stron internetowych, to dodatkowo możesz zapoznać się z kursami dla początkujących:

Jak zacząć z Wordpress? Dlaczego Udemy, a nie np. YouTube

Oczywiście kursów Wordpress, social media czy SEO jest internecie wiele więc jeśli znasz język angielski i dobrze poszukasz, to na pewno znajdziesz coś podobnego także u konkurencji (a często nawet za darmo np. na YouTube). Jako redakcja polecamy jednak Udemy ze względu na kilka istotnych argumentów:

kursy są w całości w języku polskim i prowadzone przez rodzimych mentorów, z którymi można się kontaktować w trakcie nauki zgłaszając wątpliwości i problemy

jakość materiałów jest wysoka, kursy są przemyślane, w połowie kursu nie okaże się nagle, że „dalej nie ma”, tak jak często na YouTube (sprawdziliśmy!)

otrzymujesz dożywotni dostęp do kursu bez ukrytych opłat

Udemy gwarantuje zwrotu pieniędzy w przypadku niezadowolenia (!)

Na zakończenie pamiętajcie, że po zakończonym kursie i po rozpoczęciu prac nad swoją pierwszą stroną internetową internetową na Wordpress możecie zawsze poprosić mentorów Udemy lub członków grup na Facebooku takich jak WordPress Polska lub WordPress PL o pomoc w rozwiązaniu pozostałych problemów – to ponad 20 000 osób, które często bezinteresownie pomogą.