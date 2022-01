Jak zainstalować aplikację WhatsApp na iPada?

Jeżeli trafiasz na ten artykuł to prawdopodobnie szukasz prostego sposobu na zainstalowanie aplikacji WhatsApp na iPada. Szczęśliwie, znamy łatwą drogę, która umożliwi Ci wysyłanie wiadomości tekstowych do znajomych.

WhatsApp to mobilna aplikacja dedykowana do smartfonów, która zastępuje użytkownikom komunikator internetowy. Jest ona alternatywą dla tych, którzy nie chcą, lub jakichś powodów nie mogą, korzystać z innych tego typu programów jak: Messenger, ICQ, Telegram, Viber, Gabber, Yahoo! Messenger, Konnekt, iMessage, FaceTime czy Zoom. Niestety, w przypadku użytkowników urządzeń marki Apple używanie WhatsApp jest utrudnione. Dzieje się to za sprawą braku dostępnej wersji aplikacji na iPada.

Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Całe szczęście znamy sposób, by jednak fani tabletów z jabłkiem nie czuli się pokrzywdzeni. W tym poradniku pokażemy krok po kroku jak korzystać z WhatsApp na iPadzie za pomocą WhatsApp Web. Jest to usługa, która pozwala na przekazywanie wiadomości tekstowych, zdjęć i filmów dzięki łączności z kontem WhatsApp. Ale od początku.

Jak korzystać z WhatsApp na iPadzie?

Postępuj według instrukcji poniżej:

Otwórz przeglądarkę Safari na iPadzie, a następnie wejdź na web.whatsapp.com. Upewnij się, że strona załadowała się komputerowa wersja WhatsApp Web. Jeżeli nie, dotknij i przytrzymaj przycisk odświeżania po prawej stronie adresu witryny. Po sekundzie lub dwóch wyświetli się lista opcji, na której należy wybrać "Załaduj witrynę na komputery". Po załadowaniu strony zobaczysz interfejs WhatsApp wraz z kodem QR do sparowania z iPhonem. Następnie otwórz Ustawienia iPhone'a, przejdź do WhatsApp Web i zeskanuj kod, aby sparować oba urządzenia. Na iPadzie wyświetli się strona, gdzie widać wszystkie ostatnie wiadomości WhatsApp.

Teraz możesz już cieszyć się obsługą aplikacji WhatsApp na iPadzie. Należy jednak pamiętać, że po skorzystaniu z tej instrukcji program nie będzie wysyłał nam powiadomień o najnowszych wiadomościach. Poza tym usługa jest świetną alternatywą dla tych użytkowników, którzy potrzebują uzyskać dostęp do aplikacji na tablecie marki Apple.