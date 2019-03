Jak zainstalować wersję poglądową Android Q

Android Q nadchodzi zadebiutuje w tym roku, ale możesz wypróbować wersję poglądową już teraz, jeśli masz odpowiedni smartphone. Oto jak pobrać Android Q dziś.

Android Q, najnowsza wersja mobilnego systemu operacyjnego Google została ogłoszona i można ją zainstalować teraz, jeśli nie przeszkadza Ci korzystanie z wersji poglądowej dla deweloperów, która posiada wiele błędów i może nie dziać stabilnie.

Oto jak pobrać Android Q przed datą premiery, jeśli masz smartfon z serii Pixel.

Jak pobrać Android Q

Jeśli jesteś zdecydowany oraz masz smartfon Google Pixel możesz pobrać Android Q na swój telefon.

Utwórz kopię zapasową - Ustawienia > System > Kopia zapasowa

Zarejestruj się w programie beta Android Q

Poczekaj chwilę i ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji - Ustawienia > System > Aktualizacja systemowe

Na jakie telefony można zainstalować wersję poglądową?

Będziesz w stanie uzyskać Android Q tylko wtedy, gdy masz smartfon Google Pixel.

Pełna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się poniżej:

Pixel

Pixel XL

Piksel 2

Pixel 2 XL

Piksel 3

Pixel 3 XL

Czy to ostateczna wersja systemu?

Nie. Bądź świadomy, że jest to wersja poglądowa dla deweloperów, więc oprogramowanie jest we wczesnym stadium beta. Oznacza to, że jest prawdopodobnie niestabilne i nie jest zalecane, aby używać go na swoim głównym telefonie.

Oto oficjalne ostrzeżenie Google: "Aktualizacje, które otrzymasz w ramach tego programu są wersjami przedpremierowymi i mogą zawierać błędy i usterki, które mogą mieć wpływ na normalne funkcjonowanie urządzenia. Nie będziesz w stanie powrócić do niższej wersji systemu Android w wersji publicznej bez uprzedniego wymazania wszystkich lokalnie zapisanych danych z urządzenia. Mogą również wystąpić problemy z przywróceniem kopii zapasowej".

Czy jeżeli zapisałem się do bety Android P muszę robić to ponownie?

Tak. Nawet jeśli zapisałeś się na testy Android'a P, musisz zrobić to ponownie dla Android'a Q.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o nowym Androidzie sprawdź nasz artykuł.